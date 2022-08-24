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В Казани пройдет V Глобальный форум молодых дипломатов

В Казани пройдет V Глобальный форум молодых дипломатов - РИА Новости, 24.08.2022

В Казани пройдет V Глобальный форум молодых дипломатов

С 26 по 30 августа в Казани пройдет V юбилейный Глобальный форум молодых дипломатов. Организованный Советом молодых дипломатов МИД России, Форум "Новое время... РИА Новости, 24.08.2022

2022-08-24T14:21

2022-08-24T14:21

2022-08-24T14:21

пресс-релизы

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КАЗАНЬ, 24 авг - Пресс-служба Глобального форума молодых дипломатов. С 26 по 30 августа в Казани пройдет V юбилейный Глобальный форум молодых дипломатов. Организованный Советом молодых дипломатов МИД России, Форум "Новое время для дипломатии" традиционно станет площадкой для открытого и свободного обмена мнениями между молодыми сотрудниками внешнеполитических ведомств из более, чем 50 стран мира.В ходе сессий будут обсуждены тренды современной мировой политики, в том числе развитие концепции "горизонтальной дипломатии" в эпоху "культуры отмены", роль России в формирующемся многополярном мире, перспективы перехода от глобализации к регионализации, цифровизация и кибербезопасность в международных отношениях. Кроме того, в рамках Форума запланированы официальная церемония принятия новых членов в Международную ассоциацию молодых дипломатов и несколько раундов двусторонних консультаций между отдельными делегациями.В работе Форума примут участие Специальный представитель Министра иностранных дел Российской Федерации по взаимодействию с организациями мусульманских государств, посол по особым поручениям МИД России К.В.Шувалов, заместитель Председателя Государственной Думы Российской Федерации Б.А.Чернышов, Председатель Комитета Государственной Думы по международным делам Л.Э.Слуцкий, Председатель Комитета Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации по молодежной политике А.П.Метелев, Председатель Молодежного совета при Уполномоченном по правам человека в Российской Федерации И.В. Чечельницкий, руководитель представительства Россотрудничества в Азербайджанской Республике И.Х.Зиннуров и Председатель Совета молодых дипломатов К.О.Колпаков. В качестве онлайн спикеров также выступят Сенатор Российской Федерации, заместитель Председателя Совета Федерации К.И.Косачев, Руководитель Федерального агентства по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству Е.А Примаков и ректор Дипломатической академии МИД России А.В. Яковенко.С приветственным словом к участникам обратятся Министр иностранных дел Российской Федерации С.В.Лавров и глава Республики Татарстан Р.Н.Минниханов. В последний день работы Форума будет подписан итоговый документ, который обозначит солидаризированные подходы России и ее партнеров к ключевым вопросам международной повестки дня, подтвердит приверженность молодых дипломатов выстраиванию эффективной "горизонтальной" коммуникации в целях укрепления сотрудничества между странами.Партнерский материал. Медиагруппа "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.Заявка на размещение пресс-релиза.

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2022

Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

пресс-релизы