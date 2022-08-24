Рэпер Элджей отменил гастрольный тур по России

"К сожалению, мы вынуждены отменить тур SAYONARA БОЛЬ. Ковид не дал мне закончить альбом вовремя и встретиться с вами в запланированные даты. Ждите новые анонсы и берегите себя", – говорится в сообщении в официальной группе артиста в соцсети "ВКонтакте".