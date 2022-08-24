https://ria.ru/20220824/kuzbass-1811726618.html

Эффективность работы предприятий Кузбасса увеличилась благодаря нацпроекту

Эффективность работы предприятий Кузбасса увеличилась благодаря нацпроекту - РИА Новости, 24.08.2022

Эффективность работы предприятий Кузбасса увеличилась благодаря нацпроекту

Нацпроект "Производительность труда" помог кузбасским предприятиям увеличить эффективность работы на 27%, сообщает пресс-служба правительства региона со ссылкой РИА Новости, 24.08.2022

2022-08-24T07:45

2022-08-24T07:45

2022-08-24T07:45

экономика

фонд развития промышленности

кемеровская область

сергей цивилев

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КЕМЕРОВО, 24 авг – РИА Новости. Нацпроект "Производительность труда" помог кузбасским предприятиям увеличить эффективность работы на 27%, сообщает пресс-служба правительства региона со ссылкой на губернатора Сергея Цивилева.Цивилев провел совещание с руководителями крупных компаний из базовых несырьевых отраслей экономики, работающих на территории Кузбасса, где обсуждались пути повышения эффективности производств и роста заработной платы сотрудников.Отмечается, что в нацпроект "Производительность труда" Кузбасс вступил одним из первых в стране — в 2019 году. За это время улучшили производство уже 65 компаний, более половины из них относятся к сфере обрабатывающих производств. При этом установленным критериям нацпроекта в Кузбассе соответствует еще 121 компания, из них 51 предприятие в сфере обрабатывающих производств, 27 транспортных, 20 строительных организаций, 13 сельскохозяйственных предприятий, 10 — сферы торговли.Уточняется, что стать участником нацпроекта "Производительность труда" может предприятие, которое соответствует трем установленным критериям: размер годовой выручки предприятия превышает 400 миллионов рублей, предприятие входит в состав пяти приоритетных отраслей (обрабатывающие производства, сельское хозяйство, транспорт, строительство, торговля), доля участия налоговых резидентов иностранных государств в уставном (складочном) капитале юридического лица не превышает 50%.В рамках нацпроекта предприятия получают бесплатную помощь экспертов регионального центра компетенций (РЦК) в оптимизации производственных процессов. Кроме того, участники нацпроекта могут получить льготный заем из федерального Фонда развития промышленности всего под 1% годовых на модернизацию своего производства.

https://ria.ru/20220808/kuzbass-1807949412.html

кемеровская область

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экономика, фонд развития промышленности, кемеровская область, сергей цивилев