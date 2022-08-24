22:16 24.08.2022 (обновлено: 09:54 25.08.2022)
Небензя упрекнул замгенсека ООН в безразличии к зверствам "Азова"*
Небензя упрекнул замгенсека ООН ДиКарло в том, что она не упомянула о зверствах "Азова"*
© AP Photo / Mary AltafferПостоянный представитель России при ООН Василий Небензя выступает на заседании Совета Безопасности по угрозам международной безопасности в штаб-квартире ООН
© AP Photo / Mary Altaffer
Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя выступает на заседании Совета Безопасности по угрозам международной безопасности в штаб-квартире ООН
ООН, 24 авг — РИА Новости. Постпред России при ООН Василий Небензя упрекнул замгенсека организации Розмари ДиКарло в игнорировании военных преступлений боевиков нацбатальона "Азов"*.
На заседании Совета Безопасности ООН ДиКарло заявила, что в ООН обеспокоены в связи с планами России, ДНР и ЛНР организовать международный трибунал в Мариуполе. По ее словам, любой трибунал должен обеспечивать защиту, "предоставляемую всем военнопленным международным правом, включая гарантии справедливого судебного разбирательства".
"Госпожа Розмари ДиКарло нашла слова, чтобы выразить озабоченность в связи с предстоящим судом над нацистами и садистами из "Азова"*, но ни слова не сказала об их ужасающих преступлениях и нарушениях международного гуманитарного права, включая зверские пытки, информации о которых у международных чиновников, включая ООН, которых сейчас госпожа ДиКарло представляет, предостаточно", — сказал Небензя на заседании.
По его мнению, все это выглядит "крайне цинично и беспринципно и девальвирует продвигаемые Западом ценности свободы слова и защиты прав человека".
"Жаль, что вы этого не понимаете. Зато это хорошо понимают простые украинцы, сталкивающиеся со зверствами ВСУ и нацбатов и их бесчеловечными методами", — отметил постпред.
Глава ДНР Денис Пушилин ранее заявил, что затягивать с международным трибуналом над военными преступниками в республике не будут. Он также отметил, что МИД ДНР работает над привлечением к участию в судебном процессе представителей международной общественности.
Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
* Запрещенная в России террористическая организация.