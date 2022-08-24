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Спасенный в Приморье котенок редкого леопарда начал охотиться на кроликов
Спасенный в Приморье котенок редкого леопарда начал охотиться на кроликов - РИА Новости, 24.08.2022
Спасенный в Приморье котенок редкого леопарда начал охотиться на кроликов
Спасенный в Приморье котенок редкого дальневосточного леопарда, оставшийся без мамы, начал успешно охотиться на кроликов в центре реабилитации, сообщает нацпарк РИА Новости, 24.08.2022
2022-08-24T03:55
2022-08-24T03:55
2022-08-24T03:58
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ВЛАДИВОСТОК, 24 авг - РИА Новости. Спасенный в Приморье котенок редкого дальневосточного леопарда, оставшийся без мамы, начал успешно охотиться на кроликов в центре реабилитации, сообщает нацпарк "Земля леопарда".Ранее госинспекторы недалеко от границы нацпарка отловили истощенного четырехмесячного котенка, его доставили в центр реабилитации амурских тигров и других редких животных. Это был первый случай вынужденного изъятия дальневосточного леопарда из дикой природы в таком юном возрасте. Леопард весил, как домашняя кошка, - всего 4,5 килограмма, на его теле были небольшие раны. Результаты анализов показали отсутствие заболеваний. Зверь набрал необходимый вес в 9 килограммов, и его выпустили в просторный вольер.Леопард успешно набирает вес. В конце августа он пройдет новый медосмотр, в это время специалисты смогут обследовать весь вольер и узнать, сколько кроликов котенок добыл. Зверя ревакцинируют от вируса панлейкопении и других, также его взвесят.Дальневосточный леопард - самый редкий представитель крупных кошачьих в мире. Эти хищники живут только на юго-западе Приморского края, а также на небольшом участке Китая, граничащем с Россией. Также несколько особей были замечены у границы с КНДР. Ядро популяции - в национальном парке "Земля леопарда " в Приморье. По последним данным, на российских охраняемых территориях в дикой природе живет 121 взрослый дальневосточный леопард.
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приморский край, россия, китай, фгбу "земля леопарда"
Приморский край, Россия, Китай, ФГБУ "Земля леопарда", Хорошие новости
03:55 24.08.2022 (обновлено: 03:58 24.08.2022)
Спасенный в Приморье котенок редкого леопарда начал охотиться на кроликов
Спасенный в Приморье котенок редкого дальневосточного леопарда начал охотиться на кроликов
ВЛАДИВОСТОК, 24 авг - РИА Новости. Спасенный в Приморье котенок редкого дальневосточного леопарда, оставшийся без мамы, начал успешно охотиться на кроликов в центре реабилитации, сообщает нацпарк "Земля леопарда".
Ранее госинспекторы недалеко от границы нацпарка отловили истощенного четырехмесячного котенка, его доставили в центр реабилитации амурских тигров и других редких животных. Это был первый случай вынужденного изъятия дальневосточного леопарда из дикой природы в таком юном возрасте. Леопард весил, как домашняя кошка, - всего 4,5 килограмма, на его теле были небольшие раны. Результаты анализов показали отсутствие заболеваний. Зверь набрал необходимый вес в 9 килограммов, и его выпустили в просторный вольер.
"К моменту переселения леопарда в вольер внутрь уже были выпущены несколько кроликов. Как и полагается хищнику, Leo 260M должен был самостоятельно выследить и поймать свою жертву. Первые попытки охоты оказались неудачными: неопытный котенок только гонялся за добычей. Однако наблюдая за леопардом с помощью камер, специалисты пришли к выводу, что скрытый охотник все же начал ловить кроликов – за кадром", - говорится в сообщении.
Леопард успешно набирает вес. В конце августа он пройдет новый медосмотр, в это время специалисты смогут обследовать весь вольер и узнать, сколько кроликов котенок добыл. Зверя ревакцинируют от вируса панлейкопении и других, также его взвесят.
"С успешной охотой леопард стал на шаг ближе к потенциальному возвращению в дикую природу. Ему также необходима предельная изоляция от людей для того, чтобы в случае в возвращения на волю он сторонился человека. Вместе с охотой именно этот фактор поможет в будущем определить, сможет ли хищник беспроблемно жить самостоятельно после реабилитации в МРОО "Центр "Тигр". Несмотря на улучшение состояния, Leo 260M, который оказался в руках ветеринаров в истощенном состоянии, предстоит пройти длительный курс реабилитации – не менее года", - добавляется в сообщении.
Дальневосточный леопард - самый редкий представитель крупных кошачьих в мире. Эти хищники живут только на юго-западе Приморского края
, а также на небольшом участке Китая
, граничащем с Россией
. Также несколько особей были замечены у границы с КНДР. Ядро популяции - в национальном парке "Земля леопарда " в Приморье. По последним данным, на российских охраняемых территориях в дикой природе живет 121 взрослый дальневосточный леопард.