https://ria.ru/20220824/migratsiya-1811959804.html

Под Ярославлем выявили санаторий, способствовавший незаконной миграции

Под Ярославлем выявили санаторий, способствовавший незаконной миграции - РИА Новости, 24.08.2022

Под Ярославлем выявили санаторий, способствовавший незаконной миграции

Сотрудники УФСБ в Ярославской области выявили канал незаконной миграции, подозреваемые путем оформления иностранцам фиктивных приглашений на лечение в местный... РИА Новости, 24.08.2022

2022-08-24T21:35

2022-08-24T21:35

2022-08-24T21:35

происшествия

россия

ярославская область

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ЯРОСЛАВЛЬ, 24 авг - РИА Новости. Сотрудники УФСБ в Ярославской области выявили канал незаконной миграции, подозреваемые путем оформления иностранцам фиктивных приглашений на лечение в местный санаторий организовали незаконный въезд в РФ, сообщает УФСБ."Подозреваемые, действуя в составе группы лиц, по предварительному сговору с использованием служебного положения, путем оформления фиктивных приглашений на прохождение санаторно-курортного лечения в санатории организовали незаконный въезд в Российскую Федерацию свыше 200 иностранных граждан", - говорится в сообщении.На основании полученных материалов следственный отдел УФСБ возбудил уголовное дело по статье об организации незаконной миграции. В рамках дела продолжаются следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, информирует УФСБ.

https://ria.ru/20220728/ubiystvo-1805501247.html

россия

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происшествия, россия, ярославская область