Рейтинг@Mail.ru
Газпромбанк: размещение юаневых бондов Полюса стало рекордным по объему - РИА Новости, 24.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220824/gazprombank-1811890369.html
Газпромбанк: размещение юаневых бондов Полюса стало рекордным по объему
Газпромбанк: размещение юаневых бондов Полюса стало рекордным по объему - РИА Новости, 24.08.2022
Газпромбанк: размещение юаневых бондов Полюса стало рекордным по объему
Объем размещения юаневых облигаций компанией Полюс составил рекордные 4,6 миллиарда юаней, сообщил глава блока рынков капитала Газпромбанка, выступившего... РИА Новости, 24.08.2022
2022-08-24T16:56
2022-08-24T16:56
газпромбанк
россия
юань
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/01/1781347000_0:424:2888:2048_1920x0_80_0_0_17c3f1ee647250ac7a62552cce12b65e.jpg
МОСКВА, 24 авг – РИА Новости. Объем размещения юаневых облигаций компанией Полюс составил рекордные 4,6 миллиарда юаней, сообщил глава блока рынков капитала Газпромбанка, выступившего агентом по размещению."Состоявшееся размещение юаневых облигаций компании Полюс объемом 4,6 миллиарда юаней на срок 5 лет по ставке купона 3,8% стало не просто успешным продолжением юаневых выпусков на российской инфраструктуре, но рекордом по сроку и объему привлечения", - рассказал топ-менеджер банка, которого цитирует пресс-служба банка.Он также отметил, что размещение прошло при активном участии российского ритейла.Спрос превысил предложение, благодаря чему удалось увеличить объем размещения с 3,5 миллиарда юаней до 4,6 миллиарда юаней. Первоначальный ориентир купона с установленных 4,2% годовых в ходе сбора заявок несколько раз снижался и по итогам составил 3,8% годовых.Данное размещение облигаций российского эмитента, номинированное в юанях, стало вторым в истории внутреннего долгового рынка. Ранее в июле облигации в юанях успешно разметил Русал.
https://ria.ru/20220804/gazprombank-1807280489.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/01/1781347000_73:0:2804:2048_1920x0_80_0_0_3946b692c4579c5ec4f2a0dd15eae0fe.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
газпромбанк, россия, юань
Газпромбанк, Россия, Юань
16:56 24.08.2022
 

Газпромбанк: размещение юаневых бондов Полюса стало рекордным по объему

© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкВывеска отделения "Газпромбанка" на Пресненской набережной 12 в Москве
Вывеска отделения Газпромбанка на Пресненской набережной 12 в Москве - РИА Новости, 1920, 24.08.2022
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в фотобанк
Вывеска отделения "Газпромбанка" на Пресненской набережной 12 в Москве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 авг – РИА Новости. Объем размещения юаневых облигаций компанией Полюс составил рекордные 4,6 миллиарда юаней, сообщил глава блока рынков капитала Газпромбанка, выступившего агентом по размещению.
"Состоявшееся размещение юаневых облигаций компании Полюс объемом 4,6 миллиарда юаней на срок 5 лет по ставке купона 3,8% стало не просто успешным продолжением юаневых выпусков на российской инфраструктуре, но рекордом по сроку и объему привлечения", - рассказал топ-менеджер банка, которого цитирует пресс-служба банка.
Стенд АО Газпромбанк - РИА Новости, 1920, 04.08.2022
4 августа, 17:00
Приложение Газпромбанка снова доступно в Google Play
Он также отметил, что размещение прошло при активном участии российского ритейла.
Спрос превысил предложение, благодаря чему удалось увеличить объем размещения с 3,5 миллиарда юаней до 4,6 миллиарда юаней. Первоначальный ориентир купона с установленных 4,2% годовых в ходе сбора заявок несколько раз снижался и по итогам составил 3,8% годовых.
Данное размещение облигаций российского эмитента, номинированное в юанях, стало вторым в истории внутреннего долгового рынка. Ранее в июле облигации в юанях успешно разметил Русал.
 
ГазпромбанкРоссияЮань
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала