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Горслужбы обеспечили энергией строящуюся станцию БКЛ "Марьина Роща" - РИА Новости, 24.08.2022
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Горслужбы обеспечили энергией строящуюся станцию БКЛ "Марьина Роща"
Горслужбы обеспечили энергией строящуюся станцию БКЛ "Марьина Роща" - РИА Новости, 24.08.2022
Горслужбы обеспечили энергией строящуюся станцию БКЛ "Марьина Роща"
Городские службы обеспечили энергией строящуюся станцию БКЛ "Марьина Роща" на северо-востоке Москвы, сообщается в Telegram-канале комплекса городского... РИА Новости, 24.08.2022
2022-08-24T14:18
2022-08-24T14:19
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петр бирюков
городское хозяйство москвы
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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Городские службы обеспечили энергией строящуюся станцию БКЛ "Марьина Роща" на северо-востоке Москвы, сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства."Московские энергетики обеспечили электроснабжение строящейся станции БКЛ "Марьина Роща" СВАО", - сказано в сообщении.В комплексе городского хозяйства рассказали, что для электроснабжения новой станции специалисты АО "Объединенная энергетическая компания" проложили две кабельные линии 20 киловольт общей протяженностью около 5,5 километров. Максимальная мощность присоединенных энергопринимающих устройств – более 5 мегаватт.Сообщается, что сети 20 киловольт отличаются высокой энергоэффективностью, позволяют снизить потери электроэнергии, повысить качество напряжения в сети и увеличить ее пропускную способность."В городе на постоянной основе ведется масштабная работа по подключению к электросетям новых значимых объектов, в том числе транспортной инфраструктуры. Строительство Большой кольцевой линии метро – важный проект, все новые станции своевременно обеспечиваются необходимым электроснабжением с резервом", – приводятся в сообщении слова заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петра Бирюкова.
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петр бирюков, городское хозяйство москвы, москва
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Петр Бирюков, Городское хозяйство Москвы, Москва
14:18 24.08.2022 (обновлено: 14:19 24.08.2022)
 

Горслужбы обеспечили энергией строящуюся станцию БКЛ "Марьина Роща"

© Фото : комплекс городского хозяйства МосквыГородские службы обеспечили энергией строящуюся станцию БКЛ "Марьина Роща" в Москве
Городские службы обеспечили энергией строящуюся станцию БКЛ Марьина Роща в Москве - РИА Новости, 1920, 24.08.2022
© Фото : комплекс городского хозяйства Москвы
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Городские службы обеспечили энергией строящуюся станцию БКЛ "Марьина Роща" на северо-востоке Москвы, сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства.
"Московские энергетики обеспечили электроснабжение строящейся станции БКЛ "Марьина Роща" СВАО", - сказано в сообщении.
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В комплексе городского хозяйства рассказали, что для электроснабжения новой станции специалисты АО "Объединенная энергетическая компания" проложили две кабельные линии 20 киловольт общей протяженностью около 5,5 километров. Максимальная мощность присоединенных энергопринимающих устройств – более 5 мегаватт.
Сообщается, что сети 20 киловольт отличаются высокой энергоэффективностью, позволяют снизить потери электроэнергии, повысить качество напряжения в сети и увеличить ее пропускную способность.
"В городе на постоянной основе ведется масштабная работа по подключению к электросетям новых значимых объектов, в том числе транспортной инфраструктуры. Строительство Большой кольцевой линии метро – важный проект, все новые станции своевременно обеспечиваются необходимым электроснабжением с резервом", – приводятся в сообщении слова заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петра Бирюкова.
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниПетр БирюковГородское хозяйство МосквыМосква
 
 
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