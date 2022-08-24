https://ria.ru/20220824/minoborony-1811792106.html

ВС России уничтожили националистов, пытавшихся форсировать реку Ингулец

ВС России уничтожили националистов, пытавшихся форсировать реку Ингулец - РИА Новости, 24.08.2022

ВС России уничтожили националистов, пытавшихся форсировать реку Ингулец

Вооруженные силы России пресекли попытку скрытно форсировать реку Ингулец в Херсонской области, уничтожены свыше 80 украинских военных, сообщает Минобороны. РИА Новости, 24.08.2022

2022-08-24T12:24

2022-08-24T12:24

2022-08-24T16:19

специальная военная операция на украине

безопасность

вооруженные силы рф

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

херсонская область

россия

артемовск

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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Вооруженные силы России пресекли попытку скрытно форсировать реку Ингулец в Херсонской области, уничтожены свыше 80 украинских военных, сообщает Минобороны."В районе населенного пункта Лозовое Херсонской области при попытке скрытно форсировать реку Ингулец нанесено поражение 18-му батальону 35-й бригады морской пехоты ВСУ. Уничтожено более 80 националистов и 6 автомобилей", - говорится в сводке ведомства.Кроме того, ударами ВКС России в районе Артемовска в ДНР "уничтожено более 50% личного состава 20-го батальона 93-й механизированной бригады ВСУ". "В связи с высокими потерями военнослужащие батальона самовольно оставили позиции и убыли в неизвестном направлении", - добавили в Минобороны.

https://ria.ru/20220824/vs-1811795927.html

херсонская область

россия

артемовск

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

безопасность, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), херсонская область , россия, артемовск, войска воздушно-космической обороны