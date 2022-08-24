https://ria.ru/20220824/niderlandy-1811934885.html

В Нидерландах бастуют железнодорожники, требуя повышения зарплат

В Нидерландах бастуют железнодорожники, требуя повышения зарплат - РИА Новости, 24.08.2022

В Нидерландах бастуют железнодорожники, требуя повышения зарплат

Сотрудники Национальной железнодорожной компании Нидерландов (NS) в среду по призыву профсоюзов устроили 24-часовую забастовку, требуя повышения зарплаты,... РИА Новости, 24.08.2022

2022-08-24T19:06

2022-08-24T19:06

2022-08-24T19:06

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ПАРИЖ, 24 авг - РИА Новости. Сотрудники Национальной железнодорожной компании Нидерландов (NS) в среду по призыву профсоюзов устроили 24-часовую забастовку, требуя повышения зарплаты, сообщает новостной портал Dutch News.Отмечается, что забастовка железнодорожников в Нидерландах в среду затронула в большей степени железнодорожное сообщение на севере страны. Движение поездов в провинции Дренте, Гронинген и Фрисландия приостановлено до 4.00 (5.00 мск) четверга.Забастовка также повлияла на движение поездов в провинциях Флеволанд и Оверэйсел.Национальная железнодорожная компания заявила, что не может организовать для своих пассажиров альтернативную поездку на автобусе.Начавшаяся в среду забастовка является первой из пяти, объявленных Национальным центральным профсоюзом (FNV), Независимым голландским профсоюзом железнодорожной отрасли (VVMC) и Христианским национальным профсоюзом (CNV). Голландские профсоюзы требуют повышения заработной платы на 100 евро в месяц для всех сотрудников Национальной железнодорожной компании Нидерландов (NS), а также выплаты разовой премии в размере 600 евро.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, нидерланды, фрисландия