https://ria.ru/20220824/kazino-1811785242.html

В Подмосковье накрыли казино под видом клуба ментальной арифметики

В Подмосковье накрыли казино под видом клуба ментальной арифметики - РИА Новости, 24.08.2022

В Подмосковье накрыли казино под видом клуба ментальной арифметики

Подмосковные силовики накрыли незаконный игорный бизнес, который действовал под видом клуба ментальной арифметики, пятерым фигурантам уже предъявлено обвинение, РИА Новости, 24.08.2022

2022-08-24T12:06

2022-08-24T12:06

2022-08-24T12:06

россия

происшествия

московская область (подмосковье)

подольск

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Подмосковные силовики накрыли незаконный игорный бизнес, который действовал под видом клуба ментальной арифметики, пятерым фигурантам уже предъявлено обвинение, сообщила пресс-служба Следственного комитета России."Пятерым лицам предъявлено обвинение в незаконной организации и проведении азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны, сопряженные с извлечением доходов в крупном размере (ч. 3 ст. 171.2 УК РФ)", - сказали в ведомстве.По данным следствия, обвиняемые для проведения азартных игр нашли помещение в Подольске, где установили компьютеры. При этом игровой зал функционировал под видом клуба ментальной арифметики.Подмосковные следователи изъяли необходимые документы, в том числе бухгалтерские, а также 83 компьютера."В отношении одного из обвиняемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, остальным фигурантам избраны меры пресечения в виде домашнего ареста и подписки о невыезде и надлежащем поведении", - добавили в ведомстве.

https://ria.ru/20211124/mvd-1760474720.html

https://ria.ru/20211028/klub-1756704285.html

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Екатерина Зайцева

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Екатерина Зайцева

россия, происшествия, московская область (подмосковье), подольск, следственный комитет россии (ск рф)