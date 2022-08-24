https://ria.ru/20220824/moshenniki-1811733145.html

Мошенники могут вернуться к теме COVID-19 в своих схемах, предупредили в ЦБ

Мошенники могут вернуться к теме COVID-19 в своих схемах, предупредили в ЦБ - РИА Новости, 24.08.2022

Мошенники могут вернуться к теме COVID-19 в своих схемах, предупредили в ЦБ

Мошенники на фоне роста заболевания коронавирусом могут снова вернуться к использованию старых легенд обмана, связанных с COVID, сообщил в интервью РИА Новости... РИА Новости, 24.08.2022

2022-08-24T09:04

2022-08-24T09:04

2022-08-24T15:35

россия

общество

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

центральный банк рф (цб рф)

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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Мошенники на фоне роста заболевания коронавирусом могут снова вернуться к использованию старых легенд обмана, связанных с COVID, сообщил в интервью РИА Новости глава департамента информационной безопасности Банка России Вадим Уваров."В прошлые годы злоумышленники применяли схемы, которые так или иначе основывались на тревожной информации, связанной с коронавирусом. Сейчас с ростом заболеваемости COVID тема снова на повестке дня, и, скорее всего, мошенники вернутся к старым ковидным легендам обмана", - рассказал он.Накануне в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции сообщили журналистам, что почти 31 тысяча новых случаев COVID-19 выявлена в России за сутки, умерли 69 человек. При этом более четырех тысяч человек были выписаны за сутки, а выздоровели 30 869 человек.На прошлой неделе Роспотребнадзор рекомендовал россиянам вернуться к ношению масок в общественном транспорте и местах скопления людей в регионах, где в неделю заболевают более 50 человек на 100 тысяч населения. Территориальным органам и организациям Роспотребнадзора поручено также активизировать разъяснительную работу с населением, при этом особое внимание следует уделить работе с лицами из групп риска - старше 65 лет и больными хроническими заболеваниями.

https://ria.ru/20220824/moshennichestvo-1811718849.html

россия

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), центральный банк рф (цб рф)