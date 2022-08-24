https://ria.ru/20220824/germaniya-1811869516.html

В Германии разработали план по экономии энергии для предотвращения ЧС зимой

В Германии разработали план по экономии энергии для предотвращения ЧС зимой - РИА Новости, 24.08.2022

В Германии разработали план по экономии энергии для предотвращения ЧС зимой

В кабмине ФРГ представили новый пакет мер по экономии энергии для граждан и фирм, эти меры должны предотвратить возникновение "чрезвычайных ситуаций" в... РИА Новости, 24.08.2022

2022-08-24T16:13

2022-08-24T16:13

2022-08-24T17:10

в мире

германия

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БЕРЛИН, 24 авг - РИА Новости. В кабмине ФРГ представили новый пакет мер по экономии энергии для граждан и фирм, эти меры должны предотвратить возникновение "чрезвычайных ситуаций" в энергоснабжении "этой и следующей зимой", заявил на брифинге в Берлине официальный представитель правительства страны Штеффен Хебештрайт.По словам Хебештрайта, по инициативе правительства жильцам квартир и домов в ФРГ будет позволено в добровольном порядке понижать температуру в жилых помещениях при условии, что есть юридически зафиксированная "самая низкая температура", при которой недвижимости не будет нанесен ущерб."Потребители должны привлекаться к экономному поведению при отоплении помещений. Будет создана дополнительная обязанность об информировании, например, собственника или оператора здания о резком росте газовых цен в адрес проживающих лиц", - сказал Хебештрайт.Новые меры предписывают, что владельцам частных бассейнов и купален будет запрещен "интенсивный обогрев" воды. Минимальная температура в офисных помещениях будет снижена на 1 градус - до 19 градусов Цельсия, в общественных учреждениях запрещается повышение температуры выше 19 градусов. Будет запрещен обогрев помещений общего назначения, в котором люди "не находятся долговременно". Теплая вода для мытья рук будет отключена, либо ее температура будет снижена по минимума.Среди других мер - ограничение на рекламную подсветку в определенные часы, также будет запрещена подсветка общественных зданий и исторических памятников "за исключением той, что способствует безопасности общественного транспорта и защите от других угроз", сказал Хебештрайт. Владельцы зданий будут обязаны "оптимизировать системы отопления", для этого будут проведены специальные проверки.По словам представителя кабмина, краткосрочные меры вступят в силу с 1 сентября, они предварительно продлятся шесть месяцев. Среднесрочные меры вступят силу с 1 октября и продлятся 24 месяца."Конечно, эти постановления - только один из шагов, которые нужно сделать для экономии энергии. Дополнительные меры обсуждаются с партнерами и ассоциациями, мы находимся в контакте с ними. С этими постановлениями мы сможем сэкономить только 2% в потреблении газа, однако потенциал энергосбережения велик", - заявила присутствовавшая на брифинге представитель минэкономики Беате Барон, добавив, что размер сэкономленных средств может составить до 10,8 миллиарда евро.По словам Барон, меры коснутся и крупных концернов, в том числе в энергозатратных отраслях экономики. В частности, им предписано ввести меры экономии. Компании с расходом энергии от 10 гигаватт/час уже сегодня находятся в специальной системе управления энергетикой. Эта система мониторит ситуацию в области энергопотребления и дает рекомендации компаниям-участникам. До сих пор выполнение этих рекомендаций было добровольным, однако теперь оно обязательно.

https://ria.ru/20220824/neft-1811723202.html

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германия

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2022

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, германия