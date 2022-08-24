https://ria.ru/20220824/egorevsk-1811841815.html

Аварийный жилой дом ликвидировали в подмосковном Егорьевске

Аварийный жилой дом ликвидировали в подмосковном Егорьевске - РИА Новости, 24.08.2022

Аварийный жилой дом ликвидировали в подмосковном Егорьевске

Аварийный жилой дом ликвидировали в городском округе Егорьевск Московской области, говорится в сообщении Мособлархитектуры. РИА Новости, 24.08.2022

2022-08-24T15:13

2022-08-24T15:13

2022-08-24T15:13

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

егорьевск

владислав гордиенко

жилье

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МОСКВА, 24 авг – РИА Новости. Аварийный жилой дом ликвидировали в городском округе Егорьевск Московской области, говорится в сообщении Мособлархитектуры.Работы были совершены в рамках программы по ликвидации недостроев, самостроев и аварийных объектов на территории Московской области. Объект снесен по адресу переулок Некрасова 11А. Жилой дом был построен в 40-х годах прошлого века. Двухэтажное здание, было признано аварийным, подлежащим сносу и включено в перечень объектов для ликвидации."Пустующий объект долгое время доставлял неудобства местным жителям, так как располагался вблизи жилых домов. На объект имелся доступ третьих лиц. В результате, в августе 2022 года был произведен снос здания общей площадью порядка 430 квадратных метров. В настоящее время участок свободен от постройки и строительного мусора", - приводятся слова главы ведомства Владислава Гордиенко.Также он отметил, что почти за пять лет на территории городского округа Егорьевск было выявлено 120 объектов незавершенного строительства, из них 28 - самовольно возведенных. На сегодняшний день снесено и приведено в соответствие 54 объекта, что составляет 45% от общего количества.

https://ria.ru/20220823/podmoskove-1811600036.html

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Артем Смирнов

московская область (подмосковье), егорьевск, владислав гордиенко, жилье