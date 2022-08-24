https://ria.ru/20220824/nebenzya-1811964175.html

Небензя упрекнул замгенсека ООН в безразличии к зверствам "Азова"*

Небензя упрекнул замгенсека ООН в безразличии к зверствам "Азова"* - РИА Новости, 25.08.2022

Небензя упрекнул замгенсека ООН в безразличии к зверствам "Азова"*

Постпред России при ООН Василий Небензя упрекнул замгенсека организации Розмари ДиКарло в игнорировании военных преступлений боевиков нацбатальона "Азов"*. РИА Новости, 25.08.2022

2022-08-24T22:16

2022-08-24T22:16

2022-08-25T09:54

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ООН, 24 авг — РИА Новости. Постпред России при ООН Василий Небензя упрекнул замгенсека организации Розмари ДиКарло в игнорировании военных преступлений боевиков нацбатальона "Азов"*.На заседании Совета Безопасности ООН ДиКарло заявила, что в ООН обеспокоены в связи с планами России, ДНР и ЛНР организовать международный трибунал в Мариуполе. По ее словам, любой трибунал должен обеспечивать защиту, "предоставляемую всем военнопленным международным правом, включая гарантии справедливого судебного разбирательства".По его мнению, все это выглядит "крайне цинично и беспринципно и девальвирует продвигаемые Западом ценности свободы слова и защиты прав человека". "Жаль, что вы этого не понимаете. Зато это хорошо понимают простые украинцы, сталкивающиеся со зверствами ВСУ и нацбатов и их бесчеловечными методами", — отметил постпред.Глава ДНР Денис Пушилин ранее заявил, что затягивать с международным трибуналом над военными преступниками в республике не будут. Он также отметил, что МИД ДНР работает над привлечением к участию в судебном процессе представителей международной общественности.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.* Запрещенная в России террористическая организация.

https://ria.ru/20220824/lepestok-1811947324.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220824/ukraina-1811949909.html

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Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, здоровье - общество, владимир путин, денис пушилин, россия, донецкая народная республика, донецк (днр), оон, вооруженные силы украины, мид днр