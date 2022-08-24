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В Кузбассе открыли мемориальный комплекс погибшим на шахте "Листвяжная" - РИА Новости, 24.08.2022
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В Кузбассе открыли мемориальный комплекс погибшим на шахте "Листвяжная"
В Кузбассе открыли мемориальный комплекс погибшим на шахте "Листвяжная" - РИА Новости, 24.08.2022
В Кузбассе открыли мемориальный комплекс погибшим на шахте "Листвяжная"
Мемориальный комплекс шахтерам и горноспасателям, погибшим на шахте "Листвяжная", открыли по поручению губернатора в поселке Грамотеино в Кемеровской области,... РИА Новости, 24.08.2022
2022-08-24T15:51
2022-08-24T15:51
россия
кемеровская область
сергей цивилев
общество
авария на шахте "листвяжная" в кузбассе
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КЕМЕРОВО, 24 авг – РИА Новости. Мемориальный комплекс шахтерам и горноспасателям, погибшим на шахте "Листвяжная", открыли по поручению губернатора в поселке Грамотеино в Кемеровской области, сообщает пресс-служба правительства региона."Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев в ходе рабочей поездки в Беловский городской округ принял участие в открытии мемориального комплекса "Покорителям земных недр и спасателям" в пгт Грамотеино, посвященный памяти погибших на шахте "Листвяжная" шахтерам и горноспасателям... Решение об установке мемориала было принято на встрече губернатора Сергея Цивилева с родными и близкими погибших в прошлом году... Путем голосования были выбраны эскиз композиции и место установки — аллея Шахтерской Славы", – говорится в сообщении.Мемориальный комплекс "Покорителям земных недр и спасателям" представляет собой скульптуры шахтера и горноспасателя рядом с черной гранитной плитой, на которой выгравированы имена 51 погибшего на шахте "Листвяжная". Автор мемориала — скульптор, член Союза художников России Константин Зинич.Также в Грамотеине отремонтировали аллею Шахтерской Славы. На территории обустроили асфальтобетонные тротуары, установили скамейки, урны, детские игровые площадки, светодиодные светильники, высадили саженцы деревьев. Кроме того, был отреставрирован памятник погибшим на шахте "Комсомолец" сотрудникам ВГСЧ, установленный в 2002 году."Мы постарались сделать так, чтобы это был не просто мемориал. Здесь обустроили парк, детскую площадку, чтобы люди сюда шли постоянно. Чтобы им хотелось бывать здесь, чтобы они могли прийти и вспомнить тех, кто погиб при исполнении профессионального долга. Мы должны заботиться о семьях наших братьев-шахтеров. Мы сильны нашей памятью, нашими традициями, уважением к тем, кто работал для нас, создавал Кузбасс, кто отдал жизнь и здоровье за нас и нашу страну", — приводит пресс-служба слова губернатора.Взрыв метана на шахте "Листвяжная" произошел 25 ноября прошлого года и стал одной из самых масштабных трагедий в этой отрасли в последнее время: погиб 51 человек. На момент взрыва под землей были 285 человек, большую часть удалось вывести, за оставшимися отправились горноспасатели, но в ходе операции пять из них погибли.
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россия, кемеровская область, сергей цивилев, общество, авария на шахте "листвяжная" в кузбассе
Россия, Кемеровская область, Сергей Цивилев, Общество, Авария на шахте "Листвяжная" в Кузбассе
15:51 24.08.2022
 
В Кузбассе открыли мемориальный комплекс погибшим на шахте "Листвяжная"

В поселке Грамотеино в Кузбассе открыли мемориал погибшим на шахте "Листвяжная"

© РИА Новости / Данил Айкин / Перейти в фотобанкПамятник "Покорителям земных недр и спасателям" погибшим при взрыве и устранении последствий аварии на шахте "Листвяжная"
Памятник Покорителям земных недр и спасателям погибшим при взрыве и устранении последствий аварии на шахте Листвяжная - РИА Новости, 1920, 24.08.2022
© РИА Новости / Данил Айкин
Перейти в фотобанк
Памятник "Покорителям земных недр и спасателям" погибшим при взрыве и устранении последствий аварии на шахте "Листвяжная"
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КЕМЕРОВО, 24 авг – РИА Новости. Мемориальный комплекс шахтерам и горноспасателям, погибшим на шахте "Листвяжная", открыли по поручению губернатора в поселке Грамотеино в Кемеровской области, сообщает пресс-служба правительства региона.
"Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев в ходе рабочей поездки в Беловский городской округ принял участие в открытии мемориального комплекса "Покорителям земных недр и спасателям" в пгт Грамотеино, посвященный памяти погибших на шахте "Листвяжная" шахтерам и горноспасателям... Решение об установке мемориала было принято на встрече губернатора Сергея Цивилева с родными и близкими погибших в прошлом году... Путем голосования были выбраны эскиз композиции и место установки — аллея Шахтерской Славы", – говорится в сообщении.
© РИА Новости / Данил Айкин / Перейти в фотобанкГубернатор Кемеровской области Сергей Цивилев на церемонии открытия ко Дню шахтера памятника "Покорителям земных недр и спасателям"
Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев на церемонии открытия ко Дню шахтера памятника Покорителям земных недр и спасателям - РИА Новости, 1920, 24.08.2022
© РИА Новости / Данил Айкин
Перейти в фотобанк
Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев на церемонии открытия ко Дню шахтера памятника "Покорителям земных недр и спасателям"
Мемориальный комплекс "Покорителям земных недр и спасателям" представляет собой скульптуры шахтера и горноспасателя рядом с черной гранитной плитой, на которой выгравированы имена 51 погибшего на шахте "Листвяжная". Автор мемориала — скульптор, член Союза художников России Константин Зинич.
Также в Грамотеине отремонтировали аллею Шахтерской Славы. На территории обустроили асфальтобетонные тротуары, установили скамейки, урны, детские игровые площадки, светодиодные светильники, высадили саженцы деревьев. Кроме того, был отреставрирован памятник погибшим на шахте "Комсомолец" сотрудникам ВГСЧ, установленный в 2002 году.
"Мы постарались сделать так, чтобы это был не просто мемориал. Здесь обустроили парк, детскую площадку, чтобы люди сюда шли постоянно. Чтобы им хотелось бывать здесь, чтобы они могли прийти и вспомнить тех, кто погиб при исполнении профессионального долга. Мы должны заботиться о семьях наших братьев-шахтеров. Мы сильны нашей памятью, нашими традициями, уважением к тем, кто работал для нас, создавал Кузбасс, кто отдал жизнь и здоровье за нас и нашу страну", — приводит пресс-служба слова губернатора.
Взрыв метана на шахте "Листвяжная" произошел 25 ноября прошлого года и стал одной из самых масштабных трагедий в этой отрасли в последнее время: погиб 51 человек. На момент взрыва под землей были 285 человек, большую часть удалось вывести, за оставшимися отправились горноспасатели, но в ходе операции пять из них погибли.
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РоссияКемеровская областьСергей ЦивилевОбществоАвария на шахте "Листвяжная" в Кузбассе
 
 
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