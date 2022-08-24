https://ria.ru/20220824/eksportery-1811819404.html

РЭЦ: российские экспортеры проведут встречи с покупателями в Армении

РЭЦ: российские экспортеры проведут встречи с покупателями в Армении - РИА Новости, 24.08.2022

РЭЦ: российские экспортеры проведут встречи с покупателями в Армении

Российские компании проведут более 250 встреч с потенциальными покупателями в ходе бизнес-миссии в Армении, сообщает Российский экспортный центр (входит в... РИА Новости, 24.08.2022

2022-08-24T13:58

2022-08-24T13:58

2022-08-24T14:34

россия

армения

российский экспортный центр (рэц)

экспорт

экономика

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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Российские компании проведут более 250 встреч с потенциальными покупателями в ходе бизнес-миссии в Армении, сообщает Российский экспортный центр (входит в ВЭБ.РФ)."Порядка 40 российских производителей продуктов питания Made in Russia, агропромышленные компании, IT-разработчики и создатели технологий "умного города" и других отраслей проведут порядка 250 b2b-встреч с потенциальными покупателями в ходе бизнес-миссии российских экспортеров в Армению. Она стартовала в Ереване 24 августа и продлится три дня", - сообщает РЭЦ."Развитие российско-армянских торговых отношений всегда было для нас очень важно. Это не первое наше мероприятие в Армении, и главное - мы видим результат от подобных встреч бизнеса. Сегодня по итогам предыдущей бизнес-миссии на полях мероприятия состоялось подписание контракта по поставке российского маслоперерабатывающего оборудования", - сообщила старший управляющий директор по развитию нефинансовых продуктов и зарубежной сети РЭЦ Ксения Тагирова.По ее словам, благодаря сервисам цифровой платформы "Мой экспорт" 40 российских компаний из таких отраслей, как продукты питания и АПК, IT и "умный город", образовательная продукция и средства обучения, машиностроение, электротехническая и нефтяная промышленность, музыкальное оборудование, медицинское оборудование и фармацевтика, и другие принимают участие в сегодняшнем мероприятии."Мы запланировали более 250 точечных встреч с 200 армянскими предприятиями, что должно привести к дальнейшему расширению торгового взаимодействия двух стран", - заключила она.Мероприятие, организованное РЭЦ, проходит при поддержке министра экономики Армении Вагана Керобяна, а также давнего партнера группы РЭЦ, Фонда "Центр поддержки инвестиций" Армении. В рамках бизнес-миссии запланирована обширная деловая программа, которая включает пленарную сессию, посвященную приоритетам торгово-экономического сотрудничества России и Армении, тематические круглые столы, выступления официальных лиц и отраслевых экспертов.

https://ria.ru/20220817/rets-1810216034.html

https://ria.ru/20220815/rets-1809780099.html

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

россия, армения, российский экспортный центр (рэц), экспорт, экономика