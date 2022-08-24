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Новую гостиницу построят в подмосковном Чехове - РИА Новости, 24.08.2022
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Новости Подмосковья
https://ria.ru/20220824/gostinitsa-1811856889.html
Новую гостиницу построят в подмосковном Чехове
Новую гостиницу построят в подмосковном Чехове - РИА Новости, 24.08.2022
Новую гостиницу построят в подмосковном Чехове
Апарт-отель на 15 номеров построят вблизи парка "Березовая роща" в городском округе Чехов Московской области, говорится в сообщении пресс-службы министерства... РИА Новости, 24.08.2022
2022-08-24T15:58
2022-08-24T15:58
новости подмосковья
чехов
строительство
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 24 авг – РИА Новости. Апарт-отель на 15 номеров построят вблизи парка "Березовая роща" в городском округе Чехов Московской области, говорится в сообщении пресс-службы министерства жилищной политики Подмосковья.Застройщиком выступит ООО "Технологии гостеприимства". Объем инвестиций составит порядка 50 миллионов рублей. Завершить строительство планируется в течение 12 месяцев."Здание гостиницы площадью около 800 квадратных метров будет расположено в центре города вблизи парка "Березовая роща". На первом этаже будет стойка регистрации и кофейня, на втором этаже - 15 апарт-номеров для 30 гостей. Будет создано 6 рабочих мест", - говорится в сообщении.
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чехов
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чехов, строительство, московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Чехов, Строительство, Московская область (Подмосковье)
15:58 24.08.2022
 

Новую гостиницу построят в подмосковном Чехове

© Пресс-служба министерства жилищной политики регионаНовую гостиницу построят в подмосковном Чехове
Новую гостиницу построят в подмосковном Чехове
© Пресс-служба министерства жилищной политики региона
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 авг – РИА Новости. Апарт-отель на 15 номеров построят вблизи парка "Березовая роща" в городском округе Чехов Московской области, говорится в сообщении пресс-службы министерства жилищной политики Подмосковья.
Застройщиком выступит ООО "Технологии гостеприимства". Объем инвестиций составит порядка 50 миллионов рублей. Завершить строительство планируется в течение 12 месяцев.
Аварийный жилой дом ликвидировали в Егорьевске - РИА Новости, 1920, 24.08.2022
15:13Новости Подмосковья
Аварийный жилой дом ликвидировали в подмосковном Егорьевске
"Здание гостиницы площадью около 800 квадратных метров будет расположено в центре города вблизи парка "Березовая роща". На первом этаже будет стойка регистрации и кофейня, на втором этаже - 15 апарт-номеров для 30 гостей. Будет создано 6 рабочих мест", - говорится в сообщении.
 
Новости ПодмосковьяЧеховСтроительствоМосковская область (Подмосковье)
 
 
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