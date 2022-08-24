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Москва была готова заместить McDonald's, заявил Собянин - РИА Новости, 24.08.2022
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Москва была готова заместить McDonald's, заявил Собянин
Москва была готова заместить McDonald's, заявил Собянин - РИА Новости, 24.08.2022
Москва была готова заместить McDonald's, заявил Собянин
В Москве были готовы полностью заместить McDonald's российским общепитом, сегодня у столицы порядка 200 заявок, она пережила эту историю, заявил мэр Москвы... РИА Новости, 24.08.2022
2022-08-24T21:56
2022-08-24T21:56
москва
mcdonald's corporation
россия
сергей собянин
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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. В Москве были готовы полностью заместить McDonald's российским общепитом, сегодня у столицы порядка 200 заявок, она пережила эту историю, заявил мэр Москвы Сергей Собянин."Такие как McDonald's, ну тоже известная история, мы готовы были вообще их заместить нашим общепитом, сегодня у нас порядка 200 заявок, по 200 точек общепита, которые реализуются с нашей помощью параллельно", - сказал Собянин в интервью на телеканале ТВЦ.Он отметил, что Москва пережила эту историю и готова и дальше развивать город.
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москва, mcdonald's corporation, россия, сергей собянин
Москва, McDonald's Corporation, Россия, Сергей Собянин
21:56 24.08.2022
 
Москва была готова заместить McDonald's, заявил Собянин

Собянин: Москва пережила историю с McDonald's, мы готовы были вообще его заместить

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкПереработка и утилизация мусора в Москве
Переработка и утилизация мусора в Москве - РИА Новости, 1920, 24.08.2022
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Переработка и утилизация мусора в Москве . Архивное фото
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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. В Москве были готовы полностью заместить McDonald's российским общепитом, сегодня у столицы порядка 200 заявок, она пережила эту историю, заявил мэр Москвы Сергей Собянин.
"Такие как McDonald's, ну тоже известная история, мы готовы были вообще их заместить нашим общепитом, сегодня у нас порядка 200 заявок, по 200 точек общепита, которые реализуются с нашей помощью параллельно", - сказал Собянин в интервью на телеканале ТВЦ.
Он отметил, что Москва пережила эту историю и готова и дальше развивать город.
Мэр Москвы Сергей Собянин - РИА Новости, 1920, 24.08.2022
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МоскваMcDonald's CorporationРоссияСергей Собянин
 
 
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