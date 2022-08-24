https://ria.ru/20220824/gazprombank-1811890369.html

Газпромбанк: размещение юаневых бондов Полюса стало рекордным по объему

Газпромбанк: размещение юаневых бондов Полюса стало рекордным по объему - РИА Новости, 24.08.2022

Газпромбанк: размещение юаневых бондов Полюса стало рекордным по объему

Объем размещения юаневых облигаций компанией Полюс составил рекордные 4,6 миллиарда юаней, сообщил глава блока рынков капитала Газпромбанка, выступившего... РИА Новости, 24.08.2022

2022-08-24T16:56

2022-08-24T16:56

2022-08-24T16:56

газпромбанк

россия

юань

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МОСКВА, 24 авг – РИА Новости. Объем размещения юаневых облигаций компанией Полюс составил рекордные 4,6 миллиарда юаней, сообщил глава блока рынков капитала Газпромбанка, выступившего агентом по размещению."Состоявшееся размещение юаневых облигаций компании Полюс объемом 4,6 миллиарда юаней на срок 5 лет по ставке купона 3,8% стало не просто успешным продолжением юаневых выпусков на российской инфраструктуре, но рекордом по сроку и объему привлечения", - рассказал топ-менеджер банка, которого цитирует пресс-служба банка.Он также отметил, что размещение прошло при активном участии российского ритейла.Спрос превысил предложение, благодаря чему удалось увеличить объем размещения с 3,5 миллиарда юаней до 4,6 миллиарда юаней. Первоначальный ориентир купона с установленных 4,2% годовых в ходе сбора заявок несколько раз снижался и по итогам составил 3,8% годовых.Данное размещение облигаций российского эмитента, номинированное в юанях, стало вторым в истории внутреннего долгового рынка. Ранее в июле облигации в юанях успешно разметил Русал.

https://ria.ru/20220804/gazprombank-1807280489.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

газпромбанк, россия, юань