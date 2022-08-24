Рейтинг@Mail.ru
В Германии разработали план по экономии энергии для предотвращения ЧС зимой - РИА Новости, 24.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220824/germaniya-1811869516.html
В Германии разработали план по экономии энергии для предотвращения ЧС зимой
В Германии разработали план по экономии энергии для предотвращения ЧС зимой - РИА Новости, 24.08.2022
В Германии разработали план по экономии энергии для предотвращения ЧС зимой
В кабмине ФРГ представили новый пакет мер по экономии энергии для граждан и фирм, эти меры должны предотвратить возникновение "чрезвычайных ситуаций" в... РИА Новости, 24.08.2022
2022-08-24T16:13
2022-08-24T17:10
в мире
германия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/11/1796316554_0:201:3076:1932_1920x0_80_0_0_a9f51ec1c2ad8620cffbdeee3d8bc9bc.jpg
БЕРЛИН, 24 авг - РИА Новости. В кабмине ФРГ представили новый пакет мер по экономии энергии для граждан и фирм, эти меры должны предотвратить возникновение "чрезвычайных ситуаций" в энергоснабжении "этой и следующей зимой", заявил на брифинге в Берлине официальный представитель правительства страны Штеффен Хебештрайт.По словам Хебештрайта, по инициативе правительства жильцам квартир и домов в ФРГ будет позволено в добровольном порядке понижать температуру в жилых помещениях при условии, что есть юридически зафиксированная "самая низкая температура", при которой недвижимости не будет нанесен ущерб."Потребители должны привлекаться к экономному поведению при отоплении помещений. Будет создана дополнительная обязанность об информировании, например, собственника или оператора здания о резком росте газовых цен в адрес проживающих лиц", - сказал Хебештрайт.Новые меры предписывают, что владельцам частных бассейнов и купален будет запрещен "интенсивный обогрев" воды. Минимальная температура в офисных помещениях будет снижена на 1 градус - до 19 градусов Цельсия, в общественных учреждениях запрещается повышение температуры выше 19 градусов. Будет запрещен обогрев помещений общего назначения, в котором люди "не находятся долговременно". Теплая вода для мытья рук будет отключена, либо ее температура будет снижена по минимума.Среди других мер - ограничение на рекламную подсветку в определенные часы, также будет запрещена подсветка общественных зданий и исторических памятников "за исключением той, что способствует безопасности общественного транспорта и защите от других угроз", сказал Хебештрайт. Владельцы зданий будут обязаны "оптимизировать системы отопления", для этого будут проведены специальные проверки.По словам представителя кабмина, краткосрочные меры вступят в силу с 1 сентября, они предварительно продлятся шесть месяцев. Среднесрочные меры вступят силу с 1 октября и продлятся 24 месяца."Конечно, эти постановления - только один из шагов, которые нужно сделать для экономии энергии. Дополнительные меры обсуждаются с партнерами и ассоциациями, мы находимся в контакте с ними. С этими постановлениями мы сможем сэкономить только 2% в потреблении газа, однако потенциал энергосбережения велик", - заявила присутствовавшая на брифинге представитель минэкономики Беате Барон, добавив, что размер сэкономленных средств может составить до 10,8 миллиарда евро.По словам Барон, меры коснутся и крупных концернов, в том числе в энергозатратных отраслях экономики. В частности, им предписано ввести меры экономии. Компании с расходом энергии от 10 гигаватт/час уже сегодня находятся в специальной системе управления энергетикой. Эта система мониторит ситуацию в области энергопотребления и дает рекомендации компаниям-участникам. До сих пор выполнение этих рекомендаций было добровольным, однако теперь оно обязательно.
https://ria.ru/20220824/neft-1811723202.html
https://ria.ru/20220823/sanktsii-1811686940.html
германия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Евгения Нефедова
Евгения Нефедова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/11/1796316554_345:0:3076:2048_1920x0_80_0_0_deb5b1268851e4a834959f52d755a65d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, германия
В мире, Германия
16:13 24.08.2022 (обновлено: 17:10 24.08.2022)
 
В Германии разработали план по экономии энергии для предотвращения ЧС зимой

Правительство ФРГ ввело дополнительные меры экономии энергии для предотвращения ЧС зимой

© РИА Новости / Алексей ДаничевВид на башню Новой ратуши в Лейпциге
Вид на башню Новой ратуши в Лейпциге - РИА Новости, 1920, 24.08.2022
© РИА Новости / Алексей Даничев
Вид на башню Новой ратуши в Лейпциге. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕРЛИН, 24 авг - РИА Новости. В кабмине ФРГ представили новый пакет мер по экономии энергии для граждан и фирм, эти меры должны предотвратить возникновение "чрезвычайных ситуаций" в энергоснабжении "этой и следующей зимой", заявил на брифинге в Берлине официальный представитель правительства страны Штеффен Хебештрайт.
"Правительство Германии приняло сегодня дополнительные решения для укрепления энергобезопасности в кратко- и среднесрочной перспективе. Речь идет об ограниченных по времени мерах по экономии энергии, чтобы укрепить снабжение и избежать чрезвычайных ситуаций этой и следующей зимой", - сказал представитель кабмина ФРГ.
По словам Хебештрайта, по инициативе правительства жильцам квартир и домов в ФРГ будет позволено в добровольном порядке понижать температуру в жилых помещениях при условии, что есть юридически зафиксированная "самая низкая температура", при которой недвижимости не будет нанесен ущерб.
"Потребители должны привлекаться к экономному поведению при отоплении помещений. Будет создана дополнительная обязанность об информировании, например, собственника или оператора здания о резком росте газовых цен в адрес проживающих лиц", - сказал Хебештрайт.
Новые меры предписывают, что владельцам частных бассейнов и купален будет запрещен "интенсивный обогрев" воды. Минимальная температура в офисных помещениях будет снижена на 1 градус - до 19 градусов Цельсия, в общественных учреждениях запрещается повышение температуры выше 19 градусов. Будет запрещен обогрев помещений общего назначения, в котором люди "не находятся долговременно". Теплая вода для мытья рук будет отключена, либо ее температура будет снижена по минимума.
Нефтеперерабатывающий завод и нефтепровод Дружба - РИА Новости, 1920, 24.08.2022
05:57
FT сообщила об отказе Польши поставлять нефть в Германию
Среди других мер - ограничение на рекламную подсветку в определенные часы, также будет запрещена подсветка общественных зданий и исторических памятников "за исключением той, что способствует безопасности общественного транспорта и защите от других угроз", сказал Хебештрайт. Владельцы зданий будут обязаны "оптимизировать системы отопления", для этого будут проведены специальные проверки.
По словам представителя кабмина, краткосрочные меры вступят в силу с 1 сентября, они предварительно продлятся шесть месяцев. Среднесрочные меры вступят силу с 1 октября и продлятся 24 месяца.
"Конечно, эти постановления - только один из шагов, которые нужно сделать для экономии энергии. Дополнительные меры обсуждаются с партнерами и ассоциациями, мы находимся в контакте с ними. С этими постановлениями мы сможем сэкономить только 2% в потреблении газа, однако потенциал энергосбережения велик", - заявила присутствовавшая на брифинге представитель минэкономики Беате Барон, добавив, что размер сэкономленных средств может составить до 10,8 миллиарда евро.
По словам Барон, меры коснутся и крупных концернов, в том числе в энергозатратных отраслях экономики. В частности, им предписано ввести меры экономии. Компании с расходом энергии от 10 гигаватт/час уже сегодня находятся в специальной системе управления энергетикой. Эта система мониторит ситуацию в области энергопотребления и дает рекомендации компаниям-участникам. До сих пор выполнение этих рекомендаций было добровольным, однако теперь оно обязательно.
Лидер партии Альтернатива для Германии (АдГ) Тино Хрупалла - РИА Новости, 1920, 23.08.2022
Вчера, 20:05
Германия вредит санкциями не России, а себе, считает лидер АдГ
 
В миреГермания
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала