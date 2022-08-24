https://ria.ru/20220824/nordwind-1811845681.html

Nordwind начнет летать из Махачкалы в Самару

Nordwind начнет летать из Махачкалы в Самару - РИА Новости, 24.08.2022

Nordwind начнет летать из Махачкалы в Самару

Авиакомпания Nordwind запустит рейсы между Махачкалой и Самарой с 10 сентября, сообщила пресс-служба дагестанского аэропорта. РИА Новости, 24.08.2022

2022-08-24T15:57

2022-08-24T15:57

2022-08-24T15:57

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boeing 737-800

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МАХАЧКАЛА, 24 авг — РИА Новости. Авиакомпания Nordwind запустит рейсы между Махачкалой и Самарой с 10 сентября, сообщила пресс-служба дагестанского аэропорта."Рейсы будут выполняться два раза в неделю по средам и субботам на самолетах Boeing 737-800", — говорится в релизе.Уточняется, что длительность полета составит 2 часа 25 минут. Билеты можно приобрести в кассах аэропорта, а также на сайте авиакомпании. Стоимость перелета в одну сторону — четыре тысячи рублей с человека.

https://ria.ru/20220822/reysy-1811284600.html

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Ольга Кабанова

Ольга Кабанова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Кабанова

boeing 737-800, nordwind airlines, самара, махачкала, аэропорт, новости - туризм, туризм