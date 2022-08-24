https://ria.ru/20220824/gostinitsa-1811856889.html

Новую гостиницу построят в подмосковном Чехове

Новую гостиницу построят в подмосковном Чехове - РИА Новости, 24.08.2022

Новую гостиницу построят в подмосковном Чехове

Апарт-отель на 15 номеров построят вблизи парка "Березовая роща" в городском округе Чехов Московской области, говорится в сообщении пресс-службы министерства... РИА Новости, 24.08.2022

2022-08-24T15:58

2022-08-24T15:58

2022-08-24T15:58

новости подмосковья

чехов

строительство

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 24 авг – РИА Новости. Апарт-отель на 15 номеров построят вблизи парка "Березовая роща" в городском округе Чехов Московской области, говорится в сообщении пресс-службы министерства жилищной политики Подмосковья.Застройщиком выступит ООО "Технологии гостеприимства". Объем инвестиций составит порядка 50 миллионов рублей. Завершить строительство планируется в течение 12 месяцев."Здание гостиницы площадью около 800 квадратных метров будет расположено в центре города вблизи парка "Березовая роща". На первом этаже будет стойка регистрации и кофейня, на втором этаже - 15 апарт-номеров для 30 гостей. Будет создано 6 рабочих мест", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220824/egorevsk-1811841815.html

чехов

московская область (подмосковье)

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Артем Смирнов

чехов, строительство, московская область (подмосковье)