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В Нидерландах бастуют железнодорожники, требуя повышения зарплат - РИА Новости, 24.08.2022
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В Нидерландах бастуют железнодорожники, требуя повышения зарплат
В Нидерландах бастуют железнодорожники, требуя повышения зарплат - РИА Новости, 24.08.2022
В Нидерландах бастуют железнодорожники, требуя повышения зарплат
Сотрудники Национальной железнодорожной компании Нидерландов (NS) в среду по призыву профсоюзов устроили 24-часовую забастовку, требуя повышения зарплаты,... РИА Новости, 24.08.2022
2022-08-24T19:06
2022-08-24T19:06
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ПАРИЖ, 24 авг - РИА Новости. Сотрудники Национальной железнодорожной компании Нидерландов (NS) в среду по призыву профсоюзов устроили 24-часовую забастовку, требуя повышения зарплаты, сообщает новостной портал Dutch News.Отмечается, что забастовка железнодорожников в Нидерландах в среду затронула в большей степени железнодорожное сообщение на севере страны. Движение поездов в провинции Дренте, Гронинген и Фрисландия приостановлено до 4.00 (5.00 мск) четверга.Забастовка также повлияла на движение поездов в провинциях Флеволанд и Оверэйсел.Национальная железнодорожная компания заявила, что не может организовать для своих пассажиров альтернативную поездку на автобусе.Начавшаяся в среду забастовка является первой из пяти, объявленных Национальным центральным профсоюзом (FNV), Независимым голландским профсоюзом железнодорожной отрасли (VVMC) и Христианским национальным профсоюзом (CNV). Голландские профсоюзы требуют повышения заработной платы на 100 евро в месяц для всех сотрудников Национальной железнодорожной компании Нидерландов (NS), а также выплаты разовой премии в размере 600 евро.
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в мире, нидерланды, фрисландия
В мире, Нидерланды, Фрисландия
19:06 24.08.2022
 
В Нидерландах бастуют железнодорожники, требуя повышения зарплат

Dutch News: работники Железнодорожной компании Нидерландов начали забастовку из-за зарплат

© Sputnik / Асатур ЕсаянцЖелезная дорога
Железная дорога - РИА Новости, 1920, 24.08.2022
© Sputnik / Асатур Есаянц
Железная дорога . Архивное фото
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ПАРИЖ, 24 авг - РИА Новости. Сотрудники Национальной железнодорожной компании Нидерландов (NS) в среду по призыву профсоюзов устроили 24-часовую забастовку, требуя повышения зарплаты, сообщает новостной портал Dutch News.
Отмечается, что забастовка железнодорожников в Нидерландах в среду затронула в большей степени железнодорожное сообщение на севере страны. Движение поездов в провинции Дренте, Гронинген и Фрисландия приостановлено до 4.00 (5.00 мск) четверга.
Забастовка также повлияла на движение поездов в провинциях Флеволанд и Оверэйсел.
Национальная железнодорожная компания заявила, что не может организовать для своих пассажиров альтернативную поездку на автобусе.
Начавшаяся в среду забастовка является первой из пяти, объявленных Национальным центральным профсоюзом (FNV), Независимым голландским профсоюзом железнодорожной отрасли (VVMC) и Христианским национальным профсоюзом (CNV). Голландские профсоюзы требуют повышения заработной платы на 100 евро в месяц для всех сотрудников Национальной железнодорожной компании Нидерландов (NS), а также выплаты разовой премии в размере 600 евро.
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