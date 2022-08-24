https://ria.ru/20220824/neftepolk-1811929201.html

В Чечне сформируют второе элитное спецподразделение "Нефтеполка"

В Чечне сформируют второе элитное спецподразделение "Нефтеполка" - РИА Новости, 24.08.2022

В Чечне сформируют второе элитное спецподразделение "Нефтеполка"

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил о формировании в Чечне второго элитного спецподразделения по охране объектов нефтегазового комплекса УВО Росгвардии по Чечне. РИА Новости, 24.08.2022

2022-08-24T18:44

2022-08-24T18:44

2022-08-24T19:56

безопасность

жилье

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

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ГРОЗНЫЙ, 24 авг — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил о формировании в Чечне второго элитного спецподразделения по охране объектов нефтегазового комплекса УВО Росгвардии по Чечне."Это тот самый знаменитый "Нефтеполк", бойцы которого в свое время участвовали в многочисленных спецоперациях и громили банды международных террористов", — уточнил он в Telegram-канале. По словам Кадырова, база подразделения рассчитана на две тысячи человек. "Если успеете подать заявку и пройти отбор, то сможете поступить на службу и стоять на защите закона и правопорядка, охраняя объекты нефтегазового комплекса", — написал глава Чечни.Он отметил, что для службы в спецподразделении рассматриваются кандидатуры в возрасте от 18 до 50 лет и указал контактную информацию, куда могут обратиться для консультации.

https://ria.ru/20220808/chechnya-1808012366.html

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2022

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

безопасность, жилье, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)