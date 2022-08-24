https://ria.ru/20220824/medinskiy-1811830768.html

Многонациональный народ России сейчас воюет с нацизмом, заявил Мединский

Многонациональный народ России сейчас воюет с нацизмом, заявил Мединский - РИА Новости, 24.08.2022

Многонациональный народ России сейчас воюет с нацизмом, заявил Мединский

Представители разных национальностей России одинаково героически сражаются сейчас с украинским неонацизмом - так же, как это делали их предки в годы Великой... РИА Новости, 24.08.2022

2022-08-24T14:29

2022-08-24T14:29

2022-08-24T14:29

россия

украина

москва

российское военно-историческое общество (рвио)

владимир мединский

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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Представители разных национальностей России одинаково героически сражаются сейчас с украинским неонацизмом - так же, как это делали их предки в годы Великой Отечественной войны, освобождавшие Украину от гитлеровцев и их пособников, в этом заключается сила России, заявил помощник президента РФ, председатель Российского военно-исторического общества (РВИО) Владимир Мединский.В среду в центре Москвы на Гоголевском бульваре открылась фотовыставка "Герои с вечно русским сердцем", посвященная военнослужащим Красной армии, освобождавшим Украину от нацистов в годы Великой Отечественной войны, и героическим участникам нынешней специальной военной операции. Выставка организована РВИО при поддержке министерства обороны РФ. На 30 стендах представлены уникальные фотографии, копии наградных документов, информация о жизненном и боевом пути героев разных времен."Нацистской ультранационалистической вооруженной силе киевского режима противостоят все народы нашей страны - великороссы, малороссы, жители Кавказа, Сибири, жители нашего Поволжья. Вот в этом сила России", - сказал Мединский журналистам на открытии выставки.По его словам, понятие "русская душа" не носит никакого этнического характера. "Поэтому об этносе пусть рассуждают западенские дегенераты", - добавил он."У нас есть русская цивилизация, у нас есть русская душа, какой бы национальности кто ни был. И мы видим, как с одинаковым геройством сражаются за Россию, отдают жизнь представители разных национальностей. Так есть и так будет, и, как говорили наши предки, на том стояла и стоять будет русская земля", - сказал Мединский.

https://ria.ru/20220730/moryaki-1806152875.html

https://ria.ru/20220824/astrakhan-1811800771.html

россия

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, украина, москва, российское военно-историческое общество (рвио), владимир мединский