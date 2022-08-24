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Под Ярославлем выявили санаторий, способствовавший незаконной миграции
Под Ярославлем выявили санаторий, способствовавший незаконной миграции - РИА Новости, 24.08.2022
Под Ярославлем выявили санаторий, способствовавший незаконной миграции
Сотрудники УФСБ в Ярославской области выявили канал незаконной миграции, подозреваемые путем оформления иностранцам фиктивных приглашений на лечение в местный... РИА Новости, 24.08.2022
2022-08-24T21:35
2022-08-24T21:35
2022-08-24T21:35
происшествия
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ярославская область
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ЯРОСЛАВЛЬ, 24 авг - РИА Новости. Сотрудники УФСБ в Ярославской области выявили канал незаконной миграции, подозреваемые путем оформления иностранцам фиктивных приглашений на лечение в местный санаторий организовали незаконный въезд в РФ, сообщает УФСБ."Подозреваемые, действуя в составе группы лиц, по предварительному сговору с использованием служебного положения, путем оформления фиктивных приглашений на прохождение санаторно-курортного лечения в санатории организовали незаконный въезд в Российскую Федерацию свыше 200 иностранных граждан", - говорится в сообщении.На основании полученных материалов следственный отдел УФСБ возбудил уголовное дело по статье об организации незаконной миграции. В рамках дела продолжаются следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, информирует УФСБ.
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происшествия, россия, ярославская область
Происшествия, Россия, Ярославская область
Под Ярославлем выявили санаторий, способствовавший незаконной миграции
Под Ярославлем сотрудники УФСБ перекрыли канал незаконной миграции на базе санатория
ЯРОСЛАВЛЬ, 24 авг - РИА Новости. Сотрудники УФСБ в Ярославской области выявили канал незаконной миграции, подозреваемые путем оформления иностранцам фиктивных приглашений на лечение в местный санаторий организовали незаконный въезд в РФ, сообщает УФСБ.
"Подозреваемые, действуя в составе группы лиц, по предварительному сговору с использованием служебного положения, путем оформления фиктивных приглашений на прохождение санаторно-курортного лечения в санатории организовали незаконный въезд в Российскую Федерацию свыше 200 иностранных граждан", - говорится в сообщении.
На основании полученных материалов следственный отдел УФСБ возбудил уголовное дело по статье об организации незаконной миграции. В рамках дела продолжаются следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, информирует УФСБ.