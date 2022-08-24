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В Чечне сформируют второе элитное спецподразделение "Нефтеполка" - РИА Новости, 24.08.2022
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В Чечне сформируют второе элитное спецподразделение "Нефтеполка"
В Чечне сформируют второе элитное спецподразделение "Нефтеполка" - РИА Новости, 24.08.2022
В Чечне сформируют второе элитное спецподразделение "Нефтеполка"
Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил о формировании в Чечне второго элитного спецподразделения по охране объектов нефтегазового комплекса УВО Росгвардии по Чечне. РИА Новости, 24.08.2022
2022-08-24T18:44
2022-08-24T19:56
безопасность
жилье
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ГРОЗНЫЙ, 24 авг — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил о формировании в Чечне второго элитного спецподразделения по охране объектов нефтегазового комплекса УВО Росгвардии по Чечне."Это тот самый знаменитый "Нефтеполк", бойцы которого в свое время участвовали в многочисленных спецоперациях и громили банды международных террористов", — уточнил он в Telegram-канале. По словам Кадырова, база подразделения рассчитана на две тысячи человек. "Если успеете подать заявку и пройти отбор, то сможете поступить на службу и стоять на защите закона и правопорядка, охраняя объекты нефтегазового комплекса", — написал глава Чечни.Он отметил, что для службы в спецподразделении рассматриваются кандидатуры в возрасте от 18 до 50 лет и указал контактную информацию, куда могут обратиться для консультации.
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безопасность, жилье, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
Безопасность, Жилье, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
18:44 24.08.2022 (обновлено: 19:56 24.08.2022)
 
В Чечне сформируют второе элитное спецподразделение "Нефтеполка"

Глава Чечни Кадыров: начался процесс создания второго спецподразделения "Нефтеполка"

© РИА Новости / Ольга МолчановаВид на церковь Архангела Михаила в центре Грозного с башни Грозный -Сити
Вид на церковь Архангела Михаила в центре Грозного с башни Грозный -Сити - РИА Новости, 1920, 24.08.2022
© РИА Новости / Ольга Молчанова
Вид на церковь Архангела Михаила в центре Грозного с башни Грозный -Сити. Архивное фото
Читать ria.ru в
ГРОЗНЫЙ, 24 авг — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил о формировании в Чечне второго элитного спецподразделения по охране объектов нефтегазового комплекса УВО Росгвардии по Чечне.
"Это тот самый знаменитый "Нефтеполк", бойцы которого в свое время участвовали в многочисленных спецоперациях и громили банды международных террористов", — уточнил он в Telegram-канале.
По словам Кадырова, база подразделения рассчитана на две тысячи человек.
"Если успеете подать заявку и пройти отбор, то сможете поступить на службу и стоять на защите закона и правопорядка, охраняя объекты нефтегазового комплекса", — написал глава Чечни.
Он отметил, что для службы в спецподразделении рассматриваются кандидатуры в возрасте от 18 до 50 лет и указал контактную информацию, куда могут обратиться для консультации.
Парк цветов у высотного комплекса Грозный сити в Грозном - РИА Новости, 1920, 08.08.2022
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БезопасностьЖильеФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
 
 
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