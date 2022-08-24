https://ria.ru/20220824/lepestok-1811793036.html

У посольства Франции в Москве появились изображения мин "Лепесток"

У посольства Франции в Москве появились изображения мин "Лепесток" - РИА Новости, 24.08.2022

У посольства Франции в Москве появились изображения мин "Лепесток"

Изображения противопехотных "Лепестков", аналогичные тем, что были расклеены в Москве у посольства США, появились также у дипмиссии Франции, передаёт... РИА Новости, 24.08.2022

2022-08-24T12:27

2022-08-24T12:27

2022-08-24T12:27

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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Изображения противопехотных "Лепестков", аналогичные тем, что были расклеены в Москве у посольства США, появились также у дипмиссии Франции, передаёт корреспондент РИА Новости.На входе в посольство наклеено около десятка таких листовок, изображающих противопехотные мины ПФМ-1 "Лепесток", которые украинские войска используют в Донбассе против мирного населения.QR-код на листовках ведёт на сайт petalsinblood.com ("лепестки в крови"), который на английском и русском языках призывает остановить действия украинских войск и содержит фотографии пострадавших мирных жителей.Украина в 2005 году ратифицировала Оттавскую конвенцию, которая запрещает применение, накопление и производство противопехотных мин. Таким образом, Киев нарушает взятые на себя международные обязательства.

https://ria.ru/20220822/lepestok-1811428218.html

донбасс

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в мире, донбасс, украина, киев