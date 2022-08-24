https://ria.ru/20220824/malchik-1811958263.html

Ребенка в Перми спасли от "дяди", обещавшего "сладкий сюрприз"

Ребенка в Перми спасли от "дяди", обещавшего "сладкий сюрприз" - РИА Новости, 24.08.2022

Ребенка в Перми спасли от "дяди", обещавшего "сладкий сюрприз"

Судебные приставы в Перми спасли случайно встреченного на улице мальчика, который куда-то шел с незнакомцем, обещавшим ему "сладкий сюрприз", сообщается в... РИА Новости, 24.08.2022

2022-08-24T21:22

2022-08-24T21:22

2022-08-24T21:22

происшествия

федеральная служба судебных приставов (фссп россии)

пермь

пермский край

россия

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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Судебные приставы в Перми спасли случайно встреченного на улице мальчика, который куда-то шел с незнакомцем, обещавшим ему "сладкий сюрприз", сообщается в Telegram-канале ФССП.Когда две сотрудницы ФССП возвращались с обеденного перерыва, их внимание привлекла странная пара: мужчина в грязной толстовке и порванных штанах вел за собой опрятно одетого маленького мальчика.Понаблюдав за ними, сотрудницам стало понятно, что мужчина вряд ли родственник мальчику, и одна из женщин напрямую спросила ребенка, знаком ли ему мужчина."Ребенок без утайки ответил, что видит "дядю" в первый раз и что он пообещал купить ему сладкий сюрприз. Еще малыш рассказал, что новый знакомый уводит его в противоположную от дома сторону", - указано в релизе.Сотрудницы службы забрали ребенка из рук "щедрого" прохожего и отвели его в подразделение ведомства. О случившемся незамедлительно сообщили начальнику отдела и правоохранительным органам.Однако подозрительный мужчина все время шел за приставами и даже остался ждать полицию во дворе отдела.Информация мгновенно распространилась по инстанциям. Оказалось, что ребенка уже объявили в розыск. Взволнованная мать в считанные минуты появилась в отделе."По словам родительницы, мальчика отпустили погулять с собакой во двор и строго настрого запретили куда-либо уходить. Малышу надо было дождаться отца, с которым они планировали поехать к бабушке. Мужчина не подумал, что всего за пару минут к ребенку подойдет незнакомец и уведет его, пообещав купить сладость", - отмечает служба.Ребенок воссоединился с семьей, а подозрительный мужчина вместе с правоохранителями отправился в отделение полиции для выяснения обстоятельств. О его дальнейшей судьбе не сообщается.

https://ria.ru/20220817/audientsiya-1810176746.html

https://ria.ru/20220722/pedofily-1804163314.html

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происшествия, федеральная служба судебных приставов (фссп россии), пермь, пермский край, россия