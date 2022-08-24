https://ria.ru/20220824/koronavirus-1811771872.html
В Подмосковье с начала пандемии сделали более 19 миллионов ПЦР-тестов
В Подмосковье с начала пандемии сделали более 19 миллионов ПЦР-тестов - РИА Новости, 24.08.2022
В Подмосковье с начала пандемии сделали более 19 миллионов ПЦР-тестов
В Московской области с начала пандемии было выполнено 19 миллионов ПЦР-исследований, сообщили в пресс-службе подмосковного минздрава. РИА Новости, 24.08.2022
2022-08-24T11:24
2022-08-24T11:24
2022-08-24T11:24
пцр-тест
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
московская область (подмосковье)
общество
здоровье - общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0b/1772262309_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_a22757ae1ca83855a038f34b2e49af46.jpg
МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. В Московской области с начала пандемии было выполнено 19 миллионов ПЦР-исследований, сообщили в пресс-службе подмосковного минздрава."Мы провели уже более 19 миллионов ПЦР-исследований с начала пандемии" - передают в пресс-службе слова первого заместителя председателя правительства Московской области Светланы Стригунковой.Для того, чтобы минимизировать риски заболевания COVID-19, тяжелого течения и осложнений, по словам Стригунковой: "важно пройти вакцинацию от коронавируса тем, кто еще не сделал выбор в пользу прививки".В настоящее время в Московской области работает более 380 пунктов вакцинации от новой коронавирусной инфекции. Сделать прививку можно в поликлиниках, торговых центрах, МФЦ и клубах "Активное долголетие".ПЦР-тестирование проводится для диагностики выявления новых случаев коронавирусной инфекции.
https://ria.ru/20220823/dominirovanie-1811446723.html
https://radiosputnik.ria.ru/20220823/koronavirus-1811338975.html
московская область (подмосковье)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0b/1772262309_123:0:2854:2048_1920x0_80_0_0_fa6a4e9496796995f8a1c30a3cd8bf90.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
пцр-тест, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, московская область (подмосковье), общество, здоровье - общество
ПЦР-тест, Коронавирус в России, Коронавирус COVID-19, Московская область (Подмосковье), Общество, Здоровье - Общество
В Подмосковье с начала пандемии сделали более 19 миллионов ПЦР-тестов
Жители Московской области сделали более 19 миллионов ПЦР-тестов с начала пандемии