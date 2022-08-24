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Вертолет приступил к эвакуации людей с дрейфующих барж в Хабаровском крае - РИА Новости, 24.08.2022
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Вертолет приступил к эвакуации людей с дрейфующих барж в Хабаровском крае
Вертолет приступил к эвакуации людей с дрейфующих барж в Хабаровском крае - РИА Новости, 24.08.2022
Вертолет приступил к эвакуации людей с дрейфующих барж в Хабаровском крае
Вертолет Ми-8 МЧС России приступил к эвакуации людей с дрейфующих барж в Хабаровском крае, сообщает региональный главк МЧС. РИА Новости, 24.08.2022
2022-08-24T09:29
2022-08-24T09:29
россия
происшествия
хабаровский край
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
ми-8 амтш
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ХАБАРОВСК, 24 авг - РИА Новости. Вертолет Ми-8 МЧС России приступил к эвакуации людей с дрейфующих барж в Хабаровском крае, сообщает региональный главк МЧС.По данным ведомства, в Николаевском районе Хабаровского края из-за волнения моря сорвало с якоря четыре баржи с тягачами. Две из них находятся на севере Амурского лимана (ближе к Сахалинскому заливу), другие две – южнее, у берегов Сахалина. Всего на борту 124 человека."В 15.27 по местному времени вертолет Ми-8 МЧС России прибыл в Николаевский район, где дрейфуют баржи с тягачом. С помощью спускового устройства члены экипажа рыболовецких судов спасателями поднимаются на борт воздушного судна. Первые 15 человек уже подняли на борт. Далее рыбаки будут доставляться в п. Озерпах Николаевского района", - говорится в сообщении.Отмечается, что также в район поисково-спасательных работ следуют два буксира - из Николаевска-на-Амуре и Де-Кастри.
https://ria.ru/20220824/barzhi-1811735377.html
россия
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россия, происшествия, хабаровский край, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ми-8 амтш
Россия, Происшествия, Хабаровский край, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Ми-8 АМТШ
09:29 24.08.2022
 
Вертолет приступил к эвакуации людей с дрейфующих барж в Хабаровском крае

Вертолет Ми-8 МЧС приступил к эвакуации людей с дрейфующих барж в Хабаровском крае

© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкСотрудники МЧС РФ
Сотрудники МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 24.08.2022
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Сотрудники МЧС РФ. Архивное фото
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ХАБАРОВСК, 24 авг - РИА Новости. Вертолет Ми-8 МЧС России приступил к эвакуации людей с дрейфующих барж в Хабаровском крае, сообщает региональный главк МЧС.
По данным ведомства, в Николаевском районе Хабаровского края из-за волнения моря сорвало с якоря четыре баржи с тягачами. Две из них находятся на севере Амурского лимана (ближе к Сахалинскому заливу), другие две – южнее, у берегов Сахалина. Всего на борту 124 человека.
"В 15.27 по местному времени вертолет Ми-8 МЧС России прибыл в Николаевский район, где дрейфуют баржи с тягачом. С помощью спускового устройства члены экипажа рыболовецких судов спасателями поднимаются на борт воздушного судна. Первые 15 человек уже подняли на борт. Далее рыбаки будут доставляться в п. Озерпах Николаевского района", - говорится в сообщении.
Отмечается, что также в район поисково-спасательных работ следуют два буксира - из Николаевска-на-Амуре и Де-Кастри.
Баржа с грузом металлолома - РИА Новости, 1920, 24.08.2022
09:22
В МЧС уточнили, что с якоря в Хабаровском крае сорвало четыре баржи
 
РоссияПроисшествияХабаровский крайМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Ми-8 АМТШ
 
 
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