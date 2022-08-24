https://ria.ru/20220824/mcdonalds-1811962425.html

Москва была готова заместить McDonald's, заявил Собянин

Москва была готова заместить McDonald's, заявил Собянин - РИА Новости, 24.08.2022

Москва была готова заместить McDonald's, заявил Собянин

В Москве были готовы полностью заместить McDonald's российским общепитом, сегодня у столицы порядка 200 заявок, она пережила эту историю, заявил мэр Москвы... РИА Новости, 24.08.2022

2022-08-24T21:56

2022-08-24T21:56

2022-08-24T21:56

москва

mcdonald's corporation

россия

сергей собянин

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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. В Москве были готовы полностью заместить McDonald's российским общепитом, сегодня у столицы порядка 200 заявок, она пережила эту историю, заявил мэр Москвы Сергей Собянин."Такие как McDonald's, ну тоже известная история, мы готовы были вообще их заместить нашим общепитом, сегодня у нас порядка 200 заявок, по 200 точек общепита, которые реализуются с нашей помощью параллельно", - сказал Собянин в интервью на телеканале ТВЦ.Он отметил, что Москва пережила эту историю и готова и дальше развивать город.

https://ria.ru/20220824/sobyanin-1811957520.html

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москва, mcdonald's corporation, россия, сергей собянин