ВВС Эфиопии сбили самолет, нарушивший воздушное пространство страны
Fana: ВВС Эфиопии сбили самолет, предположительно, с оружием для боевиков из Тыграя
Эфиопские военнослужащие. Архивное фото
МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. ВВС Эфиопии сбили во вторник вечером самолет, нарушивший воздушное пространство страны и, предположительно, перевозивший оружие для повстанцев из "Народного фронта освобождения Тыграя" (НФОТ), которые базируются в одноименном регионе на севере страны, сообщила радиовещательная корпорация Fana со ссылкой на заявление военных.
Во вторник власти Эфиопии и повстанцы из НФОТ обменялись обвинениями в нападении друг на друга.
29 июля, 23:07Войска Эфиопии уничтожили 150 боевиков "Аш-Шабаб"
Согласно заявлению, "самолет с оружием для НФОТ нарушил воздушное пространство Эфиопии, залетев с территории Судана, и был сбит к северу от города Хумера в Тыграе".
В июне премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед Али сообщил о создании комитета для переговоров с НФОТ.
Конфликт на севере Эфиопии разгорелся в ноябре 2020 года. Тогда власти страны обвинили "Народный фронт освобождения Тыграя", который доминировал в политической жизни Эфиопии почти три десятилетия, в нападении на военную базу и начали операцию в Тыграе. В июне 2021 года мятежники в Тыграе взяли административный центр региона город Мэкэле, правительство Эфиопии объявило о безоговорочном прекращении огня. Однако позднее повстанцы заявили, что начали новое наступление, установили контроль над частью Тыграя и вторглись в регион Амхара. Новое перемирие было достигнуто только в марте 2022 года, власти Эфиопии тогда объявили о введении бессрочного гуманитарного перемирия для доставки гуманитарной помощи в Тыграй. Представители мятежников региона пошли на перемирие с правительственными эфиопскими войсками.