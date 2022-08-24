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Самый молодой пилот завершил кругосветку - РИА Новости, 24.08.2022
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Туризм
https://ria.ru/20220824/krugosvetka-1811928939.html
Самый молодой пилот завершил кругосветку
Самый молодой пилот завершил кругосветку - РИА Новости, 24.08.2022
Самый молодой пилот завершил кругосветку
Бельгиец Мак Рутерфорд стал самым молодым пилотом в мире, совершившим кругосветное путешествие, сообщает Болгарское национальное радио (БНР). РИА Новости, 24.08.2022
2022-08-24T19:28
2022-08-24T19:39
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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Бельгиец Мак Рутерфорд стал самым молодым пилотом в мире, совершившим кругосветное путешествие, сообщает Болгарское национальное радио (БНР).Путешествие Мака началось в марте из аэропорта в районе села Кондофрей на западе Болгарии и завершилось в среду днем на том же месте. Он отправился в полет 16-летним подростком и отпраздновал 17-й день рождения в дороге.В конце июля юный летчик на сверхлегком самолете Shark получил разрешение на полет через воздушное пространство России. Тогда в целях безопасности Росавиация поручила региональным службам Дальнего Востока взять этот полет под особый контроль.Старшая сестра пилота 19-летняя Зара Рутерфорд стала самой молодой женщиной-пилотом, совершившей кругосветку на сверхлегком самолете осенью 2021 года.Как ожидается, достижение Рутерфорда будет внесено в Книгу рекордов Гиннесса.
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туризм, новости - туризм, самолеты, бельгия, книга рекордов гиннесса
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Самолеты, Бельгия, Книга рекордов Гиннесса
19:28 24.08.2022 (обновлено: 19:39 24.08.2022)
 
Самый молодой пилот завершил кругосветку

Бельгиец Мак Рутерфорд в 17 лет стал самым молодым пилотом, совершившим кругосветку

© AP Photo / Jordan SimeonovМак Рутерфорд после приземления в аэропорту к западу от Софии
Мак Рутерфорд после приземления в аэропорту к западу от Софии - РИА Новости, 1920, 24.08.2022
© AP Photo / Jordan Simeonov
Мак Рутерфорд после приземления в аэропорту к западу от Софии
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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Бельгиец Мак Рутерфорд стал самым молодым пилотом в мире, совершившим кругосветное путешествие, сообщает Болгарское национальное радио (БНР).
Путешествие Мака началось в марте из аэропорта в районе села Кондофрей на западе Болгарии и завершилось в среду днем на том же месте. Он отправился в полет 16-летним подростком и отпраздновал 17-й день рождения в дороге.
В конце июля юный летчик на сверхлегком самолете Shark получил разрешение на полет через воздушное пространство России. Тогда в целях безопасности Росавиация поручила региональным службам Дальнего Востока взять этот полет под особый контроль.
Старшая сестра пилота 19-летняя Зара Рутерфорд стала самой молодой женщиной-пилотом, совершившей кругосветку на сверхлегком самолете осенью 2021 года.
Как ожидается, достижение Рутерфорда будет внесено в Книгу рекордов Гиннесса.
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