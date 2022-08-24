https://ria.ru/20220824/lugansk-1811861369.html

В ЛНР участники форума призвали признать киевский режим нацистским

В ЛНР участники форума призвали признать киевский режим нацистским - РИА Новости, 24.08.2022

В ЛНР участники форума призвали признать киевский режим нацистским

Участники прошедшего в Луганске международного форума "Правосудие в условиях украинской агрессии: Донбасс-реалии" приняли резолюцию с призывом к мировому... РИА Новости, 24.08.2022

2022-08-24T15:54

2022-08-24T15:54

2022-08-24T15:54

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донбасс

украина

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ЛУГАНСК, 24 авг - РИА Новости. Участники прошедшего в Луганске международного форума "Правосудие в условиях украинской агрессии: Донбасс-реалии" приняли резолюцию с призывом к мировому сообществу признать киевский режим нацистским, сообщила омбудсмен Луганской Народной Республики Виктория Сердюкова.По ее словам, в форуме приняли участие представители от России, ЛНР, ДНР, США, Финляндии, Сербии, Чехии и Италии."В завершении мероприятия участники форума единогласно приняли итоговую резолюцию, в которой призывают власти Киева незамедлительно прекратить преступные действия в отношении мирных граждан республик Донбасса и военнослужащих, принимающих участие в СВО, а также настоятельно призывают международное сообщество признать военно-политический режим Украины нацистским, а правящую идеологию – идеологией геноцида в отношении собственного народа", - говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале Сердюковой.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220818/denatsifikatsiya-1810415712.html

https://ria.ru/20220816/svo-1809881197.html

россия

донбасс

украина

луганская народная республика

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в мире, россия, донбасс, украина, луганская народная республика