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У посольства Франции в Москве появились изображения мин "Лепесток" - РИА Новости, 24.08.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220824/lepestok-1811793036.html
У посольства Франции в Москве появились изображения мин "Лепесток"
У посольства Франции в Москве появились изображения мин "Лепесток" - РИА Новости, 24.08.2022
У посольства Франции в Москве появились изображения мин "Лепесток"
Изображения противопехотных "Лепестков", аналогичные тем, что были расклеены в Москве у посольства США, появились также у дипмиссии Франции, передаёт... РИА Новости, 24.08.2022
2022-08-24T12:27
2022-08-24T12:27
специальная военная операция на украине
в мире
донбасс
украина
киев
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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Изображения противопехотных "Лепестков", аналогичные тем, что были расклеены в Москве у посольства США, появились также у дипмиссии Франции, передаёт корреспондент РИА Новости.На входе в посольство наклеено около десятка таких листовок, изображающих противопехотные мины ПФМ-1 "Лепесток", которые украинские войска используют в Донбассе против мирного населения.QR-код на листовках ведёт на сайт petalsinblood.com ("лепестки в крови"), который на английском и русском языках призывает остановить действия украинских войск и содержит фотографии пострадавших мирных жителей.Украина в 2005 году ратифицировала Оттавскую конвенцию, которая запрещает применение, накопление и производство противопехотных мин. Таким образом, Киев нарушает взятые на себя международные обязательства.
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в мире, донбасс, украина, киев
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донбасс, Украина, Киев
12:27 24.08.2022
 
У посольства Франции в Москве появились изображения мин "Лепесток"

Изображения мин "Лепесток" после посольства США появились у дипмиссии Франции

© РИА НовостиНаклейки с изображениями противопехотных мин "Лепесток" у посольства Франции в Москве
Наклейки с изображениями противопехотных мин Лепесток у посольства Франции в Москве
© РИА Новости
Наклейки с изображениями противопехотных мин "Лепесток" у посольства Франции в Москве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Изображения противопехотных "Лепестков", аналогичные тем, что были расклеены в Москве у посольства США, появились также у дипмиссии Франции, передаёт корреспондент РИА Новости.
На входе в посольство наклеено около десятка таких листовок, изображающих противопехотные мины ПФМ-1 "Лепесток", которые украинские войска используют в Донбассе против мирного населения.
QR-код на листовках ведёт на сайт petalsinblood.com ("лепестки в крови"), который на английском и русском языках призывает остановить действия украинских войск и содержит фотографии пострадавших мирных жителей.
Украина в 2005 году ратифицировала Оттавскую конвенцию, которая запрещает применение, накопление и производство противопехотных мин. Таким образом, Киев нарушает взятые на себя международные обязательства.
Противопехотные фугасные мины (ПФМ-1) Лепесток на центральной улицы Донецка - РИА Новости, 1920, 22.08.2022
22 августа, 20:36Специальная военная операция на Украине
В ДНР от мин "Лепесток" пострадали 48 человек
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонбассУкраинаКиев
 
 
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