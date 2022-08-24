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В Сочи пенсионера оштрафовали на три миллиона рублей за фейки об армии
В Сочи пенсионера оштрафовали на три миллиона рублей за фейки об армии - РИА Новости, 24.08.2022
В Сочи пенсионера оштрафовали на три миллиона рублей за фейки об армии
Центральный районный суд Сочи оштрафовал военного пенсионера на три миллиона рублей за размещение в соцсетях ложной информации о действиях Вооруженных сил... РИА Новости, 24.08.2022
2022-08-24T16:33
2022-08-24T16:33
2022-08-24T16:33
происшествия
россия
сочи
краснодарский край
вооруженные силы рф
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СОЧИ, 24 авг – РИА Новости. Центральный районный суд Сочи оштрафовал военного пенсионера на три миллиона рублей за размещение в соцсетях ложной информации о действиях Вооруженных сил Российской Федерации, сообщает объединённая пресс-служба судов Краснодарского края.Суд установил, что в марте пенсионер Евгений Золотов размещал на своей странице в соцсетях недостоверные сведения о ходе специальной военной операции, указывая на некомпетентность Вооруженных сил РФ и высказывая оскорбления в адрес российских военных. На него завели уголовное дело по пункту "д" части 2 ст. 207.3 УК РФ."Рассмотрев материалы дела, суд признал его виновным. При назначении наказания суд учел смягчающие обстоятельства - наличие на иждивении детей, признание вины, раскаяние в содеянном, активное способствование расследованию преступления, положительные характеристики, а также то, что Золотов является военным пенсионером по выслуге лет. Ему назначено наказание в виде штрафа в размере 3 000 000 (трех миллионов) рублей", - говорится в сообщении.Отмечается, что подсудимый вину свою признал, от дачи показаний отказался.
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, сочи, краснодарский край, вооруженные силы рф
Происшествия, Россия, Сочи, Краснодарский край, Вооруженные силы РФ
В Сочи пенсионера оштрафовали на три миллиона рублей за фейки об армии
Суд в Сочи оштрафовал военного пенсионера на три миллиона рублей за фейки о ВС России