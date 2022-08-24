Россия эвакуировала более 25 тысяч человек из Украины, ДНР и ЛНР за сутки
Минобороны: Россия эвакуировала более 25 тысяч человек из Украины, ДНР и ЛНР за сутки
© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкАвтомобили с мирными жителями во время эвакуации, организованной бойцами военной комендатуры Северодонецка совместно с военными ЛНР
Автомобили с мирными жителями во время эвакуации, организованной бойцами военной комендатуры Северодонецка совместно с военными ЛНР. Архивное фото
МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. За прошедшие сутки без участия украинской стороны из опасных районов Украины и республик Донбасса в Россию эвакуированы более 25,3 тысячи человек, в том числе свыше 3,9 тысячи детей, сообщил руководитель Межведомственного координационного штаба РФ по гуманитарному реагированию – начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.
"Несмотря на все трудности, создаваемые официальным Киевом, за прошедшие сутки без участия украинских властей из опасных районов Украины и республик Донбасса на территорию Российской Федерации эвакуированы 25 320 человек, в том числе 3 922 ребенка, а всего с начала специальной военной операции – 3 630 307 человек, из которых 580 049 детей", - сказал Мизинцев.
По его словам, государственную границу РФ пересекло 614 569 автомобилей, в том числе за сутки – 5 102. В субъектах РФ продолжают штатно функционировать более 9,5 тысячи пунктов временного размещения. С прибывающими беженцами проводится индивидуальная работа, им оперативно оказывается помощь в решении вопросов, связанных с дальнейшим размещением и трудоустройством, обеспечением детей местами в детских садах и учебных заведениях, а также предоставлением социальных выплат и пособий.
Мизинцев также сообщил, что на "Горячую линию" Межведомственного координационного штаба Российской Федерации по гуманитарному реагированию, в федеральные органы исполнительной власти, субъекты Российской Федерации и различные общественные организации за прошедшие сутки поступили 27 обращений с просьбами об эвакуации в Россию, на территорию Донецкой и Луганской народных республик, а также в освобожденные российскими Вооруженными Силами районы Запорожской, Николаевской, Харьковской и Херсонской областей. "Всего в базе данных 2 760 441 такое обращение из 2 139 населенных пунктов Украины и с подконтрольной киевским властям территории Донецкой Народной Республики", - заявил генерал.