https://ria.ru/20220824/leopard-1811721345.html

Спасенный в Приморье котенок редкого леопарда начал охотиться на кроликов

Спасенный в Приморье котенок редкого леопарда начал охотиться на кроликов - РИА Новости, 24.08.2022

Спасенный в Приморье котенок редкого леопарда начал охотиться на кроликов

Спасенный в Приморье котенок редкого дальневосточного леопарда, оставшийся без мамы, начал успешно охотиться на кроликов в центре реабилитации, сообщает нацпарк РИА Новости, 24.08.2022

2022-08-24T03:55

2022-08-24T03:55

2022-08-24T03:58

приморский край

россия

китай

фгбу "земля леопарда"

хорошие новости

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ВЛАДИВОСТОК, 24 авг - РИА Новости. Спасенный в Приморье котенок редкого дальневосточного леопарда, оставшийся без мамы, начал успешно охотиться на кроликов в центре реабилитации, сообщает нацпарк "Земля леопарда".Ранее госинспекторы недалеко от границы нацпарка отловили истощенного четырехмесячного котенка, его доставили в центр реабилитации амурских тигров и других редких животных. Это был первый случай вынужденного изъятия дальневосточного леопарда из дикой природы в таком юном возрасте. Леопард весил, как домашняя кошка, - всего 4,5 килограмма, на его теле были небольшие раны. Результаты анализов показали отсутствие заболеваний. Зверь набрал необходимый вес в 9 килограммов, и его выпустили в просторный вольер.Леопард успешно набирает вес. В конце августа он пройдет новый медосмотр, в это время специалисты смогут обследовать весь вольер и узнать, сколько кроликов котенок добыл. Зверя ревакцинируют от вируса панлейкопении и других, также его взвесят.Дальневосточный леопард - самый редкий представитель крупных кошачьих в мире. Эти хищники живут только на юго-западе Приморского края, а также на небольшом участке Китая, граничащем с Россией. Также несколько особей были замечены у границы с КНДР. Ядро популяции - в национальном парке "Земля леопарда " в Приморье. По последним данным, на российских охраняемых территориях в дикой природе живет 121 взрослый дальневосточный леопард.

https://ria.ru/20220808/spasenie-1807920407.html

приморский край

россия

китай

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приморский край, россия, китай, фгбу "земля леопарда"