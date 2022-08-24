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СМИ: посольства нескольких стран в Киеве разместили персонал возле бункеров - РИА Новости, 24.08.2022
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СМИ: посольства нескольких стран в Киеве разместили персонал возле бункеров
СМИ: посольства нескольких стран в Киеве разместили персонал возле бункеров - РИА Новости, 24.08.2022
СМИ: посольства нескольких стран в Киеве разместили персонал возле бункеров
Некоторые посольства в Киеве разместили свой персонал поближе к бомбоубежищам на День независимости Украины, сообщает американский журнал Foreign Policy со... РИА Новости, 24.08.2022
2022-08-24T19:23
2022-08-24T19:23
в мире
россия
киев
сергей лавров
владимир путин
украина
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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Некоторые посольства в Киеве разместили свой персонал поближе к бомбоубежищам на День независимости Украины, сообщает американский журнал Foreign Policy со ссылкой источник в дипломатических кругах.Согласно источнику, ряд посольств разместили персонал поближе к бункерам и отправили местных сотрудников, живущих на окраинах Киева, в отели, оборудованные бункерами, "для защиты в случае ракетного удара в среду".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Конечная цель операции, по словам верховного главнокомандующего, - "освобождение Донбасса и создание условий, которые бы гарантировали безопасность самой России".При этом глава МИД РФ Сергей Лавров предупреждал, что по мере того, как Запад накачивает Украину все более дальнобойным оружием, географические задачи спецоперации отодвигаются от нынешней линии все дальше.
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в мире, россия, киев, сергей лавров, владимир путин, украина
В мире, Россия, Киев, Сергей Лавров, Владимир Путин, Украина
19:23 24.08.2022
 
СМИ: посольства нескольких стран в Киеве разместили персонал возле бункеров

Foreign Policy: посольства нескольких стран в Киеве разместили персонал возле бомбоубежищ

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЗдание посольства США в Киеве
Здание посольства США в Киеве - РИА Новости, 1920, 24.08.2022
© РИА Новости / Стрингер
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Здание посольства США в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Некоторые посольства в Киеве разместили свой персонал поближе к бомбоубежищам на День независимости Украины, сообщает американский журнал Foreign Policy со ссылкой источник в дипломатических кругах.
Согласно источнику, ряд посольств разместили персонал поближе к бункерам и отправили местных сотрудников, живущих на окраинах Киева, в отели, оборудованные бункерами, "для защиты в случае ракетного удара в среду".
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Конечная цель операции, по словам верховного главнокомандующего, - "освобождение Донбасса и создание условий, которые бы гарантировали безопасность самой России".
При этом глава МИД РФ Сергей Лавров предупреждал, что по мере того, как Запад накачивает Украину все более дальнобойным оружием, географические задачи спецоперации отодвигаются от нынешней линии все дальше.
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