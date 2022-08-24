Рейтинг@Mail.ru
РЭЦ: российские экспортеры проведут встречи с покупателями в Армении - РИА Новости, 24.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220824/eksportery-1811819404.html
РЭЦ: российские экспортеры проведут встречи с покупателями в Армении
РЭЦ: российские экспортеры проведут встречи с покупателями в Армении - РИА Новости, 24.08.2022
РЭЦ: российские экспортеры проведут встречи с покупателями в Армении
Российские компании проведут более 250 встреч с потенциальными покупателями в ходе бизнес-миссии в Армении, сообщает Российский экспортный центр (входит в... РИА Новости, 24.08.2022
2022-08-24T13:58
2022-08-24T14:34
россия
армения
российский экспортный центр (рэц)
экспорт
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/0f/1759064776_0:78:3072:1806_1920x0_80_0_0_4c44c4b655f1acb5cc6af3f4ef5f11d3.jpg
МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Российские компании проведут более 250 встреч с потенциальными покупателями в ходе бизнес-миссии в Армении, сообщает Российский экспортный центр (входит в ВЭБ.РФ)."Порядка 40 российских производителей продуктов питания Made in Russia, агропромышленные компании, IT-разработчики и создатели технологий "умного города" и других отраслей проведут порядка 250 b2b-встреч с потенциальными покупателями в ходе бизнес-миссии российских экспортеров в Армению. Она стартовала в Ереване 24 августа и продлится три дня", - сообщает РЭЦ."Развитие российско-армянских торговых отношений всегда было для нас очень важно. Это не первое наше мероприятие в Армении, и главное - мы видим результат от подобных встреч бизнеса. Сегодня по итогам предыдущей бизнес-миссии на полях мероприятия состоялось подписание контракта по поставке российского маслоперерабатывающего оборудования", - сообщила старший управляющий директор по развитию нефинансовых продуктов и зарубежной сети РЭЦ Ксения Тагирова.По ее словам, благодаря сервисам цифровой платформы "Мой экспорт" 40 российских компаний из таких отраслей, как продукты питания и АПК, IT и "умный город", образовательная продукция и средства обучения, машиностроение, электротехническая и нефтяная промышленность, музыкальное оборудование, медицинское оборудование и фармацевтика, и другие принимают участие в сегодняшнем мероприятии."Мы запланировали более 250 точечных встреч с 200 армянскими предприятиями, что должно привести к дальнейшему расширению торгового взаимодействия двух стран", - заключила она.Мероприятие, организованное РЭЦ, проходит при поддержке министра экономики Армении Вагана Керобяна, а также давнего партнера группы РЭЦ, Фонда "Центр поддержки инвестиций" Армении. В рамках бизнес-миссии запланирована обширная деловая программа, которая включает пленарную сессию, посвященную приоритетам торгово-экономического сотрудничества России и Армении, тематические круглые столы, выступления официальных лиц и отраслевых экспертов.
https://ria.ru/20220817/rets-1810216034.html
https://ria.ru/20220815/rets-1809780099.html
россия
армения
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/0f/1759064776_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_db4f41448bfc7abb1431e1c0951ad16e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, армения, российский экспортный центр (рэц), экспорт, экономика
Россия, Армения, Российский экспортный центр (РЭЦ), Экспорт, Экономика
13:58 24.08.2022 (обновлено: 14:34 24.08.2022)
 

РЭЦ: российские экспортеры проведут встречи с покупателями в Армении

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкЛоготип АО "Российский экспортный центр" (РЭЦ)
Логотип АО Российский экспортный центр (РЭЦ) - РИА Новости, 1920, 24.08.2022
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Российские компании проведут более 250 встреч с потенциальными покупателями в ходе бизнес-миссии в Армении, сообщает Российский экспортный центр (входит в ВЭБ.РФ).
"Порядка 40 российских производителей продуктов питания Made in Russia, агропромышленные компании, IT-разработчики и создатели технологий "умного города" и других отраслей проведут порядка 250 b2b-встреч с потенциальными покупателями в ходе бизнес-миссии российских экспортеров в Армению. Она стартовала в Ереване 24 августа и продлится три дня", - сообщает РЭЦ.
Логотип АО Российский экспортный центр (РЭЦ) на мероприятии Стратегия одного окна в Москве - РИА Новости, 1920, 17.08.2022
17 августа, 14:24
РЭЦ: многоотраслевая бизнес-миссия пройдет в Турции в сентябре
"Развитие российско-армянских торговых отношений всегда было для нас очень важно. Это не первое наше мероприятие в Армении, и главное - мы видим результат от подобных встреч бизнеса. Сегодня по итогам предыдущей бизнес-миссии на полях мероприятия состоялось подписание контракта по поставке российского маслоперерабатывающего оборудования", - сообщила старший управляющий директор по развитию нефинансовых продуктов и зарубежной сети РЭЦ Ксения Тагирова.
По ее словам, благодаря сервисам цифровой платформы "Мой экспорт" 40 российских компаний из таких отраслей, как продукты питания и АПК, IT и "умный город", образовательная продукция и средства обучения, машиностроение, электротехническая и нефтяная промышленность, музыкальное оборудование, медицинское оборудование и фармацевтика, и другие принимают участие в сегодняшнем мероприятии.
"Мы запланировали более 250 точечных встреч с 200 армянскими предприятиями, что должно привести к дальнейшему расширению торгового взаимодействия двух стран", - заключила она.
Логотип цифровой платформы Мой экспорт - РИА Новости, 1920, 15.08.2022
15 августа, 16:55
РЭЦ: каждый шестой экспортер России подключился к платформе "Мой экспорт"
Мероприятие, организованное РЭЦ, проходит при поддержке министра экономики Армении Вагана Керобяна, а также давнего партнера группы РЭЦ, Фонда "Центр поддержки инвестиций" Армении. В рамках бизнес-миссии запланирована обширная деловая программа, которая включает пленарную сессию, посвященную приоритетам торгово-экономического сотрудничества России и Армении, тематические круглые столы, выступления официальных лиц и отраслевых экспертов.
 
РоссияАрменияРоссийский экспортный центр (РЭЦ)ЭкспортЭкономика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала