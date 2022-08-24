21:08 24.08.2022 (обновлено: 22:32 24.08.2022)
В конгрессе США задумались о выгоде от помощи Украине
Член палаты представителей США Боберт осудила решение выделить ВСУ три миллиарда долларов
© AP Photo / J. Scott ApplewhiteФлаги Украины, США и округа Колумбия у здания Капитолия в Вашингтоне
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Флаги Украины, США и округа Колумбия у здания Капитолия в Вашингтоне
МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Член палаты представителей США от республиканской партии Лорен Боберт выступила в Twitter с критикой финансовой и военной поддержки Киева Вашингтоном.
"Мы отправляем все новые миллиарды на Украину. А что американцы получают взамен? Повышение налогов для оплаты всего этого", — написала она.
Ранее президент США Джо Байден заявил, что США выделят на военную помощь Украине еще почти три миллиарда долларов — это будет самый большой подобный пакет за все время.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
На этом фоне США и их союзники по НАТО продолжают накачивать Украину оружием. В мае Байден подписал закон о ленд-лизе, на военную помощь Киеву уже выделили десятки миллиардов долларов. Москва, со своей стороны, неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.