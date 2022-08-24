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В Европе газовые фьючерсы закрыли торги на отметке 3008 долларов - РИА Новости, 24.08.2022
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В Европе газовые фьючерсы закрыли торги на отметке 3008 долларов
В Европе газовые фьючерсы закрыли торги на отметке 3008 долларов - РИА Новости, 24.08.2022
В Европе газовые фьючерсы закрыли торги на отметке 3008 долларов
Фьючерсы на газ в Европе после скачка выше 3100 долларов за тысячу кубометров закрыли торги среды вблизи 3000 долларов, выросли на 9,2%, свидетельствуют данные... РИА Новости, 24.08.2022
2022-08-24T21:14
2022-08-24T21:14
экономика
европа
газпром
азия
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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Фьючерсы на газ в Европе после скачка выше 3100 долларов за тысячу кубометров закрыли торги среды вблизи 3000 долларов, выросли на 9,2%, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.Торги ближайшие фьючерсы (по индексу крупнейшего европейского хаба TTF) открыли близко к уровню вторника и даже переходили к снижению, максимально опускаясь до 2703,9 (-1,8%). Однако во второй половине дня котировки начали ускорять темпы роста. Ценовой максимум составил 3122,7 доллара за тысячу кубометров (+13,4%), а цена закрытия - 3008 долларов (+9,2%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего дня - 2754,1 доллара.Ценовая волатильность на европейских рынках газа связана с неопределенностью в отношении безопасности его поставок. В пятницу "Газпром" сообщил, что транспорт газа по "Северному потоку" будет приостановлен на трое суток, с 31 августа по 2 сентября, в связи с плановым техобслуживанием единственного рабочего газоперекачивающего агрегата на компрессорной станции "Портовая".Фьючерсные контракты на поставку газа в сентябре (по TTF) после этой новости подскакивали в пятницу вечером почти на 8%, выше 2700 долларов за тысячу кубометров, а в понедельник впервые с марта достигли 3000 долларов.Но ощутимый рост стоимости газа в Европе начался еще весной прошлого года, когда средняя цена на споте по индексу хаба TTF колебалась в диапазоне 250-300 долларов за тысячу кубометров. В конце лета стоимость контракта с поставкой "на день вперед" превысила 600 долларов, а в начале октября - уже 1000 долларов.Эксперты связывали такой рост цен с несколькими факторами: высоким спросом на сжиженный природный газ (СПГ) в Азии, ограниченным предложением со стороны основных поставщиков и низким уровнем заполненности европейских подземных хранилищ после продолжительной холодной зимы и жаркого лета.
https://ria.ru/20220824/gaz-1811925510.html
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экономика, европа, газпром, азия
Экономика, Европа, Газпром, Азия
21:14 24.08.2022
 
В Европе газовые фьючерсы закрыли торги на отметке 3008 долларов

В Европе фьючерсы на газ закрыли торги выше 3000 долларов за тысячу кубометров

© РИА Новости / Роман Галкин / Перейти в фотобанкБиржа
Биржа - РИА Новости, 1920, 24.08.2022
© РИА Новости / Роман Галкин
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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Фьючерсы на газ в Европе после скачка выше 3100 долларов за тысячу кубометров закрыли торги среды вблизи 3000 долларов, выросли на 9,2%, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.
Торги ближайшие фьючерсы (по индексу крупнейшего европейского хаба TTF) открыли близко к уровню вторника и даже переходили к снижению, максимально опускаясь до 2703,9 (-1,8%). Однако во второй половине дня котировки начали ускорять темпы роста. Ценовой максимум составил 3122,7 доллара за тысячу кубометров (+13,4%), а цена закрытия - 3008 долларов (+9,2%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего дня - 2754,1 доллара.
Женева - РИА Новости, 1920, 24.08.2022
Вчера, 18:32
В Швейцарии могут ввести частичный запрет на использование газа зимой
Ценовая волатильность на европейских рынках газа связана с неопределенностью в отношении безопасности его поставок. В пятницу "Газпром" сообщил, что транспорт газа по "Северному потоку" будет приостановлен на трое суток, с 31 августа по 2 сентября, в связи с плановым техобслуживанием единственного рабочего газоперекачивающего агрегата на компрессорной станции "Портовая".
Фьючерсные контракты на поставку газа в сентябре (по TTF) после этой новости подскакивали в пятницу вечером почти на 8%, выше 2700 долларов за тысячу кубометров, а в понедельник впервые с марта достигли 3000 долларов.
Но ощутимый рост стоимости газа в Европе начался еще весной прошлого года, когда средняя цена на споте по индексу хаба TTF колебалась в диапазоне 250-300 долларов за тысячу кубометров. В конце лета стоимость контракта с поставкой "на день вперед" превысила 600 долларов, а в начале октября - уже 1000 долларов.
Эксперты связывали такой рост цен с несколькими факторами: высоким спросом на сжиженный природный газ (СПГ) в Азии, ограниченным предложением со стороны основных поставщиков и низким уровнем заполненности европейских подземных хранилищ после продолжительной холодной зимы и жаркого лета.
Танкер на терминале по отгрузке СПГ проекта Сахалин-2 - РИА Новости, 1920, 24.08.2022
Вчера, 12:47
СМИ: оператор "Сахалина-2" отменил поставку СПГ одному покупателю в Азии
 
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