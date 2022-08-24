https://ria.ru/20220824/mishustin-1811814722.html
Мишустин проводит заседание правительства. Прямая трансляция
Мишустин проводит заседание правительства. Прямая трансляция - РИА Новости, 24.08.2022
Мишустин проводит заседание правительства. Прямая трансляция
Премьер-министр России Михаил Мишустин проводит заседание правительства. РИА Новости, 24.08.2022
2022-08-24T14:28
2022-08-24T14:28
2022-08-24T14:28
экономика
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Премьер-министр России Михаил Мишустин проводит заседание правительства.
РИА Новости
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РИА Новости
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96
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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LIVE: Мишустин проводит заседание правительства
LIVE: Мишустин проводит заседание правительства
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, видео
Экономика
Мишустин проводит заседание правительства. Прямая трансляция
Премьер-министр России Михаил Мишустин проводит заседание правительства.
2022-08-24T14:28
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PT6M29S
Мишустин проводит заседание правительства. Прямая трансляция
Премьер-министр России Михаил Мишустин проводит заседание правительства.