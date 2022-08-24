В Нидерландах бастуют железнодорожники, требуя повышения зарплат
Dutch News: работники Железнодорожной компании Нидерландов начали забастовку из-за зарплат
© Sputnik / Асатур ЕсаянцЖелезная дорога
© Sputnik / Асатур Есаянц
Железная дорога . Архивное фото
ПАРИЖ, 24 авг - РИА Новости. Сотрудники Национальной железнодорожной компании Нидерландов (NS) в среду по призыву профсоюзов устроили 24-часовую забастовку, требуя повышения зарплаты, сообщает новостной портал Dutch News.
Отмечается, что забастовка железнодорожников в Нидерландах в среду затронула в большей степени железнодорожное сообщение на севере страны. Движение поездов в провинции Дренте, Гронинген и Фрисландия приостановлено до 4.00 (5.00 мск) четверга.
Забастовка также повлияла на движение поездов в провинциях Флеволанд и Оверэйсел.
Национальная железнодорожная компания заявила, что не может организовать для своих пассажиров альтернативную поездку на автобусе.
Начавшаяся в среду забастовка является первой из пяти, объявленных Национальным центральным профсоюзом (FNV), Независимым голландским профсоюзом железнодорожной отрасли (VVMC) и Христианским национальным профсоюзом (CNV). Голландские профсоюзы требуют повышения заработной платы на 100 евро в месяц для всех сотрудников Национальной железнодорожной компании Нидерландов (NS), а также выплаты разовой премии в размере 600 евро.