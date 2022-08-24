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В Подмосковье с начала пандемии сделали более 19 миллионов ПЦР-тестов - РИА Новости, 24.08.2022
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В Подмосковье с начала пандемии сделали более 19 миллионов ПЦР-тестов
В Подмосковье с начала пандемии сделали более 19 миллионов ПЦР-тестов - РИА Новости, 24.08.2022
В Подмосковье с начала пандемии сделали более 19 миллионов ПЦР-тестов
В Московской области с начала пандемии было выполнено 19 миллионов ПЦР-исследований, сообщили в пресс-службе подмосковного минздрава. РИА Новости, 24.08.2022
2022-08-24T11:24
2022-08-24T11:24
пцр-тест
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
московская область (подмосковье)
общество
здоровье - общество
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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. В Московской области с начала пандемии было выполнено 19 миллионов ПЦР-исследований, сообщили в пресс-службе подмосковного минздрава."Мы провели уже более 19 миллионов ПЦР-исследований с начала пандемии" - передают в пресс-службе слова первого заместителя председателя правительства Московской области Светланы Стригунковой.Для того, чтобы минимизировать риски заболевания COVID-19, тяжелого течения и осложнений, по словам Стригунковой: "важно пройти вакцинацию от коронавируса тем, кто еще не сделал выбор в пользу прививки".В настоящее время в Московской области работает более 380 пунктов вакцинации от новой коронавирусной инфекции. Сделать прививку можно в поликлиниках, торговых центрах, МФЦ и клубах "Активное долголетие".ПЦР-тестирование проводится для диагностики выявления новых случаев коронавирусной инфекции.
https://ria.ru/20220823/dominirovanie-1811446723.html
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пцр-тест, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, московская область (подмосковье), общество, здоровье - общество
ПЦР-тест, Коронавирус в России, Коронавирус COVID-19, Московская область (Подмосковье), Общество, Здоровье - Общество
11:24 24.08.2022
 
В Подмосковье с начала пандемии сделали более 19 миллионов ПЦР-тестов

Жители Московской области сделали более 19 миллионов ПЦР-тестов с начала пандемии

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкМужчина во время ПЦР-теста на COVID-19
Мужчина во время ПЦР-теста на COVID-19 - РИА Новости, 1920, 24.08.2022
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
Мужчина во время ПЦР-теста на COVID-19. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. В Московской области с начала пандемии было выполнено 19 миллионов ПЦР-исследований, сообщили в пресс-службе подмосковного минздрава.
"Мы провели уже более 19 миллионов ПЦР-исследований с начала пандемии" - передают в пресс-службе слова первого заместителя председателя правительства Московской области Светланы Стригунковой.
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Для того, чтобы минимизировать риски заболевания COVID-19, тяжелого течения и осложнений, по словам Стригунковой: "важно пройти вакцинацию от коронавируса тем, кто еще не сделал выбор в пользу прививки".
В настоящее время в Московской области работает более 380 пунктов вакцинации от новой коронавирусной инфекции. Сделать прививку можно в поликлиниках, торговых центрах, МФЦ и клубах "Активное долголетие".
ПЦР-тестирование проводится для диагностики выявления новых случаев коронавирусной инфекции.
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ПЦР-тестКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Московская область (Подмосковье)ОбществоЗдоровье - Общество
 
 
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