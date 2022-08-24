Рейтинг@Mail.ru
Власти ФРГ заявили, что продолжают экспортировать электроэнергию во Францию - РИА Новости, 24.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220824/elektroenergiya-1811872349.html
Власти ФРГ заявили, что продолжают экспортировать электроэнергию во Францию
Власти ФРГ заявили, что продолжают экспортировать электроэнергию во Францию - РИА Новости, 24.08.2022
Власти ФРГ заявили, что продолжают экспортировать электроэнергию во Францию
В кабмине ФРГ подтвердили, что в настоящее время Германия продолжает экспортировать электроэнергию во Францию в рамках обязательств на внутреннем рынке ЕС,... РИА Новости, 24.08.2022
2022-08-24T16:19
2022-08-24T16:19
роберт хабек
германия
россия
франция
владимир путин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1a/1751902501_0:0:3035:1707_1920x0_80_0_0_4861a68e1484277a3e3cff73bc93a47e.jpg
БЕРЛИН, 24 авг - РИА Новости. В кабмине ФРГ подтвердили, что в настоящее время Германия продолжает экспортировать электроэнергию во Францию в рамках обязательств на внутреннем рынке ЕС, несмотря на общую напряженность ситуации с энергоснабжением."Мы сейчас находимся в такой ситуации, когда ввиду отключения многих АЭС во Франции мы в Германии производим электричество, которое отправляется во Францию. Но так построен европейский рынок электроэнергии. Иначе это может происходить аналогичным образом, если мы посмотрим на осень и зиму, что мы, возможно, были бы благодарны, если бы другие могли оказать нам поддержку", - сказал на брифинге официальный представитель правительства Германии Штеффен Хебештрайт.По словам Хебештрайта, это "внутриевропейское регулирование, которое позволяет оказывать взаимную поддержку".В настоящее время в Германии прогнозируется энергетический коллапс зимой из-за возможного прекращения поставок российского газа. Министр экономики Роберт Хабек и глава Федерального сетевого агентства Клаус Мюллер многократно призывали граждан страны сократить потребление электроэнергии в целях экономии.В среду кабмин ФРГ принял пакет мер по экономии энергии, они распространятся на граждан и на компании. Среди мер - определение минимальной температуры обогрева жилых помещений и офисов, требование к собственникам и компаниям-операторам об информировании жильцов о росте тарифов, ограничения обогрева частных бассейнов и купален, отключение подсветки зданий и исторических памятников при условии соблюдения безопасности. Компании в энергоемких отраслях промышленности обязаны выполнять рекомендации по экономии - ранее это можно было делать в добровольном порядке.Западные страны после начала спецоперации РФ на Украине ввели в отношении России ряд жестких санкций. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.
https://ria.ru/20220824/germaniya-1811869516.html
германия
россия
франция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Евгения Нефедова
Евгения Нефедова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1a/1751902501_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_eacc16d035b3eb7ef209e8f073356698.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
роберт хабек, германия, россия, франция, владимир путин
Роберт Хабек, Германия, Россия, Франция, Владимир Путин
16:19 24.08.2022
 
Власти ФРГ заявили, что продолжают экспортировать электроэнергию во Францию

Правительство Германии: страна продолжает экспортировать электроэнергию во Францию

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкНациональный флаг Германии над зданием бундестага в Берлине
Национальный флаг Германии над зданием бундестага в Берлине - РИА Новости, 1920, 24.08.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Национальный флаг Германии над зданием бундестага в Берлине. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕРЛИН, 24 авг - РИА Новости. В кабмине ФРГ подтвердили, что в настоящее время Германия продолжает экспортировать электроэнергию во Францию в рамках обязательств на внутреннем рынке ЕС, несмотря на общую напряженность ситуации с энергоснабжением.
"Мы сейчас находимся в такой ситуации, когда ввиду отключения многих АЭС во Франции мы в Германии производим электричество, которое отправляется во Францию. Но так построен европейский рынок электроэнергии. Иначе это может происходить аналогичным образом, если мы посмотрим на осень и зиму, что мы, возможно, были бы благодарны, если бы другие могли оказать нам поддержку", - сказал на брифинге официальный представитель правительства Германии Штеффен Хебештрайт.
По словам Хебештрайта, это "внутриевропейское регулирование, которое позволяет оказывать взаимную поддержку".
В настоящее время в Германии прогнозируется энергетический коллапс зимой из-за возможного прекращения поставок российского газа. Министр экономики Роберт Хабек и глава Федерального сетевого агентства Клаус Мюллер многократно призывали граждан страны сократить потребление электроэнергии в целях экономии.
В среду кабмин ФРГ принял пакет мер по экономии энергии, они распространятся на граждан и на компании. Среди мер - определение минимальной температуры обогрева жилых помещений и офисов, требование к собственникам и компаниям-операторам об информировании жильцов о росте тарифов, ограничения обогрева частных бассейнов и купален, отключение подсветки зданий и исторических памятников при условии соблюдения безопасности. Компании в энергоемких отраслях промышленности обязаны выполнять рекомендации по экономии - ранее это можно было делать в добровольном порядке.
Западные страны после начала спецоперации РФ на Украине ввели в отношении России ряд жестких санкций. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.
Вид на башню Новой ратуши в Лейпциге - РИА Новости, 1920, 24.08.2022
16:13
В Германии разработали план по экономии энергии для предотвращения ЧС зимой
 
Роберт ХабекГерманияРоссияФранцияВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала