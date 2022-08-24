Рейтинг@Mail.ru
В ЛНР участники форума призвали признать киевский режим нацистским - РИА Новости, 24.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220824/lugansk-1811861369.html
В ЛНР участники форума призвали признать киевский режим нацистским
В ЛНР участники форума призвали признать киевский режим нацистским - РИА Новости, 24.08.2022
В ЛНР участники форума призвали признать киевский режим нацистским
Участники прошедшего в Луганске международного форума "Правосудие в условиях украинской агрессии: Донбасс-реалии" приняли резолюцию с призывом к мировому... РИА Новости, 24.08.2022
2022-08-24T15:54
2022-08-24T15:54
в мире
россия
донбасс
украина
луганская народная республика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/15/1797016977_267:688:2685:2048_1920x0_80_0_0_2f9c043eab693952ede879e71c9f728c.jpg
ЛУГАНСК, 24 авг - РИА Новости. Участники прошедшего в Луганске международного форума "Правосудие в условиях украинской агрессии: Донбасс-реалии" приняли резолюцию с призывом к мировому сообществу признать киевский режим нацистским, сообщила омбудсмен Луганской Народной Республики Виктория Сердюкова.По ее словам, в форуме приняли участие представители от России, ЛНР, ДНР, США, Финляндии, Сербии, Чехии и Италии."В завершении мероприятия участники форума единогласно приняли итоговую резолюцию, в которой призывают власти Киева незамедлительно прекратить преступные действия в отношении мирных граждан республик Донбасса и военнослужащих, принимающих участие в СВО, а также настоятельно призывают международное сообщество признать военно-политический режим Украины нацистским, а правящую идеологию – идеологией геноцида в отношении собственного народа", - говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале Сердюковой.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220818/denatsifikatsiya-1810415712.html
https://ria.ru/20220816/svo-1809881197.html
россия
донбасс
украина
луганская народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/15/1797016977_561:665:2405:2048_1920x0_80_0_0_df6ad84602847adfdee45a2e1010550b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, донбасс, украина, луганская народная республика
В мире, Россия, Донбасс, Украина, Луганская Народная Республика
15:54 24.08.2022
 
В ЛНР участники форума призвали признать киевский режим нацистским

В Луганске участники форума призвали мировое сообщество признать нацистским киевский режим

© AP Photo / Natacha PisarenkoУкраинский флаг в Киеве
Украинский флаг в Киеве - РИА Новости, 1920, 24.08.2022
© AP Photo / Natacha Pisarenko
Украинский флаг в Киеве. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 24 авг - РИА Новости. Участники прошедшего в Луганске международного форума "Правосудие в условиях украинской агрессии: Донбасс-реалии" приняли резолюцию с призывом к мировому сообществу признать киевский режим нацистским, сообщила омбудсмен Луганской Народной Республики Виктория Сердюкова.
По ее словам, в форуме приняли участие представители от России, ЛНР, ДНР, США, Финляндии, Сербии, Чехии и Италии.
Здание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 18.08.2022
18 августа, 11:56
В Госдуме создадут интернет-ресурс по денацификации образования на Украине
"В завершении мероприятия участники форума единогласно приняли итоговую резолюцию, в которой призывают власти Киева незамедлительно прекратить преступные действия в отношении мирных граждан республик Донбасса и военнослужащих, принимающих участие в СВО, а также настоятельно призывают международное сообщество признать военно-политический режим Украины нацистским, а правящую идеологию – идеологией геноцида в отношении собственного народа", - говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале Сердюковой.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 16.08.2022
16 августа, 04:00Специальная военная операция на Украине
В МИД сообщили об афганских спецназовцах, примкнувших к нацистам на Украине
 
В миреРоссияДонбассУкраинаЛуганская Народная Республика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала