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Полуфинал соревнований по танковому биатлону в Алабино. Прямая трансляция - РИА Новости, 24.08.2022
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Полуфинал соревнований по танковому биатлону в Алабино. Прямая трансляция
Полуфинал соревнований по танковому биатлону в Алабино. Прямая трансляция - РИА Новости, 24.08.2022
Полуфинал соревнований по танковому биатлону в Алабино. Прямая трансляция
В подмосковном Алабино в рамках Армейских международных игр проходит полуфинал танкового биатлона. РИА Новости, 24.08.2022
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В подмосковном Алабино в рамках Армейских международных игр проходит полуфинал танкового биатлона.
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LIVE: Полуфинал "Танкового биатлона" на полигоне Алабино
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Форум "Армия-2022"
Полуфинал соревнований по танковому биатлону в Алабино. Прямая трансляция
В подмосковном Алабино в рамках Армейских международных игр проходит полуфинал танкового биатлона.
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11:00 24.08.2022 (обновлено: 11:17 24.08.2022)
 

Полуфинал соревнований по танковому биатлону в Алабино. Прямая трансляция

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В подмосковном Алабино в рамках Армейских международных игр проходит полуфинал танкового биатлона.
 
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