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Россия эвакуировала более 25 тысяч человек из Украины, ДНР и ЛНР за сутки - РИА Новости, 24.08.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220824/evakuatsiya-1811969208.html
Россия эвакуировала более 25 тысяч человек из Украины, ДНР и ЛНР за сутки
Россия эвакуировала более 25 тысяч человек из Украины, ДНР и ЛНР за сутки - РИА Новости, 24.08.2022
Россия эвакуировала более 25 тысяч человек из Украины, ДНР и ЛНР за сутки
За прошедшие сутки без участия украинской стороны из опасных районов Украины и республик Донбасса в Россию эвакуированы более 25,3 тысячи человек, в том числе... РИА Новости, 24.08.2022
2022-08-24T23:19
2022-08-24T23:19
специальная военная операция на украине
здоровье - общество
россия
украина
луганская народная республика
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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. За прошедшие сутки без участия украинской стороны из опасных районов Украины и республик Донбасса в Россию эвакуированы более 25,3 тысячи человек, в том числе свыше 3,9 тысячи детей, сообщил руководитель Межведомственного координационного штаба РФ по гуманитарному реагированию – начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.По его словам, государственную границу РФ пересекло 614 569 автомобилей, в том числе за сутки – 5 102. В субъектах РФ продолжают штатно функционировать более 9,5 тысячи пунктов временного размещения. С прибывающими беженцами проводится индивидуальная работа, им оперативно оказывается помощь в решении вопросов, связанных с дальнейшим размещением и трудоустройством, обеспечением детей местами в детских садах и учебных заведениях, а также предоставлением социальных выплат и пособий.Мизинцев также сообщил, что на "Горячую линию" Межведомственного координационного штаба Российской Федерации по гуманитарному реагированию, в федеральные органы исполнительной власти, субъекты Российской Федерации и различные общественные организации за прошедшие сутки поступили 27 обращений с просьбами об эвакуации в Россию, на территорию Донецкой и Луганской народных республик, а также в освобожденные российскими Вооруженными Силами районы Запорожской, Николаевской, Харьковской и Херсонской областей. "Всего в базе данных 2 760 441 такое обращение из 2 139 населенных пунктов Украины и с подконтрольной киевским властям территории Донецкой Народной Республики", - заявил генерал.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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здоровье - общество, россия, украина, луганская народная республика
Специальная военная операция на Украине, Здоровье - Общество, Россия, Украина, Луганская Народная Республика
23:19 24.08.2022
 
Россия эвакуировала более 25 тысяч человек из Украины, ДНР и ЛНР за сутки

Минобороны: Россия эвакуировала более 25 тысяч человек из Украины, ДНР и ЛНР за сутки

© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкАвтомобили с мирными жителями во время эвакуации, организованной бойцами военной комендатуры Северодонецка совместно с военными ЛНР
Автомобили с мирными жителями во время эвакуации, организованной бойцами военной комендатуры Северодонецка совместно с военными ЛНР - РИА Новости, 1920, 24.08.2022
© РИА Новости / Виктор Антонюк
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Автомобили с мирными жителями во время эвакуации, организованной бойцами военной комендатуры Северодонецка совместно с военными ЛНР. Архивное фото
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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. За прошедшие сутки без участия украинской стороны из опасных районов Украины и республик Донбасса в Россию эвакуированы более 25,3 тысячи человек, в том числе свыше 3,9 тысячи детей, сообщил руководитель Межведомственного координационного штаба РФ по гуманитарному реагированию – начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.
"Несмотря на все трудности, создаваемые официальным Киевом, за прошедшие сутки без участия украинских властей из опасных районов Украины и республик Донбасса на территорию Российской Федерации эвакуированы 25 320 человек, в том числе 3 922 ребенка, а всего с начала специальной военной операции – 3 630 307 человек, из которых 580 049 детей", - сказал Мизинцев.
По его словам, государственную границу РФ пересекло 614 569 автомобилей, в том числе за сутки – 5 102. В субъектах РФ продолжают штатно функционировать более 9,5 тысячи пунктов временного размещения. С прибывающими беженцами проводится индивидуальная работа, им оперативно оказывается помощь в решении вопросов, связанных с дальнейшим размещением и трудоустройством, обеспечением детей местами в детских садах и учебных заведениях, а также предоставлением социальных выплат и пособий.
Мизинцев также сообщил, что на "Горячую линию" Межведомственного координационного штаба Российской Федерации по гуманитарному реагированию, в федеральные органы исполнительной власти, субъекты Российской Федерации и различные общественные организации за прошедшие сутки поступили 27 обращений с просьбами об эвакуации в Россию, на территорию Донецкой и Луганской народных республик, а также в освобожденные российскими Вооруженными Силами районы Запорожской, Николаевской, Харьковской и Херсонской областей. "Всего в базе данных 2 760 441 такое обращение из 2 139 населенных пунктов Украины и с подконтрольной киевским властям территории Донецкой Народной Республики", - заявил генерал.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
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Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеЗдоровье - ОбществоРоссияУкраинаЛуганская Народная Республика
 
 
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