https://ria.ru/20220824/gostinitsa-1811856889.html
Новую гостиницу построят в подмосковном Чехове
Новую гостиницу построят в подмосковном Чехове - РИА Новости, 24.08.2022
Новую гостиницу построят в подмосковном Чехове
Апарт-отель на 15 номеров построят вблизи парка "Березовая роща" в городском округе Чехов Московской области, говорится в сообщении пресс-службы министерства... РИА Новости, 24.08.2022
2022-08-24T15:58
2022-08-24T15:58
2022-08-24T15:58
новости подмосковья
чехов
строительство
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 24 авг – РИА Новости. Апарт-отель на 15 номеров построят вблизи парка "Березовая роща" в городском округе Чехов Московской области, говорится в сообщении пресс-службы министерства жилищной политики Подмосковья.Застройщиком выступит ООО "Технологии гостеприимства". Объем инвестиций составит порядка 50 миллионов рублей. Завершить строительство планируется в течение 12 месяцев."Здание гостиницы площадью около 800 квадратных метров будет расположено в центре города вблизи парка "Березовая роща". На первом этаже будет стойка регистрации и кофейня, на втором этаже - 15 апарт-номеров для 30 гостей. Будет создано 6 рабочих мест", - говорится в сообщении.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
чехов, строительство, московская область (подмосковье)
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