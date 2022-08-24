https://ria.ru/20220824/nezavisimost-1811945287.html
Зеленский ушел от прямого ответа на вопрос о степени независимости Украины
Зеленский ушел от прямого ответа на вопрос о степени независимости Украины - РИА Новости, 24.08.2022
Зеленский ушел от прямого ответа на вопрос о степени независимости Украины
Владимир Зеленский во время совместной пресс-конференции с премьером Великобритании Борисом Джонсоном по случаю Дня независимости Украины ушел от прямого ответа РИА Новости, 24.08.2022
2022-08-24T19:59
2022-08-24T19:59
2022-08-24T20:05
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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Владимир Зеленский во время совместной пресс-конференции с премьером Великобритании Борисом Джонсоном по случаю Дня независимости Украины ушел от прямого ответа на вопрос, насколько действительно независима Украина.Во время пресс-конференции корреспондент задал Зеленскому вопрос о том, насколько все-таки, по его мнению, Украина независима, в свете того, что РФ удерживает контроль над большой частью ее территории, а Киев серьезно зависит от поставок западного вооружения."Насколько это возможно сегодня, настолько мы независимы", - ответил Зеленский, добавив, что такой сильной и объединенной как сейчас Украина еще никогда не была.Подавший в отставку премьер Великобритании Джонсон прибыл в Киев в день независимости Украины. Это третий визит Джонсона в Киев с момента начала российской спецоперации.
https://ria.ru/20220808/zhertvy-1807882356.html
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В мире, Украина, Киев, Великобритания
19:59 24.08.2022 (обновлено: 20:05 24.08.2022)
Зеленский ушел от прямого ответа на вопрос о степени независимости Украины
Зеленский: насколько это возможно сегодня, настолько Украина независима