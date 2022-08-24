https://ria.ru/20220824/evakuatsiya-1811736596.html

Вертолет приступил к эвакуации людей с дрейфующих барж в Хабаровском крае

Вертолет приступил к эвакуации людей с дрейфующих барж в Хабаровском крае - РИА Новости, 24.08.2022

Вертолет приступил к эвакуации людей с дрейфующих барж в Хабаровском крае

Вертолет Ми-8 МЧС России приступил к эвакуации людей с дрейфующих барж в Хабаровском крае, сообщает региональный главк МЧС. РИА Новости, 24.08.2022

2022-08-24T09:29

2022-08-24T09:29

2022-08-24T09:29

россия

происшествия

хабаровский край

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

ми-8 амтш

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ХАБАРОВСК, 24 авг - РИА Новости. Вертолет Ми-8 МЧС России приступил к эвакуации людей с дрейфующих барж в Хабаровском крае, сообщает региональный главк МЧС.По данным ведомства, в Николаевском районе Хабаровского края из-за волнения моря сорвало с якоря четыре баржи с тягачами. Две из них находятся на севере Амурского лимана (ближе к Сахалинскому заливу), другие две – южнее, у берегов Сахалина. Всего на борту 124 человека."В 15.27 по местному времени вертолет Ми-8 МЧС России прибыл в Николаевский район, где дрейфуют баржи с тягачом. С помощью спускового устройства члены экипажа рыболовецких судов спасателями поднимаются на борт воздушного судна. Первые 15 человек уже подняли на борт. Далее рыбаки будут доставляться в п. Озерпах Николаевского района", - говорится в сообщении.Отмечается, что также в район поисково-спасательных работ следуют два буксира - из Николаевска-на-Амуре и Де-Кастри.

https://ria.ru/20220824/barzhi-1811735377.html

россия

хабаровский край

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, происшествия, хабаровский край, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ми-8 амтш