https://ria.ru/20220824/elektroenergiya-1811872349.html

Власти ФРГ заявили, что продолжают экспортировать электроэнергию во Францию

Власти ФРГ заявили, что продолжают экспортировать электроэнергию во Францию - РИА Новости, 24.08.2022

Власти ФРГ заявили, что продолжают экспортировать электроэнергию во Францию

В кабмине ФРГ подтвердили, что в настоящее время Германия продолжает экспортировать электроэнергию во Францию в рамках обязательств на внутреннем рынке ЕС,... РИА Новости, 24.08.2022

2022-08-24T16:19

2022-08-24T16:19

2022-08-24T16:19

роберт хабек

германия

россия

франция

владимир путин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1a/1751902501_0:0:3035:1707_1920x0_80_0_0_4861a68e1484277a3e3cff73bc93a47e.jpg

БЕРЛИН, 24 авг - РИА Новости. В кабмине ФРГ подтвердили, что в настоящее время Германия продолжает экспортировать электроэнергию во Францию в рамках обязательств на внутреннем рынке ЕС, несмотря на общую напряженность ситуации с энергоснабжением."Мы сейчас находимся в такой ситуации, когда ввиду отключения многих АЭС во Франции мы в Германии производим электричество, которое отправляется во Францию. Но так построен европейский рынок электроэнергии. Иначе это может происходить аналогичным образом, если мы посмотрим на осень и зиму, что мы, возможно, были бы благодарны, если бы другие могли оказать нам поддержку", - сказал на брифинге официальный представитель правительства Германии Штеффен Хебештрайт.По словам Хебештрайта, это "внутриевропейское регулирование, которое позволяет оказывать взаимную поддержку".В настоящее время в Германии прогнозируется энергетический коллапс зимой из-за возможного прекращения поставок российского газа. Министр экономики Роберт Хабек и глава Федерального сетевого агентства Клаус Мюллер многократно призывали граждан страны сократить потребление электроэнергии в целях экономии.В среду кабмин ФРГ принял пакет мер по экономии энергии, они распространятся на граждан и на компании. Среди мер - определение минимальной температуры обогрева жилых помещений и офисов, требование к собственникам и компаниям-операторам об информировании жильцов о росте тарифов, ограничения обогрева частных бассейнов и купален, отключение подсветки зданий и исторических памятников при условии соблюдения безопасности. Компании в энергоемких отраслях промышленности обязаны выполнять рекомендации по экономии - ранее это можно было делать в добровольном порядке.Западные страны после начала спецоперации РФ на Украине ввели в отношении России ряд жестких санкций. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.

https://ria.ru/20220824/germaniya-1811869516.html

германия

россия

франция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

роберт хабек, германия, россия, франция, владимир путин