https://ria.ru/20220824/demontazh-1811786389.html
СК выяснит причину демонтажа стелы в честь героев войны в Новосибирске
СК выяснит причину демонтажа стелы в честь героев войны в Новосибирске - РИА Новости, 24.08.2022
СК выяснит причину демонтажа стелы в честь героев войны в Новосибирске
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил разобраться, почему в Новосибирске демонтируют стелу в честь героев Великой Отечественной РИА Новости, 24.08.2022
2022-08-24T12:09
2022-08-24T12:09
2022-08-24T12:09
россия
следственный комитет россии (ск рф)
новосибирская область
новосибирск
александр бастрыкин
происшествия
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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил разобраться, почему в Новосибирске демонтируют стелу в честь героев Великой Отечественной войны ради строительства гостиницы, сообщается в Telegram-канале СК РФ.Отмечается. что в соцсетях житель Новосибирска попросил руководство СК разобраться в обстоятельствах сноса стелы в честь героев Великой Отечественной войны у одного из торговых комплексов для строительства там гостиницы. Отмечается, что жители опасаются, что после демонтажа отреставрированную стелу могут перенести на окраину города или разместить в другом неудобном месте."Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил исполняющему обязанности руководителя следственного управления СК России по Новосибирской области Зарипову организовать проверку по изложенным в обращении доводам, установить все обстоятельства демонтажа и представить доклад о ситуации. Ход проверки будет поставлен на контроль в центральном аппарате ведомства", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220823/osvoboditeli-1811666051.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, следственный комитет россии (ск рф), новосибирская область, новосибирск, александр бастрыкин, происшествия
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СК выяснит причину демонтажа стелы в честь героев войны в Новосибирске
СК выяснит, почему в Новосибирске стелу в честь героев войны демонтируют ради гостиницы