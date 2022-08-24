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В Подмосковье накрыли казино под видом клуба ментальной арифметики - РИА Новости, 24.08.2022
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В Подмосковье накрыли казино под видом клуба ментальной арифметики
В Подмосковье накрыли казино под видом клуба ментальной арифметики - РИА Новости, 24.08.2022
В Подмосковье накрыли казино под видом клуба ментальной арифметики
Подмосковные силовики накрыли незаконный игорный бизнес, который действовал под видом клуба ментальной арифметики, пятерым фигурантам уже предъявлено обвинение, РИА Новости, 24.08.2022
2022-08-24T12:06
2022-08-24T12:06
россия
происшествия
московская область (подмосковье)
подольск
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Подмосковные силовики накрыли незаконный игорный бизнес, который действовал под видом клуба ментальной арифметики, пятерым фигурантам уже предъявлено обвинение, сообщила пресс-служба Следственного комитета России."Пятерым лицам предъявлено обвинение в незаконной организации и проведении азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны, сопряженные с извлечением доходов в крупном размере (ч. 3 ст. 171.2 УК РФ)", - сказали в ведомстве.По данным следствия, обвиняемые для проведения азартных игр нашли помещение в Подольске, где установили компьютеры. При этом игровой зал функционировал под видом клуба ментальной арифметики.Подмосковные следователи изъяли необходимые документы, в том числе бухгалтерские, а также 83 компьютера."В отношении одного из обвиняемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, остальным фигурантам избраны меры пресечения в виде домашнего ареста и подписки о невыезде и надлежащем поведении", - добавили в ведомстве.
https://ria.ru/20211124/mvd-1760474720.html
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россия
московская область (подмосковье)
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россия, происшествия, московская область (подмосковье), подольск, следственный комитет россии (ск рф)
Россия, Происшествия, Московская область (Подмосковье), Подольск, Следственный комитет России (СК РФ)
12:06 24.08.2022
 
В Подмосковье накрыли казино под видом клуба ментальной арифметики

В подмосковном Подольске накрыли игорный бизнес под видом клуба ментальной арифметики

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкАвтомобиль следственного комитета
Автомобиль следственного комитета - РИА Новости, 1920, 24.08.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Подмосковные силовики накрыли незаконный игорный бизнес, который действовал под видом клуба ментальной арифметики, пятерым фигурантам уже предъявлено обвинение, сообщила пресс-служба Следственного комитета России.
"Пятерым лицам предъявлено обвинение в незаконной организации и проведении азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны, сопряженные с извлечением доходов в крупном размере (ч. 3 ст. 171.2 УК РФ)", - сказали в ведомстве.
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По данным следствия, обвиняемые для проведения азартных игр нашли помещение в Подольске, где установили компьютеры. При этом игровой зал функционировал под видом клуба ментальной арифметики.
Подмосковные следователи изъяли необходимые документы, в том числе бухгалтерские, а также 83 компьютера.
"В отношении одного из обвиняемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, остальным фигурантам избраны меры пресечения в виде домашнего ареста и подписки о невыезде и надлежащем поведении", - добавили в ведомстве.
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РоссияПроисшествияМосковская область (Подмосковье)ПодольскСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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