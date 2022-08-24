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В Липецке состоится праздник музыки и спорта - РИА Новости, 24.08.2022
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Липецкая область
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В Липецке состоится праздник музыки и спорта
В Липецке состоится праздник музыки и спорта - РИА Новости, 24.08.2022
В Липецке состоится праздник музыки и спорта
В Липецке в предстоящие выходные состоится многотысячный праздник музыки и спорта, местом его проведения станет Зелёный остров - с недавних пор любимое место... РИА Новости, 24.08.2022
2022-08-24T13:54
2022-08-24T13:54
липецкая область
липецк
даниил крамер
мариам мерабова
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ЛИПЕЦК, 24 авг - РИА Новости. В Липецке в предстоящие выходные состоится многотысячный праздник музыки и спорта, местом его проведения станет Зелёный остров - с недавних пор любимое место отдыха липчан, благоустроенное в рамках нацпроекта, сообщил губернатор Игорь Артамонов.Он отметил, что фестивали "Джаз на Зелёном острове" и "Липецкий триатлон" пройдут на липецкой земле впервые.Музыкальный фестиваль пройдёт в рамках Года культурного наследия России и празднования 100-летия российского джаза. А спортивный праздник - традиционно любимый формат отдыха липчан в выходные."Липецк – спортивный город. У нас проходят марафоны, к нам приезжают олимпийские чемпионы, лучшие спортсмены страны, помогают в организации, знают, что в Липецкой области развивается спорт. Уровень проведения триатлона уже совсем другой. Будем поддерживать массовые спортивные праздники и вовлекать еще больше жителей", – отмечает Артамонов.Старты спортивного фестиваля начнутся рано утром в воскресенье. Принять участие в соревнованиях и различных активностях на Зелёном острове смогут и взрослые, и дети. Вечером на острове начнутся выступления лучших джазовых коллективов страны. Концертная часть продолжится до глубокой ночи и завершится салютом. На эстраде выступят Большой джазовый оркестр Петра Востокова, джаз-бэнд Даниила Крамера и Юлиана Рогачёва с программой "Musica latina". Также в программе – Вадим Эйленкриг &amp; Eilenkrig Crew, участница шоу "Голос" Мариам Мерабова, джаз-бэнд Сергея Жилина "Фонограф".
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60
липецк, даниил крамер, мариам мерабова
Липецкая область, Липецк, Даниил Крамер, Мариам Мерабова
13:54 24.08.2022
 

В Липецке состоится праздник музыки и спорта

© Fotolia / Mikhail MarkovskiyКомсомольский пруд с фонтанами в Липецке
Комсомольский пруд с фонтанами в Липецке - РИА Новости, 1920, 24.08.2022
© Fotolia / Mikhail Markovskiy
Комсомольский пруд с фонтанами в Липецке
Читать ria.ru в
ЛИПЕЦК, 24 авг - РИА Новости. В Липецке в предстоящие выходные состоится многотысячный праздник музыки и спорта, местом его проведения станет Зелёный остров - с недавних пор любимое место отдыха липчан, благоустроенное в рамках нацпроекта, сообщил губернатор Игорь Артамонов.
Он отметил, что фестивали "Джаз на Зелёном острове" и "Липецкий триатлон" пройдут на липецкой земле впервые.
Масштабный ремонт областного театра кукол завершится в декабре - РИА Новости, 1920, 17.08.2022
17 августа, 12:56Липецкая область
Масштабный ремонт областного театра кукол завершится в декабре
Музыкальный фестиваль пройдёт в рамках Года культурного наследия России и празднования 100-летия российского джаза. А спортивный праздник - традиционно любимый формат отдыха липчан в выходные.
"Липецк – спортивный город. У нас проходят марафоны, к нам приезжают олимпийские чемпионы, лучшие спортсмены страны, помогают в организации, знают, что в Липецкой области развивается спорт. Уровень проведения триатлона уже совсем другой. Будем поддерживать массовые спортивные праздники и вовлекать еще больше жителей", – отмечает Артамонов.
Старты спортивного фестиваля начнутся рано утром в воскресенье. Принять участие в соревнованиях и различных активностях на Зелёном острове смогут и взрослые, и дети. Вечером на острове начнутся выступления лучших джазовых коллективов страны. Концертная часть продолжится до глубокой ночи и завершится салютом. На эстраде выступят Большой джазовый оркестр Петра Востокова, джаз-бэнд Даниила Крамера и Юлиана Рогачёва с программой "Musica latina". Также в программе – Вадим Эйленкриг & Eilenkrig Crew, участница шоу "Голос" Мариам Мерабова, джаз-бэнд Сергея Жилина "Фонограф".
 
Липецкая областьЛипецкДаниил КрамерМариам Мерабова
 
 
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