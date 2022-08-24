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Биография Паоло Коэльо - РИА Новости, 24.08.2022
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Биография Паоло Коэльо
Биография Паоло Коэльо - РИА Новости, 24.08.2022
Биография Паоло Коэльо
Бразильский писатель Паоло Коэльо родился 24 августа 1947 года в Рио-де-Жанейро. Его отец был инженером, мать домохозяйкой. РИА Новости, 24.08.2022
2022-08-24T01:43
2022-08-24T01:43
справки
пауло коэльо
рио-де-жанейро (город)
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Бразильский писатель Паоло Коэльо родился 24 августа 1947 года в Рио-де-Жанейро. Его отец был инженером, мать домохозяйкой.В семь лет поступил в иезуитскую школу, где впервые начал писать.Однако против этого выступал отец Пауло Коэльо, который хотел, чтобы сын пошел по его стопам. Под давлением родителей Коэльо поступил на юридический факультет Университета Рио-де-Жанейро, но бросил учебу.С 17 лет родители трижды отправляли Паоло Коэльо в психиатрическую больницу. После побега из больницы он начал принимать наркотики и галлюциногены. Увлекался оккультизмом и магией, движением хиппи. Путешествовал по Южной Америке, Мексике, Северной Африке и Европе.В 1972 году вернулся в Рио-де-Жанейро, начал писать тексты для песен. Сотрудничал с бразильским композитором и певцом Раулем Сейшасом.В 1974 году Коэльо был обвинен в антиправительственной деятельности. Трижды подвергался аресту, пыткам. В 1976 году был освобожден.Работал театральным педагогом и журналистом, в звукозаписывающих компаниях Polygram и CBS Records.В 1982 году стал редактором своей первой книги "Arquivos do Inferno" ("Архивы ада"), не имевшей успеха.В 1986 году во время путешествия в Испанию Коэльо прошел более 800 км по дороге в Сантьяго-де-Компостела (путь католического паломничества к могиле апостола Иакова).Это паломничество Коэльо считает переломным моментом в своей жизни, вернувшим его к христианству.Впечатления от этой поездки легли в основу его книги "O diário de um mago" (1987), опубликованной в 1992 году на английском языке под названием "Дневник мага" и переизданной в 1995 году как The Pilgrimage ("Паломничество"). Книга была переведена на 40 языков мира. Этот автобиографический роман стал началом его большой литературной карьеры.В 1988 году Коэльо написал аллегорический роман "Алхимик". Это мистическая история о мальчике-пастухе, который путешествует по Египту в поисках сокровищ, и по замыслу автора, учит прислушиваться к себе и читать предзнаменования судьбы.Сначала книга не стала литературным событием. Но вскоре перевод на другие языки сделал ее мировым бестселлером и самой популярной бразильской книгой. Книга оставалась в списке бестселлеров газеты New York Times более 427 недель подряд. "Алхимик" был внесен в книгу рекордов Гиннеса как самая продаваемая книга в истории Бразилии. За эту книгу Пауло Коэльо также был удостоен специального приза издателей книги рекордов Гиннеса – за самый переводимый роман. Всего роман переведен на 88 языков. После "Алхимика" Коэльо продолжил сосредотачивать свои труды на вопросах веры и духовного поиска. Среди таких произведений – "Брида" (1990), "Валькирии" (1992), "На берегу Рио-Пьедра села я и заплакала " (1994), "Пятая гора" (1996).Далее последовали романы "Вероника решает умереть" (1998), "Дьявол и сеньорита Прим" (2000), "Заир" (2005), "Ведьма де Портобелло" (2006), "Победитель остается один" (2008), "Алеф" (2010), " Манускрипт, найденный в Акко" (2012), "Прелюбодеяние" (2014), "Шпионка" (2016), "Хиппи" (2018) и др. Все они так или иначе посвящены проблемам внутренней борьбы и духовного преображения человека, сочетаясь с мистическими сюжетами.Один из последних романов писателя – "Лучник" (2020) – стал результатом его увлечения стрельбой из лука, которая стала попыткой взглянуть на мир с другого ракурса. Он издан на 29 языках мира.Писатель продолжает оставаться одним из наиболее читаемых авторов современности. Его произведения проданы тиражом более 320 миллионов экземпляров в 170 странах мира, переведены на 83 языка.Литератор неоднократно посещал Россию.В 2002 году он посетил Москву. В мае 2006 года Коэльо совершил поездку по Транссибирской магистрали от Москвы до Владивостока. По пути он делал остановки и общался со своими читателями. Это двухнедельное путешествие Коэльо посвятил писателю Александру Солженицыну и его книге "Архипелаг ГУЛАГ". В июне 2006 года Коэльо был принят президентом РФ Владимиром Путиным. В 1996 году писатель основал Институт Пауло Коэльо, который помогает детям и пожилым людям.В 2014 году писатель создал некоммерческий Фонд Пауло Коэльо и Кристины Ойтичике. В 2018 году он объединился с Благотворительным фондом Пауло Коэльо и Кристины Ойтичике.Паоло Коэльо – член Академии литературы Бразилии с 2002 года. С 2007 года является специальным советником ЮНЕСКО по вопросам межкультурных диалогов и духовного сближения.Паоло Коэльо – обладатель десятков премий, призов и наград.Кавалер ордена Почетного Легиона Франции (1999), офицер Ордена искусств и литературы Франции (2003), кавалер ордена Риу-Бранку (Бразилия, 1998) и др. Удостоен премий "Хрустальное зеркало" (Польша, 2000), Золотой книжной премии Nielsen за роман "Алхимик" (Великобритания, 2004), Golden Feder (Германия, 2005), Международной авторской премии Direct Group (2005), "Премии Уилбура" (США, 2006), "Лас Перголас" Ассоциации мексиканских книготорговцев (Мексика, 2006), Ганса Христиана Андерсена (Дания, 2007) и др.С 1981 года Паоло Коэльо женат четвертым браком на бразильской художнице Кристине Ойтичике.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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справки, пауло коэльо, рио-де-жанейро (город)
Справки, Пауло Коэльо, Рио-де-Жанейро (город)
01:43 24.08.2022
 

Биография Паоло Коэльо

© AP Photo / Boris HegerБразильский писатель Паоло Коэльо в своей квартире в Женеве
Бразильский писатель Паоло Коэльо в своей квартире в Женеве - РИА Новости, 1920, 24.08.2022
© AP Photo / Boris Heger
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Бразильский писатель Паоло Коэльо родился 24 августа 1947 года в Рио-де-Жанейро. Его отец был инженером, мать домохозяйкой.
В семь лет поступил в иезуитскую школу, где впервые начал писать.
Однако против этого выступал отец Пауло Коэльо, который хотел, чтобы сын пошел по его стопам.
Под давлением родителей Коэльо поступил на юридический факультет Университета Рио-де-Жанейро, но бросил учебу.
С 17 лет родители трижды отправляли Паоло Коэльо в психиатрическую больницу. После побега из больницы он начал принимать наркотики и галлюциногены. Увлекался оккультизмом и магией, движением хиппи. Путешествовал по Южной Америке, Мексике, Северной Африке и Европе.
В 1972 году вернулся в Рио-де-Жанейро, начал писать тексты для песен. Сотрудничал с бразильским композитором и певцом Раулем Сейшасом.
В 1974 году Коэльо был обвинен в антиправительственной деятельности. Трижды подвергался аресту, пыткам. В 1976 году был освобожден.
Работал театральным педагогом и журналистом, в звукозаписывающих компаниях Polygram и CBS Records.
В 1982 году стал редактором своей первой книги "Arquivos do Inferno" ("Архивы ада"), не имевшей успеха.
В 1986 году во время путешествия в Испанию Коэльо прошел более 800 км по дороге в Сантьяго-де-Компостела (путь католического паломничества к могиле апостола Иакова).
Это паломничество Коэльо считает переломным моментом в своей жизни, вернувшим его к христианству.
Впечатления от этой поездки легли в основу его книги "O diário de um mago" (1987), опубликованной в 1992 году на английском языке под названием "Дневник мага" и переизданной в 1995 году как The Pilgrimage ("Паломничество"). Книга была переведена на 40 языков мира.
Этот автобиографический роман стал началом его большой литературной карьеры.
В 1988 году Коэльо написал аллегорический роман "Алхимик". Это мистическая история о мальчике-пастухе, который путешествует по Египту в поисках сокровищ, и по замыслу автора, учит прислушиваться к себе и читать предзнаменования судьбы.
Сначала книга не стала литературным событием. Но вскоре перевод на другие языки сделал ее мировым бестселлером и самой популярной бразильской книгой. Книга оставалась в списке бестселлеров газеты New York Times более 427 недель подряд. "Алхимик" был внесен в книгу рекордов Гиннеса как самая продаваемая книга в истории Бразилии. За эту книгу Пауло Коэльо также был удостоен специального приза издателей книги рекордов Гиннеса – за самый переводимый роман. Всего роман переведен на 88 языков.
После "Алхимика" Коэльо продолжил сосредотачивать свои труды на вопросах веры и духовного поиска. Среди таких произведений – "Брида" (1990), "Валькирии" (1992), "На берегу Рио-Пьедра села я и заплакала " (1994), "Пятая гора" (1996).
Далее последовали романы "Вероника решает умереть" (1998), "Дьявол и сеньорита Прим" (2000), "Заир" (2005), "Ведьма де Портобелло" (2006), "Победитель остается один" (2008), "Алеф" (2010), " Манускрипт, найденный в Акко" (2012), "Прелюбодеяние" (2014), "Шпионка" (2016), "Хиппи" (2018) и др. Все они так или иначе посвящены проблемам внутренней борьбы и духовного преображения человека, сочетаясь с мистическими сюжетами.
Один из последних романов писателя – "Лучник" (2020) – стал результатом его увлечения стрельбой из лука, которая стала попыткой взглянуть на мир с другого ракурса. Он издан на 29 языках мира.
Писатель продолжает оставаться одним из наиболее читаемых авторов современности. Его произведения проданы тиражом более 320 миллионов экземпляров в 170 странах мира, переведены на 83 языка.
Литератор неоднократно посещал Россию.
В 2002 году он посетил Москву. В мае 2006 года Коэльо совершил поездку по Транссибирской магистрали от Москвы до Владивостока. По пути он делал остановки и общался со своими читателями. Это двухнедельное путешествие Коэльо посвятил писателю Александру Солженицыну и его книге "Архипелаг ГУЛАГ". В июне 2006 года Коэльо был принят президентом РФ Владимиром Путиным.
В 1996 году писатель основал Институт Пауло Коэльо, который помогает детям и пожилым людям.
В 2014 году писатель создал некоммерческий Фонд Пауло Коэльо и Кристины Ойтичике. В 2018 году он объединился с Благотворительным фондом Пауло Коэльо и Кристины Ойтичике.
Паоло Коэльо – член Академии литературы Бразилии с 2002 года.
С 2007 года является специальным советником ЮНЕСКО по вопросам межкультурных диалогов и духовного сближения.
Паоло Коэльо – обладатель десятков премий, призов и наград.
Кавалер ордена Почетного Легиона Франции (1999), офицер Ордена искусств и литературы Франции (2003), кавалер ордена Риу-Бранку (Бразилия, 1998) и др.
Удостоен премий "Хрустальное зеркало" (Польша, 2000), Золотой книжной премии Nielsen за роман "Алхимик" (Великобритания, 2004), Golden Feder (Германия, 2005), Международной авторской премии Direct Group (2005), "Премии Уилбура" (США, 2006), "Лас Перголас" Ассоциации мексиканских книготорговцев (Мексика, 2006), Ганса Христиана Андерсена (Дания, 2007) и др.
С 1981 года Паоло Коэльо женат четвертым браком на бразильской художнице Кристине Ойтичике.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
 
СправкиПауло КоэльоРио-де-Жанейро (город)
 
 
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