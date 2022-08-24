https://ria.ru/20220824/moshenniki-1811733145.html
Мошенники могут вернуться к теме COVID-19 в своих схемах, предупредили в ЦБ
Мошенники могут вернуться к теме COVID-19 в своих схемах, предупредили в ЦБ - РИА Новости, 24.08.2022
Мошенники могут вернуться к теме COVID-19 в своих схемах, предупредили в ЦБ
Мошенники на фоне роста заболевания коронавирусом могут снова вернуться к использованию старых легенд обмана, связанных с COVID, сообщил в интервью РИА Новости... РИА Новости, 24.08.2022
2022-08-24T09:04
2022-08-24T09:04
2022-08-24T15:35
россия
общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
центральный банк рф (цб рф)
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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Мошенники на фоне роста заболевания коронавирусом могут снова вернуться к использованию старых легенд обмана, связанных с COVID, сообщил в интервью РИА Новости глава департамента информационной безопасности Банка России Вадим Уваров."В прошлые годы злоумышленники применяли схемы, которые так или иначе основывались на тревожной информации, связанной с коронавирусом. Сейчас с ростом заболеваемости COVID тема снова на повестке дня, и, скорее всего, мошенники вернутся к старым ковидным легендам обмана", - рассказал он.Накануне в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции сообщили журналистам, что почти 31 тысяча новых случаев COVID-19 выявлена в России за сутки, умерли 69 человек. При этом более четырех тысяч человек были выписаны за сутки, а выздоровели 30 869 человек.На прошлой неделе Роспотребнадзор рекомендовал россиянам вернуться к ношению масок в общественном транспорте и местах скопления людей в регионах, где в неделю заболевают более 50 человек на 100 тысяч населения. Территориальным органам и организациям Роспотребнадзора поручено также активизировать разъяснительную работу с населением, при этом особое внимание следует уделить работе с лицами из групп риска - старше 65 лет и больными хроническими заболеваниями.
https://ria.ru/20220824/moshennichestvo-1811718849.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), центральный банк рф (цб рф)
Россия, Общество, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
09:04 24.08.2022 (обновлено: 15:35 24.08.2022)
Мошенники могут вернуться к теме COVID-19 в своих схемах, предупредили в ЦБ
Глава департамента ЦБ: мошенники могут вернуться к теме COVID-19 в своих схемах