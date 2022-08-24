https://ria.ru/20220824/nordwind-1811845681.html
Nordwind начнет летать из Махачкалы в Самару
Nordwind начнет летать из Махачкалы в Самару - РИА Новости, 24.08.2022
Nordwind начнет летать из Махачкалы в Самару
Авиакомпания Nordwind запустит рейсы между Махачкалой и Самарой с 10 сентября, сообщила пресс-служба дагестанского аэропорта. РИА Новости, 24.08.2022
2022-08-24T15:57
2022-08-24T15:57
2022-08-24T15:57
туризм
boeing 737-800
nordwind airlines
самара
махачкала
аэропорт
новости - туризм
туризм
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/16/1779403787_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_7f5411a43a11b3003c5886ab78a79d70.jpg
МАХАЧКАЛА, 24 авг — РИА Новости. Авиакомпания Nordwind запустит рейсы между Махачкалой и Самарой с 10 сентября, сообщила пресс-служба дагестанского аэропорта."Рейсы будут выполняться два раза в неделю по средам и субботам на самолетах Boeing 737-800", — говорится в релизе.Уточняется, что длительность полета составит 2 часа 25 минут. Билеты можно приобрести в кассах аэропорта, а также на сайте авиакомпании. Стоимость перелета в одну сторону — четыре тысячи рублей с человека.
https://ria.ru/20220822/reysy-1811284600.html
самара
махачкала
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/16/1779403787_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_8c290410a10721d196b75a0e5d322939.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
boeing 737-800, nordwind airlines, самара, махачкала, аэропорт, новости - туризм, туризм
Туризм, Boeing 737-800, Nordwind Airlines, Самара, Махачкала, Аэропорт, Новости - Туризм, Туризм
Nordwind начнет летать из Махачкалы в Самару
Nordwind запустит рейсы между Махачкалой и Самарой с 10 сентября
МАХАЧКАЛА, 24 авг — РИА Новости. Авиакомпания Nordwind запустит рейсы между Махачкалой и Самарой с 10 сентября, сообщила пресс-служба дагестанского аэропорта.
"Рейсы будут выполняться два раза в неделю по средам и субботам на самолетах Boeing 737-800", — говорится в релизе.
Уточняется, что длительность полета составит 2 часа 25 минут.
Билеты можно приобрести в кассах аэропорта, а также на сайте авиакомпании. Стоимость перелета в одну сторону — четыре тысячи рублей с человека.