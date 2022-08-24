https://ria.ru/20220824/eldzhey-1811834121.html
Рэпер Элджей отменил гастрольный тур по России
Рэпер Элджей отменил гастрольный тур по России - РИА Новости, 24.08.2022
Рэпер Элджей отменил гастрольный тур по России
Рэп-исполнитель Элджей отменил гастрольный тур по городам России "Sayonara Боль" из-за коронавируса, который "не дал закончить альбом вовремя". РИА Новости, 24.08.2022
2022-08-24T14:43
2022-08-24T14:43
2022-08-24T14:43
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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Рэп-исполнитель Элджей отменил гастрольный тур по городам России "Sayonara Боль" из-за коронавируса, который "не дал закончить альбом вовремя".Выступления исполнителя должны были состояться в нескольких городах России, в том числе в Краснодаре, Воронеже, Казани, Екатеринбурге. Точных дат переноса концертов не названо, поклонникам артиста предложено вернуть билеты.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, краснодар, воронеж, новости культуры
Шоубиз, Россия, Краснодар, Воронеж, Новости культуры
Рэпер Элджей отменил гастрольный тур по России
Рэпер Элджей отменил гастрольный тур по России из-за коронавируса