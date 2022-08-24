https://ria.ru/20220824/gosdolg-1811831830.html

Мишустин заявил об уменьшении уровня госдолга

Мишустин заявил об уменьшении уровня госдолга - РИА Новости, 24.08.2022

Мишустин заявил об уменьшении уровня госдолга

Российский бюджет уверенно справляется с внешними вызовами, уровень госдолга уменьшается, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. РИА Новости, 24.08.2022

2022-08-24T14:34

2022-08-24T14:34

2022-08-24T16:08

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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Российский бюджет уверенно справляется с внешними вызовами, уровень госдолга уменьшается, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.Правительство на заседании в четверг рассматривает итоги исполнения бюджета по итогам первого полугодия текущего года."Как отмечал президент, Россия уверенно справляется с внешними вызовами. На треть снизился объем государственного внешнего долга, это важная составляющая для обеспечения сбалансированности бюджетной системы", - сказал Мишустин.Он отметил, что таких результатов удалось добиться благодаря оперативным действиям при активной поддержке президента, "в том числе за счет масштабного пакета мер помощи наиболее незащищенным гражданам, малому и среднему бизнесу, системообразующим предприятиям, целому ряду отраслей".Премьер напомнил, что для бизнеса были перенесены на более позднее время сроки уплаты налогов и сборов, расширен доступ к программам льготного финансирования. Он также отметил стабилизацию ситуации на рынке труда. "Отдельно следует отметить, что кассовое исполнение бюджета идет в целом в соответствии со сроками, а значит регионы, отрасли и наши граждане своевременно получают ресурсы, предусмотренные в основном финансовом документе страны", - сказал Мишустин.Он также подчеркнул, что четкое поступление бюджетных средств и их расходование в установленные сроки является необходимым условием сохранения макроэкономической стабильности и выполнения всех социальных обязательств перед гражданами.Кроме того, премьер заявил, что результаты исполнения федерального бюджета РФ за первое полугодие текущего года в целом достойные несмотря на сильнейшее внешнее давление."Несмотря на сильнейшее внешнее давление как на отдельные компании, так и на экономику нашей страны результаты в целом достойные", - сказал Мишустин.Он отметил, что доходы бюджета за первое полугодие выросли почти на четверть по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года и превысили 14 триллионов рублей, а расходы составили чуть более 12,5 триллиона рублей.Глава кабмина добавил, что расходы "сохранились на том же уровне, что и за первые шесть месяцев прошлого года".Как сообщал ранее Минфин, доходы федерального бюджета за первое полугодие 2022 года сложились в сумме 14,016 триллиона рублей, расходы составили 12,642 триллиона рублей, в итоге бюджет был исполнен с профицитом в 1,373 триллиона рублей.По итогам семи месяцев картина существенно изменилась - профицит бюджета составил 482 миллиарда рублей: доходы составили 15,777 триллиона рублей, а расходы исполнили на 15,295 триллиона рублей.

https://ria.ru/20220824/musor-1811841133.html

https://ria.ru/20220604/neft-1793199446.html

https://ria.ru/20220805/ekonomika-1807385434.html

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2022

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, экономика, цены на нефть, россия, министерство финансов рф (минфин россии)