https://ria.ru/20220824/koronavirus-1811771872.html

В Подмосковье с начала пандемии сделали более 19 миллионов ПЦР-тестов

В Подмосковье с начала пандемии сделали более 19 миллионов ПЦР-тестов - РИА Новости, 24.08.2022

В Подмосковье с начала пандемии сделали более 19 миллионов ПЦР-тестов

В Московской области с начала пандемии было выполнено 19 миллионов ПЦР-исследований, сообщили в пресс-службе подмосковного минздрава. РИА Новости, 24.08.2022

2022-08-24T11:24

2022-08-24T11:24

2022-08-24T11:24

пцр-тест

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

московская область (подмосковье)

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здоровье - общество

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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. В Московской области с начала пандемии было выполнено 19 миллионов ПЦР-исследований, сообщили в пресс-службе подмосковного минздрава."Мы провели уже более 19 миллионов ПЦР-исследований с начала пандемии" - передают в пресс-службе слова первого заместителя председателя правительства Московской области Светланы Стригунковой.Для того, чтобы минимизировать риски заболевания COVID-19, тяжелого течения и осложнений, по словам Стригунковой: "важно пройти вакцинацию от коронавируса тем, кто еще не сделал выбор в пользу прививки".В настоящее время в Московской области работает более 380 пунктов вакцинации от новой коронавирусной инфекции. Сделать прививку можно в поликлиниках, торговых центрах, МФЦ и клубах "Активное долголетие".ПЦР-тестирование проводится для диагностики выявления новых случаев коронавирусной инфекции.

https://ria.ru/20220823/dominirovanie-1811446723.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220823/koronavirus-1811338975.html

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пцр-тест, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, московская область (подмосковье), общество, здоровье - общество