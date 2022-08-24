Рейтинг@Mail.ru
В Банке России предупредили о новой уловке телефонных мошенников - РИА Новости, 24.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220824/moshennichestvo-1811718849.html
В Банке России предупредили о новой уловке телефонных мошенников
В Банке России предупредили о новой уловке телефонных мошенников - РИА Новости, 24.08.2022
В Банке России предупредили о новой уловке телефонных мошенников
Мошенники придумали новую уловку – теперь они при телефонных звонках представляются сотрудниками Банка России и даже используют в своих легендах данные главы... РИА Новости, 24.08.2022
2022-08-24T02:22
2022-08-24T02:22
центральный банк рф (цб рф)
вадим уваров
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/17/1811597925_0:159:2047:1310_1920x0_80_0_0_dee360a9504712a3be8ef8ddc5a1cfa8.jpg
МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Мошенники придумали новую уловку – теперь они при телефонных звонках представляются сотрудниками Банка России и даже используют в своих легендах данные главы департамента информационной безопасности регулятора, сообщил в интервью РИА Новости его директор Вадим Уваров."Зафиксированы случаи, когда мошенники используют и мои данные в своих легендах. Со стороны выглядит очень правдоподобно", - добавил Уваров.При этом он напомнил, что Банк России по своей инициативе не направляет гражданам письма, не звонит и не рассылает сообщения и не занимается обслуживанием счетов физических лиц.Ранее в ЦБ и крупнейших банках также предупреждали, что мошенники массово звонят от имени сотовых операторов.
https://ria.ru/20220810/moshenniki-1808520504.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/17/1811597925_0:0:2047:1536_1920x0_80_0_0_dab574ce0456c80434c984e079592af8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
центральный банк рф (цб рф), вадим уваров
Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Вадим Уваров
02:22 24.08.2022
 
В Банке России предупредили о новой уловке телефонных мошенников

Директор департамента Банка России Уваров предупредил о новой уловке телефонных мошенников

© Фото : Банк РоссииГлава департамента информационной безопасности Банка России Вадим Уваров
Глава департамента информационной безопасности Банка России Вадим Уваров - РИА Новости, 1920, 24.08.2022
© Фото : Банк России
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Мошенники придумали новую уловку – теперь они при телефонных звонках представляются сотрудниками Банка России и даже используют в своих легендах данные главы департамента информационной безопасности регулятора, сообщил в интервью РИА Новости его директор Вадим Уваров.
"Что касается актуальных схем мошенничества, то в последнее время злоумышленники не только представляются, якобы, "сотрудником" Центрального банка, но все чаще для убедительности присылают человеку в мессенджер или на электронную почту документы с логотипом и печатью Банка России", - рассказал он.
"Зафиксированы случаи, когда мошенники используют и мои данные в своих легендах. Со стороны выглядит очень правдоподобно", - добавил Уваров.
При этом он напомнил, что Банк России по своей инициативе не направляет гражданам письма, не звонит и не рассылает сообщения и не занимается обслуживанием счетов физических лиц.
"В любом случае, кем бы ни представлялся звонящий – сотрудником банка, прокураторы, полиции, работником Центробанка – никогда и никому не сообщайте личные данные, а также номер своей банковской карты, трехзначный код с оборотной стороны карты или смс-код", - добавил глава департамента.
Ранее в ЦБ и крупнейших банках также предупреждали, что мошенники массово звонят от имени сотовых операторов.
Полиция - РИА Новости, 1920, 10.08.2022
10 августа, 11:30
В Тюмени мошенники под видом следователей пытались обмануть полицейского
 
Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)Вадим Уваров
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала