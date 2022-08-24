https://ria.ru/20220824/evakuatsiya-1811969208.html

Россия эвакуировала более 25 тысяч человек из Украины, ДНР и ЛНР за сутки

Россия эвакуировала более 25 тысяч человек из Украины, ДНР и ЛНР за сутки - РИА Новости, 24.08.2022

Россия эвакуировала более 25 тысяч человек из Украины, ДНР и ЛНР за сутки

За прошедшие сутки без участия украинской стороны из опасных районов Украины и республик Донбасса в Россию эвакуированы более 25,3 тысячи человек, в том числе... РИА Новости, 24.08.2022

2022-08-24T23:19

2022-08-24T23:19

2022-08-24T23:19

специальная военная операция на украине

здоровье - общество

россия

украина

луганская народная республика

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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. За прошедшие сутки без участия украинской стороны из опасных районов Украины и республик Донбасса в Россию эвакуированы более 25,3 тысячи человек, в том числе свыше 3,9 тысячи детей, сообщил руководитель Межведомственного координационного штаба РФ по гуманитарному реагированию – начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.По его словам, государственную границу РФ пересекло 614 569 автомобилей, в том числе за сутки – 5 102. В субъектах РФ продолжают штатно функционировать более 9,5 тысячи пунктов временного размещения. С прибывающими беженцами проводится индивидуальная работа, им оперативно оказывается помощь в решении вопросов, связанных с дальнейшим размещением и трудоустройством, обеспечением детей местами в детских садах и учебных заведениях, а также предоставлением социальных выплат и пособий.Мизинцев также сообщил, что на "Горячую линию" Межведомственного координационного штаба Российской Федерации по гуманитарному реагированию, в федеральные органы исполнительной власти, субъекты Российской Федерации и различные общественные организации за прошедшие сутки поступили 27 обращений с просьбами об эвакуации в Россию, на территорию Донецкой и Луганской народных республик, а также в освобожденные российскими Вооруженными Силами районы Запорожской, Николаевской, Харьковской и Херсонской областей. "Всего в базе данных 2 760 441 такое обращение из 2 139 населенных пунктов Украины и с подконтрольной киевским властям территории Донецкой Народной Республики", - заявил генерал.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

украина

луганская народная республика

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

здоровье - общество, россия, украина, луганская народная республика