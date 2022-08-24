15:37 24.08.2022 (обновлено: 14:39 30.08.2022)
Фонтан "Годы войны" на Поклонной горе в Москве начали мыть ко Дню города
© Фото : Комплекс городского хозяйства МосквыПромывка фонтанного комплекса "Годы войны" на Поклонной горе
МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Фонтанный комплекс "Годы войны" на Поклонной горе в Москве начали мыть ко Дню города, для его полной промывки понадобится несколько дней, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.
"Приступили к промывке ко Дню города фонтанного комплекса "Годы войны" на Поклонной горе. Это один из самых больших столичных фонтанов, в котором одновременно циркулирует 15 тысяч кубических метров воды. Для его полной промывки понадобится несколько дней", - говорится в сообщении.
Отмечается, что с помощью щеток, аппаратов высокого давления и специального моющего средства бригада из пяти человек очищает чаши, парапеты и наружные инженерные коммуникации сооружения.
"Фонтанный комплекс "Годы войны" расположен на главной аллее Парка Победы между стеной на Поклонной горе и Триумфальной аркой. Его открыли в 1995 году к празднованию 50-летия окончания Великой Отечественной войны. Сооружение состоит из пяти одинаковых прямоугольных гранитных чаш, в каждой из которых бьет 45 вертикальных водных струй. Их общее количество – 225, что символизирует число недель, в течение которых длилась Великая Отечественная война", - говорится в сообщении.
Уточняется, что ранее в парке на Поклонной горе промыли еще три сегментных фонтана "Радость победы" рядом с храмом Георгия Победоносца. В шести чашах, расположенных полукругом, установлены насадки, придающие водяным струям форму рюмок.