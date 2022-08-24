https://ria.ru/20220824/gorsluzhby-1811820895.html

Горслужбы обеспечили энергией строящуюся станцию БКЛ "Марьина Роща"

Горслужбы обеспечили энергией строящуюся станцию БКЛ "Марьина Роща" - РИА Новости, 24.08.2022

Горслужбы обеспечили энергией строящуюся станцию БКЛ "Марьина Роща"

Городские службы обеспечили энергией строящуюся станцию БКЛ "Марьина Роща" на северо-востоке Москвы, сообщается в Telegram-канале комплекса городского... РИА Новости, 24.08.2022

2022-08-24T14:18

2022-08-24T14:18

2022-08-24T14:19

москва сегодня: мегаполис для жизни

петр бирюков

городское хозяйство москвы

москва

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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Городские службы обеспечили энергией строящуюся станцию БКЛ "Марьина Роща" на северо-востоке Москвы, сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства."Московские энергетики обеспечили электроснабжение строящейся станции БКЛ "Марьина Роща" СВАО", - сказано в сообщении.В комплексе городского хозяйства рассказали, что для электроснабжения новой станции специалисты АО "Объединенная энергетическая компания" проложили две кабельные линии 20 киловольт общей протяженностью около 5,5 километров. Максимальная мощность присоединенных энергопринимающих устройств – более 5 мегаватт.Сообщается, что сети 20 киловольт отличаются высокой энергоэффективностью, позволяют снизить потери электроэнергии, повысить качество напряжения в сети и увеличить ее пропускную способность."В городе на постоянной основе ведется масштабная работа по подключению к электросетям новых значимых объектов, в том числе транспортной инфраструктуры. Строительство Большой кольцевой линии метро – важный проект, все новые станции своевременно обеспечиваются необходимым электроснабжением с резервом", – приводятся в сообщении слова заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петра Бирюкова.

https://realty.ria.ru/20220823/remont-1811529118.html

москва

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

петр бирюков, городское хозяйство москвы, москва