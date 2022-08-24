https://ria.ru/20220824/dnr-1811962679.html
Украинские боевики обстреляли Горловку
Украинские боевики обстреляли Горловку - РИА Новости, 24.08.2022
Украинские боевики обстреляли Горловку
Украинские войска в 21.05 выпустили шесть снарядов калибром 155 миллиметров по Горловке в Донецкой Народной Республике, говорится в сообщении представительства... РИА Новости, 24.08.2022
2022-08-24T21:58
2022-08-24T21:58
2022-08-24T21:58
специальная военная операция на украине
в мире
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ДОНЕЦК, 24 авг - РИА Новости. Украинские войска в 21.05 выпустили шесть снарядов калибром 155 миллиметров по Горловке в Донецкой Народной Республике, говорится в сообщении представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 21:05 - н.п. Дылеевка - н.п. Горловка (Никитовский р-н): выпущено 6 снарядов калибром 155 мм", - сообщили в представительстве.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине под такой калибр была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана". Ранее США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, горловка, украина, сша, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Горловка, Украина, США, НАТО
Украинские боевики обстреляли Горловку
Представительства ДНР: украинские боевики выпустили шесть снарядов по Горловке