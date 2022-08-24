Рейтинг@Mail.ru
Под Ярославлем выявили санаторий, способствовавший незаконной миграции - РИА Новости, 24.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220824/migratsiya-1811959804.html
Под Ярославлем выявили санаторий, способствовавший незаконной миграции
Под Ярославлем выявили санаторий, способствовавший незаконной миграции - РИА Новости, 24.08.2022
Под Ярославлем выявили санаторий, способствовавший незаконной миграции
Сотрудники УФСБ в Ярославской области выявили канал незаконной миграции, подозреваемые путем оформления иностранцам фиктивных приглашений на лечение в местный... РИА Новости, 24.08.2022
2022-08-24T21:35
2022-08-24T21:35
происшествия
россия
ярославская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/18/1790347635_0:512:2730:2048_1920x0_80_0_0_87083b48fba61eb54934bab2bf52f2e5.jpg
ЯРОСЛАВЛЬ, 24 авг - РИА Новости. Сотрудники УФСБ в Ярославской области выявили канал незаконной миграции, подозреваемые путем оформления иностранцам фиктивных приглашений на лечение в местный санаторий организовали незаконный въезд в РФ, сообщает УФСБ."Подозреваемые, действуя в составе группы лиц, по предварительному сговору с использованием служебного положения, путем оформления фиктивных приглашений на прохождение санаторно-курортного лечения в санатории организовали незаконный въезд в Российскую Федерацию свыше 200 иностранных граждан", - говорится в сообщении.На основании полученных материалов следственный отдел УФСБ возбудил уголовное дело по статье об организации незаконной миграции. В рамках дела продолжаются следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, информирует УФСБ.
https://ria.ru/20220728/ubiystvo-1805501247.html
россия
ярославская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/18/1790347635_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_17d95c0d3cbaa203752cd7b7ed519795.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, ярославская область
Происшествия, Россия, Ярославская область
21:35 24.08.2022
 
Под Ярославлем выявили санаторий, способствовавший незаконной миграции

Под Ярославлем сотрудники УФСБ перекрыли канал незаконной миграции на базе санатория

© РИА Новости / Мария СеливановаЯрославская Стрелка
Ярославская Стрелка - РИА Новости, 1920, 24.08.2022
© РИА Новости / Мария Селиванова
Ярославская Стрелка. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЯРОСЛАВЛЬ, 24 авг - РИА Новости. Сотрудники УФСБ в Ярославской области выявили канал незаконной миграции, подозреваемые путем оформления иностранцам фиктивных приглашений на лечение в местный санаторий организовали незаконный въезд в РФ, сообщает УФСБ.
"Подозреваемые, действуя в составе группы лиц, по предварительному сговору с использованием служебного положения, путем оформления фиктивных приглашений на прохождение санаторно-курортного лечения в санатории организовали незаконный въезд в Российскую Федерацию свыше 200 иностранных граждан", - говорится в сообщении.
На основании полученных материалов следственный отдел УФСБ возбудил уголовное дело по статье об организации незаконной миграции. В рамках дела продолжаются следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, информирует УФСБ.
Автомобиль Следственного комитета - РИА Новости, 1920, 28.07.2022
28 июля, 10:16
В Подмосковье мигрант задушил таксиста, не найдя деньги на оплату
 
ПроисшествияРоссияЯрославская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала