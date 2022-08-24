https://ria.ru/20220824/evropa-1811671841.html

Испытание на прочность. Украина рассорила вековых европейских союзников

Испытание на прочность. Украина рассорила вековых европейских союзников - РИА Новости, 24.08.2022

Испытание на прочность. Украина рассорила вековых европейских союзников

Политический союз Польши и Венгрии распадается из-за противоречий в подходе к российской военной операции на Украине, пишет американский журнал Foreign Policy... РИА Новости, 24.08.2022

2022-08-24T08:00

2022-08-24T08:00

2022-08-24T16:44

в мире

владимир путин

анджей дуда

виктор орбан

будапешт

венгрия

польша

евросоюз

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МОСКВА, 24 авг — РИА Новости, Елена Попова. Политический союз Польши и Венгрии распадается из-за противоречий в подходе к российской военной операции на Украине, пишет американский журнал Foreign Policy. До сих пор оба государства перечили Евросоюзу по целому ряду вопросов: критиковали решения Брюсселя, отказывались принимать мигрантов, нарушали права ЛГБТ. Но сейчас их пути разошлись. Кто теперь сможет возражать европейским лидерам — разбиралось РИА Новости.Закат отношенийЭта дружба зародилась еще в Средние века. У Польши и Венгрии были общие монархи, герои, религия, военные союзы. Они одновременно вступили в НАТО в 1999 году, а в 2004-м стали членами Европейского союза. Ежегодно 23 марта жители обеих стран отмечают День польско-венгерской дружбы.Украинская повестка расколола давний союз. "Хотя Варшава стала одним из самых ярых сторонников Киева, призывая к ужесточению санкций против Москвы и увеличению военной помощи, Будапешт уклонился от какой-либо значимой поддержки, вместо этого сосредоточившись на сохранении хороших отношений с президентом России Владимиром Путиным", — пишет FP.Первая публичная ссора произошла в марте. Президент Польши Анджей Дуда обвинил венгерского премьер-министра Виктора Орбана в большой зависимости от поставок энергоресурсов из России и раскритиковал за отказ поставлять оружие Киеву через венгерскую территорию. Тот, в свою очередь, назвал Зеленского своим противником, а самой важной задачей провозгласил отстаивание собственных национальных интересов."Проблема в венгерско-польских отношениях — одна из главных, — цитирует FP Орбана, выступившего недавно перед этническими венграми в Румынии. — Мы оба хотим одного и того же, и все же этот конфликт осложняет отношения с нашими друзьями. <…> Мы, венгры, рассматриваем ее как конфликт между двумя славянскими народами, но хотим держаться от него подальше. Поляки же ведут себя так, как будто тоже в него вовлечены".Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, комментируя заявление Орбана, подтвердил, что их пути с Венгрией разошлись. Он также отметил, что страна не воюет на стороне Украины, а "помогает ей сохранить территориальную целостность, в том числе поставками оружия".Традиционно поляки и венгры поддерживали друг друга в спорах с ЕС, которых было великое множество. Сначала Будапешт ввел наказание вплоть до тюремного заключения за помощь беженцам и нелегальным мигрантам, вызвав недовольство Брюсселя. Затем под европейские санкции попала Польша — из-за закона, ставящего под угрозу независимость судебной системы. А в прошлом году Евросоюз обвинил оба государства в дискриминации ЛГБТ.Нередко Будапешт и Варшава шли против инициатив ЕС. Так, еще в начале августа только они проголосовали против плана по добровольному снижению спроса на газ на 15 процентов. Поодиночке блокировать те или иные проекты им будет трудно.Киев раздора"Поляки больше не доверяют Венгрии. Раньше у двух стран было стратегическое партнерство, основанное на общих нелиберальных ценностях и политическом видении, свойственном сильному авторитарному государству. В этих отношениях всегда имелись различия, и большинство из них можно объяснить разной стратегической ориентацией в отношении России", — рассказал FP научный сотрудник Немецкого фонда Маршалла по Центральной Европе Даниэль Хегедюс.По словам доцента факультета международных отношений и зарубежного регионоведения РГГУ Вадима Трухачева, разногласия по поводу России между Будапештом и Варшавой существуют уже много лет. "Польша — эталонное русофобское государство, которое было таковым с момента падения социализма. Венгрия до такой степени русофобии не доходила даже в 1990-е, хотя Орбан и начинал как антироссийский политик", — поясняет эксперт.Но взгляды бывших союзников расходятся и в другом. Так, в 2017-м тогдашний украинский президент Петр Порошенко принял закон "Об образовании", ограничивающий использование в стране языков национальных меньшинств. В Закарпатской области проживает 12 процентов венгров, и инициатива больно ударила по их интересам. В ответ Будапешт пригрозил заблокировать Киеву процесс вступления в ЕС, а также помешать проведению заседания комиссии Украина — НАТО.Польша, наоборот, оказывает всевозможную поддержку Украине еще с 2014 года. И в 2022-м эта антироссийская линия осталась неизменной. Именно Варшава призывает вводить против Москвы самые жесткие санкции, отменяет визы для всех россиян, критикует европейских лидеров за слишком мягкую позицию и требует как можно скорее слезть с "газовой иглы".Отсутствие единства в подходе к событиям на Украине объясняется разными целями и положением двух государств. Польша претендует на роль лидера Восточной Европы и может пожертвовать отношениями с Россией — товарооборот между странами небольшой, а 70 процентов энергии поляки получают за счет угля, который в основном добывают самостоятельно.Амбиции Венгрии не столь велики, и разрыв связей с Москвой станет для нее крахом. "Если мы будем отрезаны от российской нефти, будет физически невозможно закупить ее достаточно из других источников, чтобы обеспечить нашу страну и экономику", — заявил министр иностранных дел Петер Сийярто.Общий враг"Миграционная политика ЕС, которая угрожала обеим странам, сплачивала Польшу и Венгрию. Будапешт и Варшава думали, что вступают в ЕС как в консервативную организацию, а не в альянс государств с передовыми ценностями. И то, что сейчас Брюссель покушается на их суверенитет, также их объединяло. Сегодня они откровенно нарушают обязательства, которые брали, когда их принимали в Евросоюз", — отмечает Вадим Трухачев.Если ЕС будет жестко требовать от них политической дисциплины, то противоречия из-за России могут отойти на второй план. "Евросоюзу будет легче давить на них по отдельности. К ним накопилась масса других претензий, несмотря на то, что Венгрию считают чуть ли не главным партнером России в Европе, а Польша — насквозь русофобская страна", — говорит эксперт.Оба государства входят в Вишеградскую группу вместе с Чехией и Словакией, напоминает политолог Сергей Марков. "Коалиция сейчас в жесткой дискуссии с Брюсселем в части отстаивания национального суверенитета. Несмотря на споры касательно антироссийских санкций, поставок оружия Киеву, вопроса российской нефти, у них будут одинаковые позиции по противостоянию с Евросоюзом", — считает он.Специалисты уверены: если между двумя странами сохранится напряженность, то они уже не смогут выступать в ЕС единым фронтом и отстаивать консервативные ценности. Однако выиграет от этого Чехия, которая станет в "вишеградской четверке" троянским конем Европы. Самую богатую в группе Прагу сделают неким кнутом и демократизатором как для Польши, так и для Венгрии.

https://ria.ru/20220811/evrosoyuz-1808563626.html

https://ria.ru/20220730/ukraina-1805943111.html

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в мире, владимир путин, анджей дуда, виктор орбан, будапешт, венгрия, польша, евросоюз, нато, российский государственный гуманитарный университет