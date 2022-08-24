https://ria.ru/20220824/kursanty-1811751166.html

Курсанты "Муравьев - Амурский 2030" встретились с управленцами Сахалина

Курсанты "Муравьев - Амурский 2030" встретились с управленцами Сахалина - РИА Новости, 24.08.2022

Курсанты "Муравьев - Амурский 2030" встретились с управленцами Сахалина

Третий модуль программы подготовки управленческих кадров для ДФО "Муравьев - Амурский 2030" стартовал на Сахалине, сообщает пресс-офис программы. РИА Новости, 24.08.2022

2022-08-24T10:23

2022-08-24T10:23

2022-08-24T10:23

россия

муравьев-амурский 2030

дальневосточный федеральный университет

сколково

сахалинская область

валерий лимаренко

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МОСКВА, 24 авг – РИА Новости. Третий модуль программы подготовки управленческих кадров для ДФО "Муравьев - Амурский 2030" стартовал на Сахалине, сообщает пресс-офис программы.Глава региона и наставник программы Валерий Лимаренко познакомил курсантов с командой правительства и представил стратегию развития Южно-Сахалинской агломерации."Вы приехали в особое место и многому будете удивляться. И речь не только про нашу уникальную природу, красоты, открытых и добрых людей, но и управленческие практики, аналогов которых нет в большинстве регионов страны. Прежде всего, конечно, это касается цифровизации вопросов госуправления. Именно строгий учет и контроль позволяют правительству региона в реальном времени видеть и понимать, где мы находимся сейчас и какие управленческие решение необходимо принять для изменения ситуации" - отметил губернатор Сахалинской области.Лимаренко также рассказал об уникальном подходе к управлению областью, отметив важность совмещения проектного управления, бережливого производства и управления данными.Зампредправительства Сахалинской области Вячеслав Аленьков погрузил участников встречи в особенности деятельности управленческой команды на примере трех блоков: социального, инвестиционного и "комфортная городская среда".Он рассказал, что для повышения производительности труда и эффективности процессов, как в органах власти, муниципальных образованиях, так и в коммерции в регионе создаются "школы управления". Уже ведется обучение по направлению "строительство", готовится "школа управления регионом" на основе данных. Интерес к таким образовательным программам есть и со стороны других регионов.О том, чем полезно такое обучение и какие результаты оно приносит, о проектных офисах и работе с муниципалитетами курсантам программы "Муравьев-Амурский 2030" рассказала Юлия Главинская, министр государственного управления Сахалинской области.В рамках блока вопросов-ответов курсанты интересовались, как долго команда работает в системе инвест-менеджмента, о практике публичного отчета правительства, о том, как удается сформировать управленческую команду.Программа "Муравьев-Амурский 2030" реализуется Минвостокразвития России совместно с Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ) при поддержке РАНХиГС и Школы управления СКОЛКОВО на базе ДВФУ.

https://ria.ru/20220616/dfo-1795894619.html

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сахалинская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

россия, муравьев-амурский 2030, дальневосточный федеральный университет, сколково, сахалинская область, валерий лимаренко