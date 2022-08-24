https://ria.ru/20220824/minoborony-1811792106.html
ВС России уничтожили националистов, пытавшихся форсировать реку Ингулец
ВС России уничтожили националистов, пытавшихся форсировать реку Ингулец - РИА Новости, 24.08.2022
ВС России уничтожили националистов, пытавшихся форсировать реку Ингулец
Вооруженные силы России пресекли попытку скрытно форсировать реку Ингулец в Херсонской области, уничтожены свыше 80 украинских военных, сообщает Минобороны. РИА Новости, 24.08.2022
2022-08-24T12:24
2022-08-24T12:24
2022-08-24T16:19
специальная военная операция на украине
безопасность
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
херсонская область
россия
артемовск
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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Вооруженные силы России пресекли попытку скрытно форсировать реку Ингулец в Херсонской области, уничтожены свыше 80 украинских военных, сообщает Минобороны."В районе населенного пункта Лозовое Херсонской области при попытке скрытно форсировать реку Ингулец нанесено поражение 18-му батальону 35-й бригады морской пехоты ВСУ. Уничтожено более 80 националистов и 6 автомобилей", - говорится в сводке ведомства.Кроме того, ударами ВКС России в районе Артемовска в ДНР "уничтожено более 50% личного состава 20-го батальона 93-й механизированной бригады ВСУ". "В связи с высокими потерями военнослужащие батальона самовольно оставили позиции и убыли в неизвестном направлении", - добавили в Минобороны.
https://ria.ru/20220824/vs-1811795927.html
херсонская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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12:24 24.08.2022 (обновлено: 16:19 24.08.2022)
ВС России уничтожили националистов, пытавшихся форсировать реку Ингулец
Минобороны сообщило о ликвидации 80 националистов, пытавшихся форсировать реку Ингулец