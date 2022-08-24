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В подмосковном Бисерово сильная задымленность из-за лесного пожара - РИА Новости, 24.08.2022
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В подмосковном Бисерово сильная задымленность из-за лесного пожара
В подмосковном Бисерово сильная задымленность из-за лесного пожара - РИА Новости, 24.08.2022
В подмосковном Бисерово сильная задымленность из-за лесного пожара
Из-за порывов ветра при пожаре вблизи населенного пункта Бисерово в Московской области наблюдается сильная задымленность, на месте работают 50 пожарных и 25... РИА Новости, 24.08.2022
2022-08-24T19:15
2022-08-24T19:15
происшествия
балашиха
природные пожары в россии
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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Из-за порывов ветра при пожаре вблизи населенного пункта Бисерово в Московской области наблюдается сильная задымленность, на месте работают 50 пожарных и 25 единиц техники, сообщил РИА Новости зампред регионального правительства Георгий Филимонов."Много вопросов по возгоранию в Балашихе. Ситуация на сегодняшний момент: возгорание в Кудиновском участковом лесничестве Ногинского филиала вблизи Бисерово. На месте работают 25 единиц техники и 50 человек личного состава. Предварительная площадь - 1,5 гектара, но в связи с порывами ветра наблюдаем сильную задымленность. На месте работает бульдозер, идут проливка водой кромки пожара и опашка", - сказал Филимонов.
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происшествия, балашиха, природные пожары в россии
Происшествия, Балашиха, Природные пожары в России
19:15 24.08.2022
 
В подмосковном Бисерово сильная задымленность из-за лесного пожара

Власти Подмосковья сообщили о задымленности вблизи Бисерово из-за лесного пожара

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкДым от природного пожара
Дым от природного пожара - РИА Новости, 1920, 24.08.2022
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Дым от природного пожара . Архивное фото
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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Из-за порывов ветра при пожаре вблизи населенного пункта Бисерово в Московской области наблюдается сильная задымленность, на месте работают 50 пожарных и 25 единиц техники, сообщил РИА Новости зампред регионального правительства Георгий Филимонов.
"Много вопросов по возгоранию в Балашихе. Ситуация на сегодняшний момент: возгорание в Кудиновском участковом лесничестве Ногинского филиала вблизи Бисерово. На месте работают 25 единиц техники и 50 человек личного состава. Предварительная площадь - 1,5 гектара, но в связи с порывами ветра наблюдаем сильную задымленность. На месте работает бульдозер, идут проливка водой кромки пожара и опашка", - сказал Филимонов.
Смог в Москве
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанк

На сильный запах дыма москвичи начали жаловаться несколько дней назад.

Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова
1 из 8

На сильный запах дыма москвичи начали жаловаться несколько дней назад.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанк

Концентрация гари в воздухе увеличилась в полтора раза, достигнув пика в ночь на понедельник.

Прохожие на одной из улиц в Москве
2 из 8

Концентрация гари в воздухе увеличилась в полтора раза, достигнув пика в ночь на понедельник.

© РИА Новости / Виталий Белоусов
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанк

Причиной стали лесные пожары в Рязанской области.

Автомобильное движение на проспекте Мира в Москве
3 из 8

Причиной стали лесные пожары в Рязанской области.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанк

Распространению запаха гари способствует юго-восточный ветер над Московским регионом.

Памятник Петру I (В ознаменование 300-летия российского флота, скульптор Зураб Церетелли) в Москве
4 из 8

Распространению запаха гари способствует юго-восточный ветер над Московским регионом.

© РИА Новости / Виталий Белоусов
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанк

Роспотребнадзор порекомендовал носить на улице медицинские маски, а в помещениях проводить влажную уборку.

Женщина в защитной маске на одной из улиц в Москве
5 из 8

Роспотребнадзор порекомендовал носить на улице медицинские маски, а в помещениях проводить влажную уборку.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанк

Синоптики не ожидают перемены погоды до конца недели, все это время будет ощущаться и смог.

Гостиница Космос в Москве
6 из 8

Синоптики не ожидают перемены погоды до конца недели, все это время будет ощущаться и смог.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанк

Дым и гарь рассеются с наступлением дождей, а пока лучше ограничить пребывание на воздухе.

Кутафья башня Московского Кремля
7 из 8

Дым и гарь рассеются с наступлением дождей, а пока лучше ограничить пребывание на воздухе.

© РИА Новости / Виталий Белоусов
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанк

Женщина в защитной маске на одной из улиц Москвы.

Женщина в защитной маске на одной из улиц в Москве
8 из 8

Женщина в защитной маске на одной из улиц Москвы.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
1 из 8

На сильный запах дыма москвичи начали жаловаться несколько дней назад.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
2 из 8

Концентрация гари в воздухе увеличилась в полтора раза, достигнув пика в ночь на понедельник.

© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
3 из 8

Причиной стали лесные пожары в Рязанской области.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
4 из 8

Распространению запаха гари способствует юго-восточный ветер над Московским регионом.

© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
5 из 8

Роспотребнадзор порекомендовал носить на улице медицинские маски, а в помещениях проводить влажную уборку.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
6 из 8

Синоптики не ожидают перемены погоды до конца недели, все это время будет ощущаться и смог.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
7 из 8

Дым и гарь рассеются с наступлением дождей, а пока лучше ограничить пребывание на воздухе.

© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
8 из 8

Женщина в защитной маске на одной из улиц Москвы.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
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ПроисшествияБалашихаПриродные пожары в России
 
 
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