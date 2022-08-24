https://ria.ru/20220824/konferentsiya-1811854218.html
В Нижнем Новгороде начала работу антитеррористическая конференция
В Нижнем Новгороде начала работу антитеррористическая конференция - РИА Новости, 24.08.2022
В Нижнем Новгороде начала работу антитеррористическая конференция
Первая научно-практическая антитеррористическая конференция начала работу в Нижнем Новгороде в среду, сообщает правительство региона. РИА Новости, 24.08.2022
2022-08-24T15:35
2022-08-24T15:35
2022-08-24T15:35
нижегородская область
общество
глеб никитин
россия
нижегородская область
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 24 авг - РИА Новости. Первая научно-практическая антитеррористическая конференция начала работу в Нижнем Новгороде в среду, сообщает правительство региона.В конференции под названием "Абсолютный терроризм: международная молодежная субкультура "Колумбайн"* и родственные течения как новая террористическая угроза" принимают участие свыше 200 человек из 57 регионов России. Организаторами конференции выступили министерство внутренней региональной и муниципальной политики Нижегородской области и Дом народного единства."Изучение подобных проявлений агрессии лежит на стыке различных дисциплин и сфер жизни. Необходимо понять истоки таких явлений, чтобы иметь возможность их предотвратить. Нам важно, что в Нижегородскую область приехали профильные специалисты со всей России. У участников будет возможность поделиться опытом, обсудить лучшие практики и перспективные проекты. Мы в свою очередь готовы представить свои наработки", - цитирует пресс-служба слова губернатора Нижегородской области Глеба Никитина.Отмечается, что среди участников конференции - представители Управления президента РФ по общественным проектам, Национального антитеррористического комитета, Управления Федеральной службы безопасности России, Главного управления по противодействию экстремизму МВД России, руководители и сотрудники органов исполнительной власти, систем образования и силовых ведомств субъектов РФ, а также ведущие эксперты, ученые, деструктологи, психологи, социологи, историки, религиоведы, представители духовенства."Масштабное представительство позволит обсудить различные аспекты явления, в частности, причины его возникновения, социальные механизмы регулирования и эффективные методы профилактики деструктивного влияния и вовлечения молодежи в террористические движения", - подчеркивается в сообщении.Как заявил начальник департамента сетевых проектов и противодействия продвижению экстремизма среди юношества Управления президента РФ по общественным проектам Денис Заварзин, на конференции подняты актуальные вопросы, обсуждая которые, участники смогут обменяться теоретическими знаниями и практическими наработками. "Особое внимание стоит уделять противодействию распространения деструктивного контента в интернете и выявлению на ранней стадии попавших под его влияние. Также стоит понимать, что завтра могут появиться новые вызовы, поэтому необходимо вырабатывать единую механику противодействия как действующей, так и потенциальным угрозам. Дополнительно хочу отметить опыт эффективной работы Нижегородской области в данном направлении", - приводятся в сообщении слова Заварзина.Министр внутренней региональной и муниципальной политики Нижегородской области Павел Карасев рассказал о ведущейся в регионе комплексной межведомственной работе по профилактике распространения идеологии терроризма и экстремизма. Учитывая многоконфессиональность области, большое внимание уделяется обеспечению межнационального согласия. Также в числе приоритетов - работа с молодежью и просветительская деятельность, в том числе повышение квалификации работников образовательных учреждений.Карасев представил участникам созданное в регионе первое в России методическое пособие "Кто такие колумбайнеры* и как их распознать". "Системная работа по профилактике деструктивных воздействий должна получить соответствующую научную и практическую платформу, которая сможет обеспечить своевременное эффективное реагирование на возникающие изменения и возможные новые вызовы. Важно, чтобы она имела распространение по всей стране. Мы готовы делиться своими наработками и призываем всех к совместной научно-практической деятельности в этой сложнейшей сфере", - подчеркнул министр.Ранее опыт Нижегородской области по профилактике терроризма и экстремизма был представлен на всероссийском форуме "Современные системы безопасности — Антитеррор", который прошел под эгидой Национального антитеррористического комитета.* Движение признано террористическим и запрещено в России
https://ria.ru/20220817/ii-1810283210.html
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РИА Новости
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общество, глеб никитин, россия, нижегородская область
Нижегородская область, Общество, Глеб Никитин, Россия, Нижегородская область
В Нижнем Новгороде начала работу антитеррористическая конференция
В Нижнем Новгороде стартовала первая научно-практическая антитеррористическая конференция
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 24 авг - РИА Новости.
Первая научно-практическая антитеррористическая конференция начала работу в Нижнем Новгороде в среду, сообщает
правительство региона.
В конференции под названием "Абсолютный терроризм: международная молодежная субкультура "Колумбайн"* и родственные течения как новая террористическая угроза" принимают участие свыше 200 человек из 57 регионов России. Организаторами конференции выступили министерство внутренней региональной и муниципальной политики Нижегородской области
и Дом народного единства.
"Изучение подобных проявлений агрессии лежит на стыке различных дисциплин и сфер жизни. Необходимо понять истоки таких явлений, чтобы иметь возможность их предотвратить. Нам важно, что в Нижегородскую область приехали профильные специалисты со всей России. У участников будет возможность поделиться опытом, обсудить лучшие практики и перспективные проекты. Мы в свою очередь готовы представить свои наработки", - цитирует пресс-служба слова губернатора Нижегородской области Глеба Никитина
.
Отмечается, что среди участников конференции - представители Управления президента РФ по общественным проектам, Национального антитеррористического комитета, Управления Федеральной службы безопасности России, Главного управления по противодействию экстремизму МВД России, руководители и сотрудники органов исполнительной власти, систем образования и силовых ведомств субъектов РФ, а также ведущие эксперты, ученые, деструктологи, психологи, социологи, историки, религиоведы, представители духовенства.
"Масштабное представительство позволит обсудить различные аспекты явления, в частности, причины его возникновения, социальные механизмы регулирования и эффективные методы профилактики деструктивного влияния и вовлечения молодежи в террористические движения", - подчеркивается в сообщении.
Как заявил начальник департамента сетевых проектов и противодействия продвижению экстремизма среди юношества Управления президента РФ по общественным проектам Денис Заварзин, на конференции подняты актуальные вопросы, обсуждая которые, участники смогут обменяться теоретическими знаниями и практическими наработками. "Особое внимание стоит уделять противодействию распространения деструктивного контента в интернете и выявлению на ранней стадии попавших под его влияние. Также стоит понимать, что завтра могут появиться новые вызовы, поэтому необходимо вырабатывать единую механику противодействия как действующей, так и потенциальным угрозам. Дополнительно хочу отметить опыт эффективной работы Нижегородской области в данном направлении", - приводятся в сообщении слова Заварзина.
Министр внутренней региональной и муниципальной политики Нижегородской области Павел Карасев рассказал о ведущейся в регионе комплексной межведомственной работе по профилактике распространения идеологии терроризма и экстремизма. Учитывая многоконфессиональность области, большое внимание уделяется обеспечению межнационального согласия. Также в числе приоритетов - работа с молодежью и просветительская деятельность, в том числе повышение квалификации работников образовательных учреждений.
Карасев представил участникам созданное в регионе первое в России методическое пособие "Кто такие колумбайнеры* и как их распознать". "Системная работа по профилактике деструктивных воздействий должна получить соответствующую научную и практическую платформу, которая сможет обеспечить своевременное эффективное реагирование на возникающие изменения и возможные новые вызовы. Важно, чтобы она имела распространение по всей стране. Мы готовы делиться своими наработками и призываем всех к совместной научно-практической деятельности в этой сложнейшей сфере", - подчеркнул министр.
Ранее опыт Нижегородской области по профилактике терроризма и экстремизма был представлен на всероссийском форуме "Современные системы безопасности — Антитеррор", который прошел под эгидой Национального антитеррористического комитета.
* Движение признано террористическим и запрещено в России