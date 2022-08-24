https://ria.ru/20220824/nezavisimost-1811730599.html

В Запорожской области назвали Украину независимой от здравого смысла

В Запорожской области назвали Украину независимой от здравого смысла - РИА Новости, 24.08.2022

В Запорожской области назвали Украину независимой от здравого смысла

Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов назвал независимость Украины трагедией для украинского народа, добавив, что сегодня страна РИА Новости, 24.08.2022

2022-08-24T08:39

2022-08-24T08:39

2022-08-24T08:45

в мире

украина

запорожская область

херсонская область

херсон

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/15/1797016977_267:688:2685:2048_1920x0_80_0_0_2f9c043eab693952ede879e71c9f728c.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 авг – РИА Новости. Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов назвал независимость Украины трагедией для украинского народа, добавив, что сегодня страна превратилась в управляемую извне колонию.Украина 24 августа отмечает День независимости. В этот день в 1991 году Верховный Совет УССР принял Акт провозглашения независимости республики."Независимость Украины – это трагедия для украинского народа. Если вспомнить историю, то именно 24 августа произошли такие трагические события в истории человечества, как извержение Везувия, уничтожившего Помпеи, Варфоломеевская ночь во Франции и провозглашение независимости Украины. Самая трагичная из них – это украинская независимость, из-за которой миллионы погибших и искалеченных судеб", - заявил Рогов РИА Новости.По его словам, от независимости Украины давно ничего не осталось, на этом пространстве сегодня полностью управляемая извне классическая колония с еще большей долей угнетений и обязательств."Колония, которая находится под контролем США и Британии. Сегодня Украина независима от здравого смысла, а от людей, которые в ней проживают, действительно ничего не зависит", - сказал Рогов.По его словам, Украина утратила субъектность и право на самостоятельные решения. При этом, по его словам, символично, что год назад в Запорожской области не смогли поднять флаг Украины на острове Хортица, где из-за технической неполадки он остался приспущенным, а в Херсоне и вовсе рухнул 70-метровый флагшток, монтируемый ко Дню независимости."Это символично. Прошел год - и эти регионы освободились от тирании украинских националистов", - подчеркнул Рогов.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль приазовскую часть Запорожской области и всю Херсонскую область, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России.

https://ria.ru/20220824/svo-1811716559.html

https://ria.ru/20220824/evropa-1811671841.html

https://ria.ru/20220823/ukraina-1811485069.html

украина

запорожская область

херсонская область

херсон

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, украина, запорожская область, херсонская область , херсон