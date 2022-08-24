Чехия может утратить признаки правового государства, заявил Патрушев
Патрушев: молчание Праги на слова министра о Дугиной покажет утрату правовых признаков
© AP Photo / Petr David JosekДевушка с флагом Чехии
© AP Photo / Petr David Josek
Девушка с флагом Чехии. Архивное фото
МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Если Прага закроет глаза на слова своего министра обороны Яны Черноховой о гибели Дарьи Дугиной, это может означать утрату Чехией последних признаков правового государства, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.
"Что касается высказывания министра обороны Чехии Черноховой, то, публично одобрив покушение на Дарью Дугину, она грубо нарушила законодательство самой Чешской Республики, - сказал Патрушев российским СМИ. - Полагаю, Праге стоит вспомнить, что в чешском уголовном кодексе имеется статья "Поддержка и пропаганда терроризма", под которую полностью попадают высказывания министра. Упомянутая норма закона предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 2 до 10 лет".
По словам Патрушева, "в данной ситуации чешским властям было бы не лишним оперативно разобраться в действиях министра и дать им правовую оценку". "В случае, если Прага закроет глаза на столь бесчеловечную выходку, это может фактически означать утрату Чехией последних признаков правового государства", - подчеркнул Патрушев.
Россия исходит из того, что ни одна цивилизованная страна, какого бы политического курса она ни придерживалась, не имеет права игнорировать публичное поощрение терроризма, тем более исходящее от высокопоставленных государственных деятелей, отметил секретарь Совбеза РФ.
Дарья Дугина погибла вечером 20 августа при взрыве автомобиля на Можайском шоссе в Одинцовском районе Подмосковья. Федеральная служба безопасности России заявила в понедельник, что за убийством Дугиной стоят украинские спецслужбы, исполнитель - гражданка Украины Наталья Вовк, приехавшая в Россию с дочерью 23 июля. По данным ФСБ, после управляемого подрыва машины исполнительница убийства с дочерью уехала в Эстонию через Псковскую область.