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Многонациональный народ России сейчас воюет с нацизмом, заявил Мединский - РИА Новости, 24.08.2022
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Многонациональный народ России сейчас воюет с нацизмом, заявил Мединский
Многонациональный народ России сейчас воюет с нацизмом, заявил Мединский - РИА Новости, 24.08.2022
Многонациональный народ России сейчас воюет с нацизмом, заявил Мединский
Представители разных национальностей России одинаково героически сражаются сейчас с украинским неонацизмом - так же, как это делали их предки в годы Великой... РИА Новости, 24.08.2022
2022-08-24T14:29
2022-08-24T14:29
россия
украина
москва
российское военно-историческое общество (рвио)
владимир мединский
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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Представители разных национальностей России одинаково героически сражаются сейчас с украинским неонацизмом - так же, как это делали их предки в годы Великой Отечественной войны, освобождавшие Украину от гитлеровцев и их пособников, в этом заключается сила России, заявил помощник президента РФ, председатель Российского военно-исторического общества (РВИО) Владимир Мединский.В среду в центре Москвы на Гоголевском бульваре открылась фотовыставка "Герои с вечно русским сердцем", посвященная военнослужащим Красной армии, освобождавшим Украину от нацистов в годы Великой Отечественной войны, и героическим участникам нынешней специальной военной операции. Выставка организована РВИО при поддержке министерства обороны РФ. На 30 стендах представлены уникальные фотографии, копии наградных документов, информация о жизненном и боевом пути героев разных времен."Нацистской ультранационалистической вооруженной силе киевского режима противостоят все народы нашей страны - великороссы, малороссы, жители Кавказа, Сибири, жители нашего Поволжья. Вот в этом сила России", - сказал Мединский журналистам на открытии выставки.По его словам, понятие "русская душа" не носит никакого этнического характера. "Поэтому об этносе пусть рассуждают западенские дегенераты", - добавил он."У нас есть русская цивилизация, у нас есть русская душа, какой бы национальности кто ни был. И мы видим, как с одинаковым геройством сражаются за Россию, отдают жизнь представители разных национальностей. Так есть и так будет, и, как говорили наши предки, на том стояла и стоять будет русская земля", - сказал Мединский.
https://ria.ru/20220730/moryaki-1806152875.html
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россия, украина, москва, российское военно-историческое общество (рвио), владимир мединский
Россия, Украина, Москва, Российское военно-историческое общество (РВИО), Владимир Мединский
14:29 24.08.2022
 
Многонациональный народ России сейчас воюет с нацизмом, заявил Мединский

Мединский: многонациональный народ России одинаково героически воюет сейчас с неонацизмом

© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкВладимир Мединский
Владимир Мединский - РИА Новости, 1920, 24.08.2022
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Владимир Мединский. Архивное фото
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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Представители разных национальностей России одинаково героически сражаются сейчас с украинским неонацизмом - так же, как это делали их предки в годы Великой Отечественной войны, освобождавшие Украину от гитлеровцев и их пособников, в этом заключается сила России, заявил помощник президента РФ, председатель Российского военно-исторического общества (РВИО) Владимир Мединский.
В среду в центре Москвы на Гоголевском бульваре открылась фотовыставка "Герои с вечно русским сердцем", посвященная военнослужащим Красной армии, освобождавшим Украину от нацистов в годы Великой Отечественной войны, и героическим участникам нынешней специальной военной операции. Выставка организована РВИО при поддержке министерства обороны РФ. На 30 стендах представлены уникальные фотографии, копии наградных документов, информация о жизненном и боевом пути героев разных времен.
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"Нацистской ультранационалистической вооруженной силе киевского режима противостоят все народы нашей страны - великороссы, малороссы, жители Кавказа, Сибири, жители нашего Поволжья. Вот в этом сила России", - сказал Мединский журналистам на открытии выставки.
По его словам, понятие "русская душа" не носит никакого этнического характера. "Поэтому об этносе пусть рассуждают западенские дегенераты", - добавил он.
"У нас есть русская цивилизация, у нас есть русская душа, какой бы национальности кто ни был. И мы видим, как с одинаковым геройством сражаются за Россию, отдают жизнь представители разных национальностей. Так есть и так будет, и, как говорили наши предки, на том стояла и стоять будет русская земля", - сказал Мединский.
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РоссияУкраинаМоскваРоссийское военно-историческое общество (РВИО)Владимир Мединский
 
 
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