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В Сочи пенсионера оштрафовали на три миллиона рублей за фейки об армии - РИА Новости, 24.08.2022
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В Сочи пенсионера оштрафовали на три миллиона рублей за фейки об армии
В Сочи пенсионера оштрафовали на три миллиона рублей за фейки об армии - РИА Новости, 24.08.2022
В Сочи пенсионера оштрафовали на три миллиона рублей за фейки об армии
Центральный районный суд Сочи оштрафовал военного пенсионера на три миллиона рублей за размещение в соцсетях ложной информации о действиях Вооруженных сил... РИА Новости, 24.08.2022
2022-08-24T16:33
2022-08-24T16:33
происшествия
россия
сочи
краснодарский край
вооруженные силы рф
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СОЧИ, 24 авг – РИА Новости. Центральный районный суд Сочи оштрафовал военного пенсионера на три миллиона рублей за размещение в соцсетях ложной информации о действиях Вооруженных сил Российской Федерации, сообщает объединённая пресс-служба судов Краснодарского края.Суд установил, что в марте пенсионер Евгений Золотов размещал на своей странице в соцсетях недостоверные сведения о ходе специальной военной операции, указывая на некомпетентность Вооруженных сил РФ и высказывая оскорбления в адрес российских военных. На него завели уголовное дело по пункту "д" части 2 ст. 207.3 УК РФ."Рассмотрев материалы дела, суд признал его виновным. При назначении наказания суд учел смягчающие обстоятельства - наличие на иждивении детей, признание вины, раскаяние в содеянном, активное способствование расследованию преступления, положительные характеристики, а также то, что Золотов является военным пенсионером по выслуге лет. Ему назначено наказание в виде штрафа в размере 3 000 000 (трех миллионов) рублей", - говорится в сообщении.Отмечается, что подсудимый вину свою признал, от дачи показаний отказался.
https://ria.ru/20220824/royzman-1811724267.html
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происшествия, россия, сочи, краснодарский край, вооруженные силы рф
Происшествия, Россия, Сочи, Краснодарский край, Вооруженные силы РФ
16:33 24.08.2022
 
В Сочи пенсионера оштрафовали на три миллиона рублей за фейки об армии

Суд в Сочи оштрафовал военного пенсионера на три миллиона рублей за фейки о ВС России

© РИА Новости / Андрей Старостин / Перейти в фотобанкСудебный молоток
Судебный молоток - РИА Новости, 1920, 24.08.2022
© РИА Новости / Андрей Старостин
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СОЧИ, 24 авг – РИА Новости. Центральный районный суд Сочи оштрафовал военного пенсионера на три миллиона рублей за размещение в соцсетях ложной информации о действиях Вооруженных сил Российской Федерации, сообщает объединённая пресс-служба судов Краснодарского края.
Суд установил, что в марте пенсионер Евгений Золотов размещал на своей странице в соцсетях недостоверные сведения о ходе специальной военной операции, указывая на некомпетентность Вооруженных сил РФ и высказывая оскорбления в адрес российских военных. На него завели уголовное дело по пункту "д" части 2 ст. 207.3 УК РФ.
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Евгения Ройзмана задержали по уголовному делу о дискредитации армии
"Рассмотрев материалы дела, суд признал его виновным. При назначении наказания суд учел смягчающие обстоятельства - наличие на иждивении детей, признание вины, раскаяние в содеянном, активное способствование расследованию преступления, положительные характеристики, а также то, что Золотов является военным пенсионером по выслуге лет. Ему назначено наказание в виде штрафа в размере 3 000 000 (трех миллионов) рублей", - говорится в сообщении.
Отмечается, что подсудимый вину свою признал, от дачи показаний отказался.
Андрей Кураев - РИА Новости, 1920, 23.08.2022
Вчера, 15:49Религия
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ПроисшествияРоссияСочиКраснодарский крайВооруженные силы РФ
 
 
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