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Nordwind начнет летать из Махачкалы в Самару - РИА Новости, 24.08.2022
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Туризм
https://ria.ru/20220824/nordwind-1811845681.html
Nordwind начнет летать из Махачкалы в Самару
Nordwind начнет летать из Махачкалы в Самару - РИА Новости, 24.08.2022
Nordwind начнет летать из Махачкалы в Самару
Авиакомпания Nordwind запустит рейсы между Махачкалой и Самарой с 10 сентября, сообщила пресс-служба дагестанского аэропорта. РИА Новости, 24.08.2022
2022-08-24T15:57
2022-08-24T15:57
туризм
boeing 737-800
nordwind airlines
самара
махачкала
аэропорт
новости - туризм
туризм
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МАХАЧКАЛА, 24 авг — РИА Новости. Авиакомпания Nordwind запустит рейсы между Махачкалой и Самарой с 10 сентября, сообщила пресс-служба дагестанского аэропорта."Рейсы будут выполняться два раза в неделю по средам и субботам на самолетах Boeing 737-800", — говорится в релизе.Уточняется, что длительность полета составит 2 часа 25 минут. Билеты можно приобрести в кассах аэропорта, а также на сайте авиакомпании. Стоимость перелета в одну сторону — четыре тысячи рублей с человека.
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boeing 737-800, nordwind airlines, самара, махачкала, аэропорт, новости - туризм, туризм
Туризм, Boeing 737-800, Nordwind Airlines, Самара, Махачкала, Аэропорт, Новости - Туризм, Туризм
15:57 24.08.2022
 
Nordwind начнет летать из Махачкалы в Самару

Nordwind запустит рейсы между Махачкалой и Самарой с 10 сентября

© Фото : Анастасия КабановаСамолет авиакомпании Nordwind
Самолет авиакомпании Nordwind - РИА Новости, 1920, 24.08.2022
© Фото : Анастасия Кабанова
Читать ria.ru в
МАХАЧКАЛА, 24 авг — РИА Новости. Авиакомпания Nordwind запустит рейсы между Махачкалой и Самарой с 10 сентября, сообщила пресс-служба дагестанского аэропорта.
"Рейсы будут выполняться два раза в неделю по средам и субботам на самолетах Boeing 737-800", — говорится в релизе.
Уточняется, что длительность полета составит 2 часа 25 минут.
Билеты можно приобрести в кассах аэропорта, а также на сайте авиакомпании. Стоимость перелета в одну сторону — четыре тысячи рублей с человека.
Самолет авиакомпании Nordwind Airlines - РИА Новости, 1920, 22.08.2022
22 августа, 13:44Туризм
Nordwind и "Икар" запустят рейсы в Астрахань и Ингушетию
 
ТуризмBoeing 737-800Nordwind AirlinesСамараМахачкалаАэропортНовости - ТуризмТуризм
 
 
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