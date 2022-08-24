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СК выяснит причину демонтажа стелы в честь героев войны в Новосибирске - РИА Новости, 24.08.2022
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СК выяснит причину демонтажа стелы в честь героев войны в Новосибирске
СК выяснит причину демонтажа стелы в честь героев войны в Новосибирске - РИА Новости, 24.08.2022
СК выяснит причину демонтажа стелы в честь героев войны в Новосибирске
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил разобраться, почему в Новосибирске демонтируют стелу в честь героев Великой Отечественной РИА Новости, 24.08.2022
2022-08-24T12:09
2022-08-24T12:09
россия
следственный комитет россии (ск рф)
новосибирская область
новосибирск
александр бастрыкин
происшествия
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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил разобраться, почему в Новосибирске демонтируют стелу в честь героев Великой Отечественной войны ради строительства гостиницы, сообщается в Telegram-канале СК РФ.Отмечается. что в соцсетях житель Новосибирска попросил руководство СК разобраться в обстоятельствах сноса стелы в честь героев Великой Отечественной войны у одного из торговых комплексов для строительства там гостиницы. Отмечается, что жители опасаются, что после демонтажа отреставрированную стелу могут перенести на окраину города или разместить в другом неудобном месте."Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил исполняющему обязанности руководителя следственного управления СК России по Новосибирской области Зарипову организовать проверку по изложенным в обращении доводам, установить все обстоятельства демонтажа и представить доклад о ситуации. Ход проверки будет поставлен на контроль в центральном аппарате ведомства", - говорится в сообщении.
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россия
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россия, следственный комитет россии (ск рф), новосибирская область, новосибирск, александр бастрыкин, происшествия
Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Новосибирская область, Новосибирск, Александр Бастрыкин, Происшествия
12:09 24.08.2022
 
СК выяснит причину демонтажа стелы в честь героев войны в Новосибирске

СК выяснит, почему в Новосибирске стелу в честь героев войны демонтируют ради гостиницы

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 24.08.2022
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил разобраться, почему в Новосибирске демонтируют стелу в честь героев Великой Отечественной войны ради строительства гостиницы, сообщается в Telegram-канале СК РФ.
Отмечается. что в соцсетях житель Новосибирска попросил руководство СК разобраться в обстоятельствах сноса стелы в честь героев Великой Отечественной войны у одного из торговых комплексов для строительства там гостиницы. Отмечается, что жители опасаются, что после демонтажа отреставрированную стелу могут перенести на окраину города или разместить в другом неудобном месте.
"Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил исполняющему обязанности руководителя следственного управления СК России по Новосибирской области Зарипову организовать проверку по изложенным в обращении доводам, установить все обстоятельства демонтажа и представить доклад о ситуации. Ход проверки будет поставлен на контроль в центральном аппарате ведомства", - говорится в сообщении.
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РоссияСледственный комитет России (СК РФ)Новосибирская областьНовосибирскАлександр БастрыкинПроисшествия
 
 
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