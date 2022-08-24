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Курсанты "Муравьев - Амурский 2030" встретились с управленцами Сахалина - РИА Новости, 24.08.2022
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Курсанты "Муравьев - Амурский 2030" встретились с управленцами Сахалина
Курсанты "Муравьев - Амурский 2030" встретились с управленцами Сахалина - РИА Новости, 24.08.2022
Курсанты "Муравьев - Амурский 2030" встретились с управленцами Сахалина
Третий модуль программы подготовки управленческих кадров для ДФО "Муравьев - Амурский 2030" стартовал на Сахалине, сообщает пресс-офис программы. РИА Новости, 24.08.2022
2022-08-24T10:23
2022-08-24T10:23
россия
муравьев-амурский 2030
дальневосточный федеральный университет
сколково
сахалинская область
валерий лимаренко
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МОСКВА, 24 авг – РИА Новости. Третий модуль программы подготовки управленческих кадров для ДФО "Муравьев - Амурский 2030" стартовал на Сахалине, сообщает пресс-офис программы.Глава региона и наставник программы Валерий Лимаренко познакомил курсантов с командой правительства и представил стратегию развития Южно-Сахалинской агломерации."Вы приехали в особое место и многому будете удивляться. И речь не только про нашу уникальную природу, красоты, открытых и добрых людей, но и управленческие практики, аналогов которых нет в большинстве регионов страны. Прежде всего, конечно, это касается цифровизации вопросов госуправления. Именно строгий учет и контроль позволяют правительству региона в реальном времени видеть и понимать, где мы находимся сейчас и какие управленческие решение необходимо принять для изменения ситуации" - отметил губернатор Сахалинской области.Лимаренко также рассказал об уникальном подходе к управлению областью, отметив важность совмещения проектного управления, бережливого производства и управления данными.Зампредправительства Сахалинской области Вячеслав Аленьков погрузил участников встречи в особенности деятельности управленческой команды на примере трех блоков: социального, инвестиционного и "комфортная городская среда".Он рассказал, что для повышения производительности труда и эффективности процессов, как в органах власти, муниципальных образованиях, так и в коммерции в регионе создаются "школы управления". Уже ведется обучение по направлению "строительство", готовится "школа управления регионом" на основе данных. Интерес к таким образовательным программам есть и со стороны других регионов.О том, чем полезно такое обучение и какие результаты оно приносит, о проектных офисах и работе с муниципалитетами курсантам программы "Муравьев-Амурский 2030" рассказала Юлия Главинская, министр государственного управления Сахалинской области.В рамках блока вопросов-ответов курсанты интересовались, как долго команда работает в системе инвест-менеджмента, о практике публичного отчета правительства, о том, как удается сформировать управленческую команду.Программа "Муравьев-Амурский 2030" реализуется Минвостокразвития России совместно с Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ) при поддержке РАНХиГС и Школы управления СКОЛКОВО на базе ДВФУ.
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россия, муравьев-амурский 2030, дальневосточный федеральный университет, сколково, сахалинская область, валерий лимаренко
Россия, Муравьев-Амурский 2030, Дальневосточный федеральный университет, Сколково, Сахалинская область, Валерий Лимаренко
10:23 24.08.2022
 

Курсанты "Муравьев - Амурский 2030" встретились с управленцами Сахалина

© Фото : пресс-офис программы "Муравьев - Амурский 2030"Курсанты "Муравьев - Амурский 2030" встретились с управленцами Сахалина
Курсанты Муравьев - Амурский 2030 встретились с управленцами Сахалина - РИА Новости, 1920, 24.08.2022
© Фото : пресс-офис программы "Муравьев - Амурский 2030"
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МОСКВА, 24 авг – РИА Новости. Третий модуль программы подготовки управленческих кадров для ДФО "Муравьев - Амурский 2030" стартовал на Сахалине, сообщает пресс-офис программы.
Глава региона и наставник программы Валерий Лимаренко познакомил курсантов с командой правительства и представил стратегию развития Южно-Сахалинской агломерации.
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"Муравьев-Амурский 2030" готовит управленцев под новые вызовы ДФО
"Вы приехали в особое место и многому будете удивляться. И речь не только про нашу уникальную природу, красоты, открытых и добрых людей, но и управленческие практики, аналогов которых нет в большинстве регионов страны. Прежде всего, конечно, это касается цифровизации вопросов госуправления. Именно строгий учет и контроль позволяют правительству региона в реальном времени видеть и понимать, где мы находимся сейчас и какие управленческие решение необходимо принять для изменения ситуации" - отметил губернатор Сахалинской области.
Лимаренко также рассказал об уникальном подходе к управлению областью, отметив важность совмещения проектного управления, бережливого производства и управления данными.
Зампредправительства Сахалинской области Вячеслав Аленьков погрузил участников встречи в особенности деятельности управленческой команды на примере трех блоков: социального, инвестиционного и "комфортная городская среда".
© Фото : пресс-офис программы "Муравьев - Амурский 2030"Курсанты "Муравьев - Амурский 2030" встретились с управленцами Сахалина
Курсанты Муравьев - Амурский 2030 встретились с управленцами Сахалина - РИА Новости, 1920, 24.08.2022
© Фото : пресс-офис программы "Муравьев - Амурский 2030"
Курсанты "Муравьев - Амурский 2030" встретились с управленцами Сахалина
Он рассказал, что для повышения производительности труда и эффективности процессов, как в органах власти, муниципальных образованиях, так и в коммерции в регионе создаются "школы управления". Уже ведется обучение по направлению "строительство", готовится "школа управления регионом" на основе данных. Интерес к таким образовательным программам есть и со стороны других регионов.
О том, чем полезно такое обучение и какие результаты оно приносит, о проектных офисах и работе с муниципалитетами курсантам программы "Муравьев-Амурский 2030" рассказала Юлия Главинская, министр государственного управления Сахалинской области.
В рамках блока вопросов-ответов курсанты интересовались, как долго команда работает в системе инвест-менеджмента, о практике публичного отчета правительства, о том, как удается сформировать управленческую команду.
"Конечно, у нас есть запрос на управленцев. В этом плане мы надеемся и на вашу программу "Муравьев-Амурский 2030", потому что у нас нехватка людей с правильными ценностями и культурой, и уже потом владеющими какими-то навыками, технологиями. Возможно, кому-то из вас у нас будет интересно", - подчеркнул Аленьков.
Программа "Муравьев-Амурский 2030" реализуется Минвостокразвития России совместно с Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ) при поддержке РАНХиГС и Школы управления СКОЛКОВО на базе ДВФУ.
 
РоссияМуравьев-Амурский 2030Дальневосточный федеральный университетСколковоСахалинская областьВалерий Лимаренко
 
 
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