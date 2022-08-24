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Фонтан "Годы войны" на Поклонной горе в Москве начали мыть ко Дню города

Фонтан "Годы войны" на Поклонной горе в Москве начали мыть ко Дню города - РИА Новости, 30.08.2022

Фонтан "Годы войны" на Поклонной горе в Москве начали мыть ко Дню города

Фонтанный комплекс "Годы войны" на Поклонной горе в Москве начали мыть ко Дню города, для его полной промывки понадобится несколько дней, сообщается в... РИА Новости, 30.08.2022

2022-08-24T15:37

2022-08-24T15:37

2022-08-30T14:39

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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Фонтанный комплекс "Годы войны" на Поклонной горе в Москве начали мыть ко Дню города, для его полной промывки понадобится несколько дней, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.Отмечается, что с помощью щеток, аппаратов высокого давления и специального моющего средства бригада из пяти человек очищает чаши, парапеты и наружные инженерные коммуникации сооружения.Уточняется, что ранее в парке на Поклонной горе промыли еще три сегментных фонтана "Радость победы" рядом с храмом Георгия Победоносца. В шести чашах, расположенных полукругом, установлены насадки, придающие водяным струям форму рюмок.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

городское хозяйство москвы, общество, георгий победоносец, комплекс городского хозяйства москвы, москва