https://ria.ru/20220824/biserovo-1811936598.html

В подмосковном Бисерово сильная задымленность из-за лесного пожара

В подмосковном Бисерово сильная задымленность из-за лесного пожара - РИА Новости, 24.08.2022

В подмосковном Бисерово сильная задымленность из-за лесного пожара

Из-за порывов ветра при пожаре вблизи населенного пункта Бисерово в Московской области наблюдается сильная задымленность, на месте работают 50 пожарных и 25... РИА Новости, 24.08.2022

2022-08-24T19:15

2022-08-24T19:15

2022-08-24T19:15

происшествия

балашиха

природные пожары в россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/16/1811416432_0:391:2946:2048_1920x0_80_0_0_59c25a0eab52a4209d169bce3743e9e7.jpg

МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Из-за порывов ветра при пожаре вблизи населенного пункта Бисерово в Московской области наблюдается сильная задымленность, на месте работают 50 пожарных и 25 единиц техники, сообщил РИА Новости зампред регионального правительства Георгий Филимонов."Много вопросов по возгоранию в Балашихе. Ситуация на сегодняшний момент: возгорание в Кудиновском участковом лесничестве Ногинского филиала вблизи Бисерово. На месте работают 25 единиц техники и 50 человек личного состава. Предварительная площадь - 1,5 гектара, но в связи с порывами ветра наблюдаем сильную задымленность. На месте работает бульдозер, идут проливка водой кромки пожара и опашка", - сказал Филимонов.

балашиха

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

происшествия, балашиха, природные пожары в россии