https://ria.ru/20220824/feyki-1811878953.html

В Сочи пенсионера оштрафовали на три миллиона рублей за фейки об армии

В Сочи пенсионера оштрафовали на три миллиона рублей за фейки об армии - РИА Новости, 24.08.2022

В Сочи пенсионера оштрафовали на три миллиона рублей за фейки об армии

Центральный районный суд Сочи оштрафовал военного пенсионера на три миллиона рублей за размещение в соцсетях ложной информации о действиях Вооруженных сил... РИА Новости, 24.08.2022

2022-08-24T16:33

2022-08-24T16:33

2022-08-24T16:33

происшествия

россия

сочи

краснодарский край

вооруженные силы рф

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СОЧИ, 24 авг – РИА Новости. Центральный районный суд Сочи оштрафовал военного пенсионера на три миллиона рублей за размещение в соцсетях ложной информации о действиях Вооруженных сил Российской Федерации, сообщает объединённая пресс-служба судов Краснодарского края.Суд установил, что в марте пенсионер Евгений Золотов размещал на своей странице в соцсетях недостоверные сведения о ходе специальной военной операции, указывая на некомпетентность Вооруженных сил РФ и высказывая оскорбления в адрес российских военных. На него завели уголовное дело по пункту "д" части 2 ст. 207.3 УК РФ."Рассмотрев материалы дела, суд признал его виновным. При назначении наказания суд учел смягчающие обстоятельства - наличие на иждивении детей, признание вины, раскаяние в содеянном, активное способствование расследованию преступления, положительные характеристики, а также то, что Золотов является военным пенсионером по выслуге лет. Ему назначено наказание в виде штрафа в размере 3 000 000 (трех миллионов) рублей", - говорится в сообщении.Отмечается, что подсудимый вину свою признал, от дачи показаний отказался.

https://ria.ru/20220824/royzman-1811724267.html

https://ria.ru/20220823/kuraev-1811590169.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

происшествия, россия, сочи, краснодарский край, вооруженные силы рф