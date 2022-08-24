Аварийный жилой дом ликвидировали в подмосковном Егорьевске
© Фото : пресс-служба Комитета по архитектуре и градостроительству МОАварийный жилой дом ликвидировали в Егорьевске
© Фото : пресс-служба Комитета по архитектуре и градостроительству МО
МОСКВА, 24 авг – РИА Новости. Аварийный жилой дом ликвидировали в городском округе Егорьевск Московской области, говорится в сообщении Мособлархитектуры.
Работы были совершены в рамках программы по ликвидации недостроев, самостроев и аварийных объектов на территории Московской области. Объект снесен по адресу переулок Некрасова 11А. Жилой дом был построен в 40-х годах прошлого века. Двухэтажное здание, было признано аварийным, подлежащим сносу и включено в перечень объектов для ликвидации.
"Пустующий объект долгое время доставлял неудобства местным жителям, так как располагался вблизи жилых домов. На объект имелся доступ третьих лиц. В результате, в августе 2022 года был произведен снос здания общей площадью порядка 430 квадратных метров. В настоящее время участок свободен от постройки и строительного мусора", - приводятся слова главы ведомства Владислава Гордиенко.
Также он отметил, что почти за пять лет на территории городского округа Егорьевск было выявлено 120 объектов незавершенного строительства, из них 28 - самовольно возведенных. На сегодняшний день снесено и приведено в соответствие 54 объекта, что составляет 45% от общего количества.