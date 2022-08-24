https://ria.ru/20220824/moshennichestvo-1811718849.html

В Банке России предупредили о новой уловке телефонных мошенников

В Банке России предупредили о новой уловке телефонных мошенников - РИА Новости, 24.08.2022

В Банке России предупредили о новой уловке телефонных мошенников

Мошенники придумали новую уловку – теперь они при телефонных звонках представляются сотрудниками Банка России и даже используют в своих легендах данные главы... РИА Новости, 24.08.2022

2022-08-24T02:22

2022-08-24T02:22

2022-08-24T02:22

центральный банк рф (цб рф)

вадим уваров

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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Мошенники придумали новую уловку – теперь они при телефонных звонках представляются сотрудниками Банка России и даже используют в своих легендах данные главы департамента информационной безопасности регулятора, сообщил в интервью РИА Новости его директор Вадим Уваров."Зафиксированы случаи, когда мошенники используют и мои данные в своих легендах. Со стороны выглядит очень правдоподобно", - добавил Уваров.При этом он напомнил, что Банк России по своей инициативе не направляет гражданам письма, не звонит и не рассылает сообщения и не занимается обслуживанием счетов физических лиц.Ранее в ЦБ и крупнейших банках также предупреждали, что мошенники массово звонят от имени сотовых операторов.

https://ria.ru/20220810/moshenniki-1808520504.html

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центральный банк рф (цб рф), вадим уваров