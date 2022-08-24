https://ria.ru/20220824/neftepolk-1811929201.html
В Чечне сформируют второе элитное спецподразделение "Нефтеполка"
В Чечне сформируют второе элитное спецподразделение "Нефтеполка" - РИА Новости, 24.08.2022
В Чечне сформируют второе элитное спецподразделение "Нефтеполка"
Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил о формировании в Чечне второго элитного спецподразделения по охране объектов нефтегазового комплекса УВО Росгвардии по Чечне. РИА Новости, 24.08.2022
2022-08-24T18:44
2022-08-24T18:44
2022-08-24T19:56
безопасность
жилье
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
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ГРОЗНЫЙ, 24 авг — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил о формировании в Чечне второго элитного спецподразделения по охране объектов нефтегазового комплекса УВО Росгвардии по Чечне."Это тот самый знаменитый "Нефтеполк", бойцы которого в свое время участвовали в многочисленных спецоперациях и громили банды международных террористов", — уточнил он в Telegram-канале. По словам Кадырова, база подразделения рассчитана на две тысячи человек. "Если успеете подать заявку и пройти отбор, то сможете поступить на службу и стоять на защите закона и правопорядка, охраняя объекты нефтегазового комплекса", — написал глава Чечни.Он отметил, что для службы в спецподразделении рассматриваются кандидатуры в возрасте от 18 до 50 лет и указал контактную информацию, куда могут обратиться для консультации.
https://ria.ru/20220808/chechnya-1808012366.html
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, жилье, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
Безопасность, Жилье, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
18:44 24.08.2022 (обновлено: 19:56 24.08.2022)
В Чечне сформируют второе элитное спецподразделение "Нефтеполка"
Глава Чечни Кадыров: начался процесс создания второго спецподразделения "Нефтеполка"
ГРОЗНЫЙ, 24 авг — РИА Новости.
Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил
о формировании в Чечне второго элитного спецподразделения по охране объектов нефтегазового комплекса УВО Росгвардии по Чечне.
"Это тот самый знаменитый "Нефтеполк", бойцы которого в свое время участвовали в многочисленных спецоперациях и громили банды международных террористов", — уточнил он в Telegram-канале.
По словам Кадырова, база подразделения рассчитана на две тысячи человек.
"Если успеете подать заявку и пройти отбор, то сможете поступить на службу и стоять на защите закона и правопорядка, охраняя объекты нефтегазового комплекса", — написал глава Чечни.
Он отметил, что для службы в спецподразделении рассматриваются кандидатуры в возрасте от 18 до 50 лет и указал контактную информацию, куда могут обратиться для консультации.