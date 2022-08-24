https://ria.ru/20220824/bobert-1811956853.html

В конгрессе США задумались о выгоде от помощи Украине

В конгрессе США задумались о выгоде от помощи Украине - РИА Новости, 24.08.2022

В конгрессе США задумались о выгоде от помощи Украине

Член палаты представителей США от республиканской партии Лорен Боберт выступила в Twitter с критикой финансовой и военной поддержки Киева Вашингтоном. РИА Новости, 24.08.2022

2022-08-24T21:08

2022-08-24T21:08

2022-08-24T22:32

в мире

джо байден

сша

нато

украина

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МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Член палаты представителей США от республиканской партии Лорен Боберт выступила в Twitter с критикой финансовой и военной поддержки Киева Вашингтоном."Мы отправляем все новые миллиарды на Украину. А что американцы получают взамен? Повышение налогов для оплаты всего этого", — написала она.Ранее президент США Джо Байден заявил, что США выделят на военную помощь Украине еще почти три миллиарда долларов — это будет самый большой подобный пакет за все время.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.На этом фоне США и их союзники по НАТО продолжают накачивать Украину оружием. В мае Байден подписал закон о ленд-лизе, на военную помощь Киеву уже выделили десятки миллиардов долларов. Москва, со своей стороны, неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.

https://ria.ru/20220824/ssha-1811926314.html

https://ria.ru/20220824/polkovnik-1811860696.html

сша

украина

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2022

Кирилл Иванников

Кирилл Иванников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Иванников

в мире, джо байден, сша, нато, украина