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СК выяснит причину демонтажа стелы в честь героев войны в Новосибирске

СК выяснит причину демонтажа стелы в честь героев войны в Новосибирске - РИА Новости, 24.08.2022

СК выяснит причину демонтажа стелы в честь героев войны в Новосибирске

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил разобраться, почему в Новосибирске демонтируют стелу в честь героев Великой Отечественной РИА Новости, 24.08.2022

2022-08-24T12:09

2022-08-24T12:09

2022-08-24T12:09

россия

следственный комитет россии (ск рф)

новосибирская область

новосибирск

александр бастрыкин

происшествия

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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил разобраться, почему в Новосибирске демонтируют стелу в честь героев Великой Отечественной войны ради строительства гостиницы, сообщается в Telegram-канале СК РФ.Отмечается. что в соцсетях житель Новосибирска попросил руководство СК разобраться в обстоятельствах сноса стелы в честь героев Великой Отечественной войны у одного из торговых комплексов для строительства там гостиницы. Отмечается, что жители опасаются, что после демонтажа отреставрированную стелу могут перенести на окраину города или разместить в другом неудобном месте."Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил исполняющему обязанности руководителя следственного управления СК России по Новосибирской области Зарипову организовать проверку по изложенным в обращении доводам, установить все обстоятельства демонтажа и представить доклад о ситуации. Ход проверки будет поставлен на контроль в центральном аппарате ведомства", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220823/osvoboditeli-1811666051.html

россия

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Екатерина Зайцева

россия, следственный комитет россии (ск рф), новосибирская область, новосибирск, александр бастрыкин, происшествия