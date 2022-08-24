https://ria.ru/20220824/lepestok-1811793036.html
У посольства Франции в Москве появились изображения мин "Лепесток"
У посольства Франции в Москве появились изображения мин "Лепесток" - РИА Новости, 24.08.2022
У посольства Франции в Москве появились изображения мин "Лепесток"
Изображения противопехотных "Лепестков", аналогичные тем, что были расклеены в Москве у посольства США, появились также у дипмиссии Франции, передаёт... РИА Новости, 24.08.2022
2022-08-24T12:27
2022-08-24T12:27
2022-08-24T12:27
специальная военная операция на украине
в мире
донбасс
украина
киев
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/18/1811791757_0:370:960:910_1920x0_80_0_0_51bb17f27da750ba7726708d060d0f1e.jpg
МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Изображения противопехотных "Лепестков", аналогичные тем, что были расклеены в Москве у посольства США, появились также у дипмиссии Франции, передаёт корреспондент РИА Новости.На входе в посольство наклеено около десятка таких листовок, изображающих противопехотные мины ПФМ-1 "Лепесток", которые украинские войска используют в Донбассе против мирного населения.QR-код на листовках ведёт на сайт petalsinblood.com ("лепестки в крови"), который на английском и русском языках призывает остановить действия украинских войск и содержит фотографии пострадавших мирных жителей.Украина в 2005 году ратифицировала Оттавскую конвенцию, которая запрещает применение, накопление и производство противопехотных мин. Таким образом, Киев нарушает взятые на себя международные обязательства.
https://ria.ru/20220822/lepestok-1811428218.html
донбасс
украина
киев
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/18/1811791757_0:280:960:1000_1920x0_80_0_0_7215d4e02be4256f5f982d2677309fdc.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донбасс, украина, киев
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донбасс, Украина, Киев
У посольства Франции в Москве появились изображения мин "Лепесток"
Изображения мин "Лепесток" после посольства США появились у дипмиссии Франции