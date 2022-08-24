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ВВС Эфиопии сбили самолет, нарушивший воздушное пространство страны - РИА Новости, 24.08.2022
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ВВС Эфиопии сбили самолет, нарушивший воздушное пространство страны
ВВС Эфиопии сбили самолет, нарушивший воздушное пространство страны - РИА Новости, 24.08.2022
ВВС Эфиопии сбили самолет, нарушивший воздушное пространство страны
ВВС Эфиопии сбили во вторник вечером самолет, нарушивший воздушное пространство страны и, предположительно, перевозивший оружие для повстанцев из "Народного... РИА Новости, 24.08.2022
2022-08-24T17:41
2022-08-24T17:41
в мире
эфиопия
судан
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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. ВВС Эфиопии сбили во вторник вечером самолет, нарушивший воздушное пространство страны и, предположительно, перевозивший оружие для повстанцев из "Народного фронта освобождения Тыграя" (НФОТ), которые базируются в одноименном регионе на севере страны, сообщила радиовещательная корпорация Fana со ссылкой на заявление военных.Во вторник власти Эфиопии и повстанцы из НФОТ обменялись обвинениями в нападении друг на друга.Согласно заявлению, "самолет с оружием для НФОТ нарушил воздушное пространство Эфиопии, залетев с территории Судана, и был сбит к северу от города Хумера в Тыграе".В июне премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед Али сообщил о создании комитета для переговоров с НФОТ.Конфликт на севере Эфиопии разгорелся в ноябре 2020 года. Тогда власти страны обвинили "Народный фронт освобождения Тыграя", который доминировал в политической жизни Эфиопии почти три десятилетия, в нападении на военную базу и начали операцию в Тыграе. В июне 2021 года мятежники в Тыграе взяли административный центр региона город Мэкэле, правительство Эфиопии объявило о безоговорочном прекращении огня. Однако позднее повстанцы заявили, что начали новое наступление, установили контроль над частью Тыграя и вторглись в регион Амхара. Новое перемирие было достигнуто только в марте 2022 года, власти Эфиопии тогда объявили о введении бессрочного гуманитарного перемирия для доставки гуманитарной помощи в Тыграй. Представители мятежников региона пошли на перемирие с правительственными эфиопскими войсками.
https://ria.ru/20220729/efiopiya-1806003760.html
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в мире, эфиопия, судан
В мире, Эфиопия, Судан
17:41 24.08.2022
 
ВВС Эфиопии сбили самолет, нарушивший воздушное пространство страны

Fana: ВВС Эфиопии сбили самолет, предположительно, с оружием для боевиков из Тыграя

© Фото : AMISOM Public Information/Awil AbukarЭфиопские военнослужащие
Эфиопские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 24.08.2022
© Фото : AMISOM Public Information/Awil Abukar
Эфиопские военнослужащие. Архивное фото
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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. ВВС Эфиопии сбили во вторник вечером самолет, нарушивший воздушное пространство страны и, предположительно, перевозивший оружие для повстанцев из "Народного фронта освобождения Тыграя" (НФОТ), которые базируются в одноименном регионе на севере страны, сообщила радиовещательная корпорация Fana со ссылкой на заявление военных.
Во вторник власти Эфиопии и повстанцы из НФОТ обменялись обвинениями в нападении друг на друга.
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Согласно заявлению, "самолет с оружием для НФОТ нарушил воздушное пространство Эфиопии, залетев с территории Судана, и был сбит к северу от города Хумера в Тыграе".
В июне премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед Али сообщил о создании комитета для переговоров с НФОТ.
Конфликт на севере Эфиопии разгорелся в ноябре 2020 года. Тогда власти страны обвинили "Народный фронт освобождения Тыграя", который доминировал в политической жизни Эфиопии почти три десятилетия, в нападении на военную базу и начали операцию в Тыграе. В июне 2021 года мятежники в Тыграе взяли административный центр региона город Мэкэле, правительство Эфиопии объявило о безоговорочном прекращении огня. Однако позднее повстанцы заявили, что начали новое наступление, установили контроль над частью Тыграя и вторглись в регион Амхара. Новое перемирие было достигнуто только в марте 2022 года, власти Эфиопии тогда объявили о введении бессрочного гуманитарного перемирия для доставки гуманитарной помощи в Тыграй. Представители мятежников региона пошли на перемирие с правительственными эфиопскими войсками.
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