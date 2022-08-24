08:39 24.08.2022 (обновлено: 08:45 24.08.2022)
В Запорожской области назвали Украину независимой от здравого смысла
В администрации Запорожской области назвали независимость Украины трагедией для ее народа
© AP Photo / Natacha PisarenkoУкраинский флаг в Киеве
© AP Photo / Natacha Pisarenko
Украинский флаг в Киеве. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 авг – РИА Новости. Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов назвал независимость Украины трагедией для украинского народа, добавив, что сегодня страна превратилась в управляемую извне колонию.
Украина 24 августа отмечает День независимости. В этот день в 1991 году Верховный Совет УССР принял Акт провозглашения независимости республики.
"Независимость Украины – это трагедия для украинского народа. Если вспомнить историю, то именно 24 августа произошли такие трагические события в истории человечества, как извержение Везувия, уничтожившего Помпеи, Варфоломеевская ночь во Франции и провозглашение независимости Украины. Самая трагичная из них – это украинская независимость, из-за которой миллионы погибших и искалеченных судеб", - заявил Рогов РИА Новости.
По его словам, от независимости Украины давно ничего не осталось, на этом пространстве сегодня полностью управляемая извне классическая колония с еще большей долей угнетений и обязательств.
"Колония, которая находится под контролем США и Британии. Сегодня Украина независима от здравого смысла, а от людей, которые в ней проживают, действительно ничего не зависит", - сказал Рогов.
По его словам, Украина утратила субъектность и право на самостоятельные решения. При этом, по его словам, символично, что год назад в Запорожской области не смогли поднять флаг Украины на острове Хортица, где из-за технической неполадки он остался приспущенным, а в Херсоне и вовсе рухнул 70-метровый флагшток, монтируемый ко Дню независимости.
"Это символично. Прошел год - и эти регионы освободились от тирании украинских националистов", - подчеркнул Рогов.
В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль приазовскую часть Запорожской области и всю Херсонскую область, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России.