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Рэпер Элджей отменил гастрольный тур по России - РИА Новости, 24.08.2022
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Шоубиз
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Рэпер Элджей отменил гастрольный тур по России
Рэпер Элджей отменил гастрольный тур по России - РИА Новости, 24.08.2022
Рэпер Элджей отменил гастрольный тур по России
Рэп-исполнитель Элджей отменил гастрольный тур по городам России "Sayonara Боль" из-за коронавируса, который "не дал закончить альбом вовремя". РИА Новости, 24.08.2022
2022-08-24T14:43
2022-08-24T14:43
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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Рэп-исполнитель Элджей отменил гастрольный тур по городам России "Sayonara Боль" из-за коронавируса, который "не дал закончить альбом вовремя".Выступления исполнителя должны были состояться в нескольких городах России, в том числе в Краснодаре, Воронеже, Казани, Екатеринбурге. Точных дат переноса концертов не названо, поклонникам артиста предложено вернуть билеты.
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россия, краснодар, воронеж, новости культуры
Шоубиз, Россия, Краснодар, Воронеж, Новости культуры
14:43 24.08.2022
 
Рэпер Элджей отменил гастрольный тур по России

Рэпер Элджей отменил гастрольный тур по России из-за коронавируса

© РИА Новости / Евгения Новоженина / Перейти в фотобанкХип-хоп-исполнитель Элджей
Хип-хоп-исполнитель Элджей - РИА Новости, 1920, 24.08.2022
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Рэп-исполнитель Элджей отменил гастрольный тур по городам России "Sayonara Боль" из-за коронавируса, который "не дал закончить альбом вовремя".
"К сожалению, мы вынуждены отменить тур SAYONARA БОЛЬ. Ковид не дал мне закончить альбом вовремя и встретиться с вами в запланированные даты. Ждите новые анонсы и берегите себя", – говорится в сообщении в официальной группе артиста в соцсети "ВКонтакте".
Выступления исполнителя должны были состояться в нескольких городах России, в том числе в Краснодаре, Воронеже, Казани, Екатеринбурге. Точных дат переноса концертов не названо, поклонникам артиста предложено вернуть билеты.
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