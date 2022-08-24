https://ria.ru/20220824/biatlon-1811731300.html
Полуфинал соревнований по танковому биатлону в Алабино. Прямая трансляция
Полуфинал соревнований по танковому биатлону в Алабино. Прямая трансляция - РИА Новости, 24.08.2022
Полуфинал соревнований по танковому биатлону в Алабино. Прямая трансляция
В подмосковном Алабино в рамках Армейских международных игр проходит полуфинал танкового биатлона. РИА Новости, 24.08.2022
2022-08-24T11:00
2022-08-24T11:00
2022-08-24T11:17
форум "армия-2022"
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/18/1811730364_0:24:600:362_1920x0_80_0_0_728d9ca9f01268ee26ec904b51de5ecb.jpg
В подмосковном Алабино в рамках Армейских международных игр проходит полуфинал танкового биатлона.
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/18/1811730364_44:0:557:385_1920x0_80_0_0_4c1c24c6e381ad06f34a580cce0fd5b5.jpg
LIVE: Полуфинал "Танкового биатлона" на полигоне Алабино
LIVE: Полуфинал "Танкового биатлона" на полигоне Алабино
2022-08-24T11:00
true
PT151M29S
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
форум "армия-2022", видео
Форум "Армия-2022"
Полуфинал соревнований по танковому биатлону в Алабино. Прямая трансляция
В подмосковном Алабино в рамках Армейских международных игр проходит полуфинал танкового биатлона.
2022-08-24T11:00
true
PT151M29S
11:00 24.08.2022 (обновлено: 11:17 24.08.2022)
Полуфинал соревнований по танковому биатлону в Алабино. Прямая трансляция
В подмосковном Алабино в рамках Армейских международных игр проходит полуфинал танкового биатлона.