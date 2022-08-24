https://ria.ru/20220824/krugosvetka-1811928939.html

Самый молодой пилот завершил кругосветку

Самый молодой пилот завершил кругосветку - РИА Новости, 24.08.2022

Самый молодой пилот завершил кругосветку

Бельгиец Мак Рутерфорд стал самым молодым пилотом в мире, совершившим кругосветное путешествие, сообщает Болгарское национальное радио (БНР). РИА Новости, 24.08.2022

2022-08-24T19:28

2022-08-24T19:28

2022-08-24T19:39

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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Бельгиец Мак Рутерфорд стал самым молодым пилотом в мире, совершившим кругосветное путешествие, сообщает Болгарское национальное радио (БНР).Путешествие Мака началось в марте из аэропорта в районе села Кондофрей на западе Болгарии и завершилось в среду днем на том же месте. Он отправился в полет 16-летним подростком и отпраздновал 17-й день рождения в дороге.В конце июля юный летчик на сверхлегком самолете Shark получил разрешение на полет через воздушное пространство России. Тогда в целях безопасности Росавиация поручила региональным службам Дальнего Востока взять этот полет под особый контроль.Старшая сестра пилота 19-летняя Зара Рутерфорд стала самой молодой женщиной-пилотом, совершившей кругосветку на сверхлегком самолете осенью 2021 года.Как ожидается, достижение Рутерфорда будет внесено в Книгу рекордов Гиннесса.

https://ria.ru/20211103/krugosvetka-1757334244.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

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