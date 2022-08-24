https://ria.ru/20220824/chekhiya-1811859183.html

Чехия может утратить признаки правового государства, заявил Патрушев

Чехия может утратить признаки правового государства, заявил Патрушев - РИА Новости, 24.08.2022

Чехия может утратить признаки правового государства, заявил Патрушев

Если Прага закроет глаза на слова своего министра обороны Яны Черноховой о гибели Дарьи Дугиной, это может означать утрату Чехией последних признаков правового... РИА Новости, 24.08.2022

2022-08-24T15:48

2022-08-24T15:48

2022-08-24T15:48

в мире

дарья дугина

россия

чехия

прага

николай патрушев

совет безопасности рф

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/156178/18/1561781837_0:168:3043:1880_1920x0_80_0_0_1d0560af57bfd1a14a8f2d5eb4225bfd.jpg

МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Если Прага закроет глаза на слова своего министра обороны Яны Черноховой о гибели Дарьи Дугиной, это может означать утрату Чехией последних признаков правового государства, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев."Что касается высказывания министра обороны Чехии Черноховой, то, публично одобрив покушение на Дарью Дугину, она грубо нарушила законодательство самой Чешской Республики, - сказал Патрушев российским СМИ. - Полагаю, Праге стоит вспомнить, что в чешском уголовном кодексе имеется статья "Поддержка и пропаганда терроризма", под которую полностью попадают высказывания министра. Упомянутая норма закона предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 2 до 10 лет".По словам Патрушева, "в данной ситуации чешским властям было бы не лишним оперативно разобраться в действиях министра и дать им правовую оценку". "В случае, если Прага закроет глаза на столь бесчеловечную выходку, это может фактически означать утрату Чехией последних признаков правового государства", - подчеркнул Патрушев.Россия исходит из того, что ни одна цивилизованная страна, какого бы политического курса она ни придерживалась, не имеет права игнорировать публичное поощрение терроризма, тем более исходящее от высокопоставленных государственных деятелей, отметил секретарь Совбеза РФ.Дарья Дугина погибла вечером 20 августа при взрыве автомобиля на Можайском шоссе в Одинцовском районе Подмосковья. Федеральная служба безопасности России заявила в понедельник, что за убийством Дугиной стоят украинские спецслужбы, исполнитель - гражданка Украины Наталья Вовк, приехавшая в Россию с дочерью 23 июля. По данным ФСБ, после управляемого подрыва машины исполнительница убийства с дочерью уехала в Эстонию через Псковскую область.

https://ria.ru/20220822/chekhiya-1811180389.html

https://ria.ru/20220824/zelenskiy-1811858786.html

россия

чехия

прага

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, дарья дугина, россия, чехия, прага, николай патрушев, совет безопасности рф