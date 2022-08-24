https://ria.ru/20220824/lipetsk-1811818071.html

В Липецке состоится праздник музыки и спорта

В Липецке состоится праздник музыки и спорта - РИА Новости, 24.08.2022

В Липецке состоится праздник музыки и спорта

В Липецке в предстоящие выходные состоится многотысячный праздник музыки и спорта, местом его проведения станет Зелёный остров - с недавних пор любимое место... РИА Новости, 24.08.2022

2022-08-24T13:54

2022-08-24T13:54

2022-08-24T13:54

липецкая область

липецк

даниил крамер

мариам мерабова

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ЛИПЕЦК, 24 авг - РИА Новости. В Липецке в предстоящие выходные состоится многотысячный праздник музыки и спорта, местом его проведения станет Зелёный остров - с недавних пор любимое место отдыха липчан, благоустроенное в рамках нацпроекта, сообщил губернатор Игорь Артамонов.Он отметил, что фестивали "Джаз на Зелёном острове" и "Липецкий триатлон" пройдут на липецкой земле впервые.Музыкальный фестиваль пройдёт в рамках Года культурного наследия России и празднования 100-летия российского джаза. А спортивный праздник - традиционно любимый формат отдыха липчан в выходные."Липецк – спортивный город. У нас проходят марафоны, к нам приезжают олимпийские чемпионы, лучшие спортсмены страны, помогают в организации, знают, что в Липецкой области развивается спорт. Уровень проведения триатлона уже совсем другой. Будем поддерживать массовые спортивные праздники и вовлекать еще больше жителей", – отмечает Артамонов.Старты спортивного фестиваля начнутся рано утром в воскресенье. Принять участие в соревнованиях и различных активностях на Зелёном острове смогут и взрослые, и дети. Вечером на острове начнутся выступления лучших джазовых коллективов страны. Концертная часть продолжится до глубокой ночи и завершится салютом. На эстраде выступят Большой джазовый оркестр Петра Востокова, джаз-бэнд Даниила Крамера и Юлиана Рогачёва с программой "Musica latina". Также в программе – Вадим Эйленкриг & Eilenkrig Crew, участница шоу "Голос" Мариам Мерабова, джаз-бэнд Сергея Жилина "Фонограф".

https://ria.ru/20220817/remont-1810195884.html

липецк

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

липецк, даниил крамер, мариам мерабова