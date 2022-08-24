https://ria.ru/20220824/moshennichestvo-1811718849.html
В Банке России предупредили о новой уловке телефонных мошенников
В Банке России предупредили о новой уловке телефонных мошенников - РИА Новости, 24.08.2022
В Банке России предупредили о новой уловке телефонных мошенников
Мошенники придумали новую уловку – теперь они при телефонных звонках представляются сотрудниками Банка России и даже используют в своих легендах данные главы... РИА Новости, 24.08.2022
2022-08-24T02:22
2022-08-24T02:22
2022-08-24T02:22
центральный банк рф (цб рф)
вадим уваров
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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Мошенники придумали новую уловку – теперь они при телефонных звонках представляются сотрудниками Банка России и даже используют в своих легендах данные главы департамента информационной безопасности регулятора, сообщил в интервью РИА Новости его директор Вадим Уваров."Зафиксированы случаи, когда мошенники используют и мои данные в своих легендах. Со стороны выглядит очень правдоподобно", - добавил Уваров.При этом он напомнил, что Банк России по своей инициативе не направляет гражданам письма, не звонит и не рассылает сообщения и не занимается обслуживанием счетов физических лиц.Ранее в ЦБ и крупнейших банках также предупреждали, что мошенники массово звонят от имени сотовых операторов.
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центральный банк рф (цб рф), вадим уваров
Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Вадим Уваров
В Банке России предупредили о новой уловке телефонных мошенников
Директор департамента Банка России Уваров предупредил о новой уловке телефонных мошенников
МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Мошенники придумали новую уловку – теперь они при телефонных звонках представляются сотрудниками Банка России и даже используют в своих легендах данные главы департамента информационной безопасности регулятора, сообщил в интервью РИА Новости его директор Вадим Уваров.
"Что касается актуальных схем мошенничества, то в последнее время злоумышленники не только представляются, якобы, "сотрудником" Центрального банка, но все чаще для убедительности присылают человеку в мессенджер или на электронную почту документы с логотипом и печатью Банка России", - рассказал он.
"Зафиксированы случаи, когда мошенники используют и мои данные в своих легендах. Со стороны выглядит очень правдоподобно", - добавил Уваров.
При этом он напомнил, что Банк России по своей инициативе не направляет гражданам письма, не звонит и не рассылает сообщения и не занимается обслуживанием счетов физических лиц.
"В любом случае, кем бы ни представлялся звонящий – сотрудником банка, прокураторы, полиции, работником Центробанка – никогда и никому не сообщайте личные данные, а также номер своей банковской карты, трехзначный код с оборотной стороны карты или смс-код", - добавил глава департамента.
Ранее в ЦБ
и крупнейших банках также предупреждали, что мошенники массово звонят от имени сотовых операторов.