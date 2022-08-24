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Горслужбы обеспечили энергией строящуюся станцию БКЛ "Марьина Роща"
Горслужбы обеспечили энергией строящуюся станцию БКЛ "Марьина Роща" - РИА Новости, 24.08.2022
Горслужбы обеспечили энергией строящуюся станцию БКЛ "Марьина Роща"
Городские службы обеспечили энергией строящуюся станцию БКЛ "Марьина Роща" на северо-востоке Москвы, сообщается в Telegram-канале комплекса городского... РИА Новости, 24.08.2022
2022-08-24T14:18
2022-08-24T14:18
2022-08-24T14:19
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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Городские службы обеспечили энергией строящуюся станцию БКЛ "Марьина Роща" на северо-востоке Москвы, сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства."Московские энергетики обеспечили электроснабжение строящейся станции БКЛ "Марьина Роща" СВАО", - сказано в сообщении.В комплексе городского хозяйства рассказали, что для электроснабжения новой станции специалисты АО "Объединенная энергетическая компания" проложили две кабельные линии 20 киловольт общей протяженностью около 5,5 километров. Максимальная мощность присоединенных энергопринимающих устройств – более 5 мегаватт.Сообщается, что сети 20 киловольт отличаются высокой энергоэффективностью, позволяют снизить потери электроэнергии, повысить качество напряжения в сети и увеличить ее пропускную способность."В городе на постоянной основе ведется масштабная работа по подключению к электросетям новых значимых объектов, в том числе транспортной инфраструктуры. Строительство Большой кольцевой линии метро – важный проект, все новые станции своевременно обеспечиваются необходимым электроснабжением с резервом", – приводятся в сообщении слова заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петра Бирюкова.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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петр бирюков, городское хозяйство москвы, москва
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Петр Бирюков, Городское хозяйство Москвы, Москва
МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Городские службы обеспечили энергией строящуюся станцию БКЛ "Марьина Роща" на северо-востоке Москвы, сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства.
"Московские энергетики обеспечили электроснабжение строящейся станции БКЛ "Марьина Роща" СВАО", - сказано в сообщении.
В комплексе городского хозяйства рассказали, что для электроснабжения новой станции специалисты АО "Объединенная энергетическая компания" проложили две кабельные линии 20 киловольт общей протяженностью около 5,5 километров. Максимальная мощность присоединенных энергопринимающих устройств – более 5 мегаватт.
Сообщается, что сети 20 киловольт отличаются высокой энергоэффективностью, позволяют снизить потери электроэнергии, повысить качество напряжения в сети и увеличить ее пропускную способность.
"В городе на постоянной основе ведется масштабная работа по подключению к электросетям новых значимых объектов, в том числе транспортной инфраструктуры. Строительство Большой кольцевой линии метро – важный проект, все новые станции своевременно обеспечиваются необходимым электроснабжением с резервом", – приводятся в сообщении слова заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петра Бирюкова
.